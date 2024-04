Horchheim – „Glas-Wasser-Trick“ zum Nachteil eines 90-Jährigen – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Samstagmittag, gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Trickdiebstahl

zum Nachteil eines 90-Jährigen Senioren. Dieser öffnete auf Klopfen des Täters

seine Haustüre. Unter dem Vorwand Durst zu haben, verschaffte er sich Zutritt zu

dem Einfamilienhaus, welches von dem Senioren alleine bewohnt wurde. Der

Aufforderung das Anwesen zu verlassen, kam der Täter nicht nach, sondern

ignorierte diese und entwendete stattdessen eine Lederhandtasche des Senioren.

Nach ersten Angaben befanden sich hierin Bargeld in Höhe von etwa 2000 Euro,

Bankkarten, Ausweispapiere und ein Klapphandy. Im Anschluss flüchtete der Täter

über einen Feldweg in unbekannte Richtung.

Bei dem Täter handelte es sich um einen circa 25 Jahre alten Mann. Er sei etwa

180 cm groß gewesen, hatte eine kräftige Statur, trug eine dunkle

Kurzhaarfrisur, einen 3-Tagebart und war mit einem schwarz-weiß karierten Hemd

bekleidet.

Sofort mit Bekanntwerden der Tat eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten leider

nicht zum Antreffen des Täters.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu

setzen.

Die Polizei rät dringend, keine Fremden in die Wohnung zu lassen.

Weitere Informationen zu Trickdiebstählen sind unter folgendem Link der

Polizeilichen Kriminalprävention abrufbar

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-woh

nungen/

Kleinkind auf Abwegen

Alzey (ots)

Ein knapp zwei Jahre alter Junge war am Samstag, den 13.04.2024 gegen 15:00 Uhr in Alzey seiner Mutter in einem unbeobachteten Moment „entwischt“ und alleine in der Stadt unterwegs. Ein aufmerksamer Bürger bemerkte den kleinen Ausreißer und verständigte die Polizei. Da die Eltern des Jungen vor Ort nicht ausfindig gemacht werden konnten nahmen die Beamten diesen mit zur Dienststelle. Hier zeigte sich dann mal wieder, dass Polizeibeamte fast alles können müssen. Da die Windel des Jungen mittlerweile fast überzulaufen drohte war ein Wechsel fällig, was von einer Beamtin mit entsprechenden Vorkenntnissen fachkundig erledigt wurde. Nach etwa 90 Minuten meldete sich dann die verzweifelte Mutter bei der Polizei. Sie hatte bereits selbstständig in der Stadt gesucht und wusste nun nicht mehr weiter. Mutter und Kind konnten so wieder zusammengeführt werden.