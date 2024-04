VG Jockgrim – unversicherte E-Scooter

VG Jockgrim (ots)

Am 14.04.2024 musste Polizeibeamte aus Wörth gleich zwei Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz einleiten, da zuvor zwei Männer in Jockgrim und Rheinzabern mit ihren Elektrokleinstfahrzeugen (kurz E-Scooter) ohne gültige Versicherungskennzeichen unterwegs waren. Seit dem 01.03.20204 dürfen für das Versicherungsjahr 2024 ausschließlich gültige hellblaue Kennzeichen genutzt werden.

B9 bei Kandel – Geschwindigkeitskontrollen

B9 bei Kandelskontrollen (ots)

Am 14.04.2024 wurden zwischen 14:00 und 15:15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen im Bereich B9 Langenberg durchgeführt. 22 der 110 gemessenen Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Der „Spitzenreiter“ wurde mit 97 anstelle der zugelassenen 70 km/h gemessen.

Bellheim – Rollerfahrer flüchtet

Bellheim (ots)

Am Sonntagmittag wollten Germersheimer Polizisten in der Hauptstraße von Bellheim einen Rollerfahrer kontrollieren. Grund dafür war, dass sowohl er als auch sein Sozius keinen Helm trugen. Der Rollerfahrer versuchte zunächst durch den Ortskern zu flüchten, konnte aber in der Großen Kirchstraße gestoppt werden. Der Fluchtgrund konnte schnell ermittelt werden. Der 17-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte zudem keine erforderliche Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde die Führerscheinstelle informiert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.