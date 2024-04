Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unwetter führt zu einer Vielzahl von Einsätzen

Mannheim/Heidelberg/RNK (ots) – Polizei und Feuerwehr sind derzeit im gesamten

Rhein-Neckar-Raum bei einer Vielzahl von Einsätzen aufgrund eines Unwetters

gebunden. Es sind unzählige Bäume umgestürzt, Dächer wurden abgedeckt und Steine

sind auf auf Straßen gestürzt. Bislang sind keine Verletzten zu verzeichnen. Der

entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Mannheim: Unbekannter Täter entwendet 52-Jährigen die Handtasche – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Sonntag befand sich eine 52-Jährige gegen 12:10 Uhr an der

Straßenbahnhaltestelle in der Renzstraße, als ein unbekannter Täter ihre

schwarze Handtasche entwendete und die Flucht ergriff. In der schwarzen

Handtasche mit Lackelementen befand sich neben einem Portemonnaie auch Bargeld

in Höhe von 265,00 Euro sowie ein Mobiltelefon. Der gesamte Diebstahlsschaden

wird auf circa 500,00 Euro geschätzt.

Der flüchtige Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 20 Jahre

alt, schmale Statur, circa 175 cm groß, auffällige Akne an den Wangen, schwarze

Haare, der zum Tatzeitpunkt eine schwarze Basecap sowie eine blaue Jacke trug.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum unbekannten Täter

mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Mannheim: Auto ausgebrannt

Mannheim (ots) – Am Samstag entflammte gegen 21:30 Uhr der Volvo eines

58-Jährigen in der Nietzschestraße. Der Eigentümer hatte sein Auto geparkt und

verlassen, als es womöglich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten

ist.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete ein Flammen stehendes Fahrzeug und alarmierte

daraufhin die Feuerwehr. Die konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Nachdem der Brand

gelöscht wurde, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden, da dieses nicht mehr

fahrbereit war. Eine Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht beziffern.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim: Farbschmierereien am Jüdischen Friedhof in Mannheim – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Sonntag gegen 17:25 Uhr wurde die Außenmauer des Jüdischen

Friedhofs in Mannheim mit roter und oranger Farbe besprüht. Die Schmierereien

sind gemeinsam etwa 1 x 1 Meter groß und haben teilweise ein politisches Motiv.

Hintergründe zur Tat und den Tatumständen sind derzeit Gegenstand der laufenden

Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Diese bittet um

sachdienliche Hinweise unter 0621-174-4444.

Mannheim-Oststadt: Rauchentwicklung in einem Mehrfamielienhaus

Mannheim (ots) – Am 14.04.2024 um 18.03 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung,

welche von einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rheinhäuser Straße

ausging, gemeldet. Die Feuerwehr der Stadt Mannheims begab sich mit einem

Löschzug vor Ort, ebenso Kräfte der Polizei. Am Ereignisort angelangt, wurde

durch die Feuerwehr sehr schnell die Ursache der Rauchentwicklung festgestellt.

Im Rahmen eines Kochvorganges enztündete sich heißes Öl in der Bratpfanne, ein

Löschversuch durch die Wohnungseigentümerin mit Wasser sorgte für die starke

Rauchentwicklung sowie Ausbreitung des Feuers. Das Feuer wurde durch die

Feuerwehr gelöscht. Der in der Wohnung entstande Schaden wird auf eine Höhe von

ca. 50.000 Euro geschätzt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Wohnung war

aufgrund Brandschaden und Löschwasser nicht mehr bewohnbar, die Bewohner wurden

vorläufig in einem Hotel untergebracht.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Rheinhäuser Straße kurzfristig für

den Straßenverkehr gesperrt werden.

Personen kamen bei dem Brandgeschehen nicht zu Schaden.