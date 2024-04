Karlsruhe – Zwei Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall mit Pkw leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine Pkw-Fahrerin verursachte offenbar am Sonntagnachmittag im

Stadtteil Beiertheim-Bulach eine Kollision mit zwei 16-jährigen

Fahrradfahrerinnen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhren die beiden Fahrradfahrerinnen

nebeneinander auf der Bulacher Straße in Richtung Ebertstraße. Auf Höhe der

Kreuzung Bulacher Straße und Breite Straße fuhr eine Pkw-Fahrerin auf die

Bulacher Straße auf und übersah hierbei offenbar die beiden Radfahrerinnen. In

der Folge kam es zur Kollision. Hierbei stürzten die beiden 16-Jährigen mit

ihren Fahrrädern zu Boden und erlitten jeweils leichte Verletzungen.

Die Pkw-Fahrerin stieg offenbar nach dem Zusammenstoß aus dem Auto aus,

entfernte sich jedoch im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 mit der

Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Frauen bremsen Zug aus

Karlsruhe (ots) – Samstagabend (13. April) haben zwei Frauen in

Karlsruhe-Knielingen eine Regionalbahn ausgebremst. Die Tatverdächtigen hatten

sich zuvor in den Gleisbereich begeben. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 18:25 Uhr erkannte der Triebfahrzeugführer der Regionalbahn 12417 zwei

Personen im Gleisbereich. Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG leitete umgehend

eine Schnellbremsung ein. Der Zug kam kurz vor den 24- und 25-jährigen Frauen

zum Stehen.

Gegenüber den Beamten der Bundespolizei gaben die aus Kirgistan stammenden

Frauen an, dass sie sich auf dem Weg zur S-Bahnhaltestelle befunden hätten.

Hierzu seien sie entlang der Gleise gelaufen und begaben sich zwischenzeitlich

auch in den Gleisbereich.

Die jungen Frauen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr.

Die Bundespolizei warnt immer wieder vor den Gefahren auf Bahnanlagen. Gleise

dürfen nur an dafür vorgesehenen Stellen wie Über- und Unterführungen sowie

Treppenauf- und -abgängen überquert werden. Züge nähern sich aufgrund ihrer

technischen Beschaffenheit fast lautlos und werden häufig erst zu spät

wahrgenommen. Nicht immer kommt ein Zug nach Einleitung der Schnellbremsung

rechtzeitig zum Stehen. Schwere oder gar tödliche Unfälle sind keine Seltenheit.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter

www.bundespolizei.de.

Karlsruhe – Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Autoaufbruch fest

Karlsruhe (ots) – Nach einem Pkw-Aufbruch in der Karlsruher Innenstadt nahmen

Polizeibeamte in der Nacht auf Samstag einen 32-jährigen Tatverdächtigen fest.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge beobachtete eine Zeugin gegen 00:45 Uhr in der

Karlstraße einen Mann, der offenbar die Scheibe eines geparkten Audi einschlug,

in den Innenraum des Autos griff und anschließend zu Fuß flüchtete. Die Zeugin

nahm daraufhin die Verfolgung des Mannes auf und verständigte die Polizei. Die

alarmierte Streife unterzog den Tatverdächtigen schließlich an der Kreuzung

Sophienstraße/ Hirschstraße einer Kontrolle und nahm in vorläufig fest. Bei der

anschließenden Absuche des Fluchtwegs und der Durchsuchung des Beschuldigten

fanden die Beamten vermeintliches Diebesgut aus dem aufgebrochenen Pkw auf. Der

32-Jährige Tatverdächtige musste die Polizeibeamten zum Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz begleiten und wurde nach deren Abschluss der ersten

strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rheinstetten – Bewaffneter Überfall auf Tankstelle – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 15:10 Uhr betrat ein männlicher

Täter eine Tankstelle in der Hauptstraße in Rheinstetten-Forchheim. Unter

Vorhalt einer schwarzen Waffe erzwang er die Herausgabe von mehreren hundert

Euro Bargeld. Danach verließ der Täter die Tankstelle zu Fuß und flüchtete in

der Folge mit einem auffälligen neon-orangefarbenen sportlichen Fahrrad in

Richtung B36. Der in der Tankstelle befindliche Angestellte blieb unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 180 cm, 20-30 Jahre alt, braun-blonder 3-Tage-Bart, braune Augen. Der Täter

trug eine schwarze Jacke mit Kapuze der Marke Nike, eine schwarze Sturmhaube,

weißes T-Shirt, grüner Rucksack der Marke Puma, blau weiße Sportschuhe mit

Streifen, eine schwarze Hose und schwarze Handschuhe. Er sprach deutsch ohne

erkennbaren Dialekt. Zeugen oder Personen, welche Angaben zum Sachverhalt geben

können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalpolizei Karlsruhe unter

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.