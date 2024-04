Heidelberg: Fahrer flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, bis Freitag,

gegen 07:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Täterschaft womöglich mit ihrem

Fahrzeug das geparkte Auto eines 44-Jährigen und entfernte sich hiernach von der

Unfallörtlichkeit.

Der Eigentümer eines BMW parkte sein Fahrzeug am Donnerstagabend ordnungsgemäß

am Fahrbahnrand der Pfarrgasse ab. Bei seiner Rückkehr am Freitagmorgen bemerkte

er, dass die Achse des rechten Vorderrades durchgebrochen war. Zudem erblickte

er im Bereich des Kotflügels und der Stoßstange erhebliche Beschädigungen. Die

Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine aufmerksame Bewohnerin

berichtete von einem lautstarken Knall im Tatzeitraum von 03 Uhr bis 04 Uhr, was

auf eine Kollision von Fahrzeugen hindeuteten könnte.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher muss sich wegen des Verdachts des

unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Das Polizeirevier

Heidelberg-Nord die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur

Tat oder zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 06221 4569-0

zu melden.

Heidelberg: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Heidelberg (ots) – Gegen 08:40 Uhr fuhr ein 73-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer die

Bergheimer Straße in Fahrtrichtung Bismarckplatz entlang. Auf Höhe der

Kirchstraße bog der 73-Jährige für ein Wendemanöver nach links ab. Hierbei

übersieht der Fahrer die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahnlinie 26 und

kollidierte mit dieser. Durch die Kollision drehte sich der Mercedes um 180 Grad

um die eigene Achse und kam neben der Straßenbahn zum Stehen. Der 73-Jährige

wurde durch den Unfall schwer verletzt. Seine 73-jährige Beifahrerin zog sich

leichte Verletzungen zu. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst

in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Straßenbahn war zum

Unfallzeitpunkt mit ca. 20 Fahrgästen besetzt. Der 42-jährige Straßenbahn-Fahrer

sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf

schätzungsweise 30.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die

Straßenbahn war noch fahrbereit und wurde in die Betriebsstätte verbracht. Der

Schienenverkehr war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll

gesperrt.

Heidelberg: Grillkohle in Mülleimer verursacht hohen Sachschaden

Heidelberg (ots) – Am Sonntagabend gegen 20:40 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr

Heidelberg im Stadtteil Handschuhsheim eine brennende Mülltonne am

Hans-Thoma-Platz gemeldet. Bereits mit dem Eintreffen der Feuerwehr und der

Polizei konnte kein Feuer mehr festgestellt werden. Lediglich auf die offenbar

durch den Brand verschmorte Mülltonne wurden die Einsatzkräfte aufmerksam.

Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde außerdem die Hausfassade, an der die

Mülltonne stand, in Mitleidenschaft gezogen. Wie sich herausstellte, entsorgte

ein 38-jähriger Anwohner die wohl noch erhitze Grillkohle in die Mülltonne,

wodurch diese Feuer fing. Dem Mann gelang es mit eigenen Mitteln das Feuer zu

löschen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag

geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat nun die Ermittlungen wegen fahrlässiger

Brandstiftung aufgenommen.