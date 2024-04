Einbruch in Wohnung eines Mehrparteienhauses

Mainz-Greiffenklaustraße (ots) – Am Freitagmorgen zwischen 10:00 Uhr und 12:24

Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Greiffenklaustraße in

Mainz eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zur Wohnung,

indem die Wohnungstür aufgehebelt wurde. Hiernach gelangten die Täter in der

Abwesenheit der Bewohner in das Wohnungsinnere, wo sie diverse Schränke und

Kommoden durchwühlten. Die Diebe fanden dabei Wertgegenstände im Wert von

mehreren tausend Euro und verließen mit dem Stehlgut schließlich die Wohnung.

Die Mainzer Kriminalpolizei ermittelt nach Spurensuche am Tatort nun an dem

Fall.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben kann oder verdächtige Personen

sowie Fahrzeuge zu dieser Zeit in der Greiffenklaustraße gesehen hat, wird

gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633

in Verbindung zu setzen.

Mainz – Bretzenheim; Schlägerei nach Fußballspiel

Mainz – Bretzenheim (ots) – Am Samstag dem 13.04.2024 gegen 19:00 Uhr wurde der

Polizei eine Schlägerei an einer S-Bahn Haltestellte in der Koblenzer Straße in

Mainz-Bretzenheim gemeldet.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte vier männliche Fußballfans der TSG

Hoffenheim, sowie einen weiblichen und einen männlichen Fan des 1. FSV Mainz 05

fest.

Laut einem Zeugen soll sich ein Hoffenheim Fan zwischen dem Stadion und der

Haltestelle erleichtert haben, weswegen er von dem Mainzer Fan angesprochen

wurde, dass sich das nicht gehören würde. Aus der Männergruppe wurde dem Mainzer

dann ein Bier übergekippt, woraufhin dieser ebenfalls sein Bier auf einem

Kontrahenten ausschüttete.

Letztlich kam es zur Rangelei zwischen den Beteiligten wobei drei Personen

leicht in Form von Kratzern oder Beulen verletzt wurden.

Da der genaue Ablauf des Sachverhalts, sowie Art und Umfang der Beteiligung der

Personen vor Ort nicht eindeutig geklärt werden konnte, werden nun Zeugen

gesucht die Angaben hierüber machen können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Hauptbahnhof; Diskriminierende Parolen durch Fußballfans – kein Spielbesuch

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – Vor der Bundesligabegegnung 1. FSV Mainz 05 gegen TSG

Hoffenheim am Samstag, kam es bereits gegen 12:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz am

Mainzer Hauptbahnhof.

Mehrere, der Fanszene der TSG Hoffenheim zugehörige Personen skandierten beim

Verlassen ihres Zuges diskriminierende und ausländerfeindliche Parolen.

Unmittelbar danach kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei mit

Unterstützung der Mainzer Polizei diese Personengruppe.

Insgesamt richtete sich ein Tatverdacht gegen sieben Personen. Gegen diese

wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Identitätsfeststellungen und

erkennungsdienstlichen Behandlungen erhielten diese Personen Platzverweise und

sie mussten die Heimreise antreten.

Die Ermittlungen werden durch die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

geführt.

Mainz – Oberstadt/ Volkspark, zwei Personen bei Verpuffung am Grill verletzt

Mainz-Oberstadt (ots) – Samstag, 13.04.2024, 17:45 Uhr

Am frühen Samstagabend wurden zwei Personen im Volkspark verletzt, als es an

einem Grill zu einer Verpuffung kam.

Wie der Mainzer Polizei im Nachgang mitgeteilt wurde, spritzte nach derzeitigem

Kenntnisstand ein 17-Jähriger Mainzer flüssigen Brandbeschleuniger auf

Grillkohle, da sich diese augenscheinlich nicht entzündete. Hierdurch kam es zu

einer Verpuffung, bei der die Oberbekleidung von zwei in der Nähe des Grills

stehenden Personen in Brand geriet. Hierbei erlitt ein 18-Jähriger Verbrennungen

im Gesicht und an der Hand. Er konnte noch rechtzeitig seinen im Brand geratenen

Pullover ausziehen und somit wahrscheinlich schlimmere Verbrennung vermeiden.

Bei einem 17-Jährigen geriet die Bekleidung derartig in Brand, dass die Flammen

erst erloschen, als dieser am Boden lag. Der 17-Jährige erlitt schwere

Verbrennung und musste stationär behandelt werden.

Mainz – Ebersheim; Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Auto

Mainz – Ebersheim (ots) – Am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr kam es in

Mainz-Ebersheim in der Mommenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen

einem PKW und einem Fahrradfahrer.

Der 54-Jährige Autofahrer wollte von der Römerstraße nach links in die

Mommenheimer Straße abbiegen während der 55-jährige Fahrradfahrer die

Nieder-Olmer Straße gerade aus in Richtung Römerstraße befuhr.

Als der 54-Jährige nach links abbog, kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem

vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer und dem Auto.

Der Fahrradfahrer kollidierte daraufhin mit einem weiteren, wartenden PKW und

zog sich Kopfverletzungen zu. Er wurde nach einer Versorgung durch Erst-Helfer

von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Gemeinsam Kinderpornografie stoppen: Webseminar des LKA Rheinland-Pfalz zum Thema „Sexueller Missbrauch an Kindern im digitalen Raum“ am 24. April

Mainz (ots) – Ob im Internet oder durch Social Media und Messenger-Dienste:

Kinder und Jugendliche werden immer häufiger mit kinderpornografischen Bildern

und Videos konfrontiert, die leichtfertig geteilt werden. Die Wenigsten sind

sich bewusst, dass nicht nur das Herstellen, der Erwerb und der Besitz von

Kinder- und Jugendpornografie, sondern auch das Weiterleiten und die damit

verbundene Verbreitung, strafbar ist.

Deshalb berät das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz im Rahmen einer

Onlineveranstaltung am Mittwoch, 24.04.2024, ab 17 Uhr, zum Thema „Sexueller

Missbrauch an Kindern im digitalen Raum“. Zielgruppe sind insbesondere Eltern,

Pädagogische Fachkräfte an Schulen, Behörden und Einrichtungen der Kinder- und

Jugendhilfe sowie Personen die sich im Bereich „Bildung und Erziehung“ in

Ausbildung bzw. im Studium befinden.

„Es ist uns ein großes Anliegen, die Hinweisbereitschaft der Bevölkerung bei

sexueller Gewalt an Minderjährigen im analogen und digitalen Raum zu erhöhen und

in dieser herausfordernden Thematik zu unterstützen“, sagt

LKA-Präventionsexpertin Carina Kneip. „Insbesondere im Umgang mit

Kinderpornografie benötigen Fachkräfte und Eltern Handlungssicherheit, damit sie

sich nicht aus Unwissenheit selbst strafbar machen“, sagt Kneip.

Schwerpunkt der Onlineveranstaltung wird das digitale und analoge Informations-

und Beratungsangebot der Polizei zum Thema „Kinder- und Jugendpornografie“ sein.

Eine kostenlose Anmeldung zum Webseminar ist über folgenden Link möglich: https:

//next.edudip.com/de/webinar/sexueller-missbrauch-an-kindern-im-digitalen-raum/1

880570