17-Jähriger bei Streit leicht verletzt

Am Berliner Platz kam es am 14.04.2024, gegen 19 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Hierbei wurde ein 17-Jähriger leicht verletzt. Da der genaue Hergang des Streits und das mögliche Motiv bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

10.000 Euro Schaden – Mountainbikes gestohlen

Insgesamt drei Mountainbikes wurden am Sonntag (14.04.2024) zwischen 2 Uhr und 7 Uhr von einer Terrasse in der Pfarrer-Krebs-Straße gestohlen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zu folge dürften die bislang unbekannten Täter die Fahrräder über ein zum Schänzeldamm hin gelegenes Hoftor gehoben und gestohlen haben.

Haben Sie entsprechende Beobachtungen in der Pfarrer-Krebs-Straße oder im Schänzeldamm gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Polizeieinsatz in der Riedstraße

Der Polizei wurde am Sonntag (14.04.2024), gegen 18 Uhr, ein Streit zwischen alkoholisierten Jugendlichen in der Riedstraße gemeldet. Vor Ort wurden insgesamt fünf Minderjährige angetroffen und voneinander getrennt. Bei den Hauptaggressoren handelte es sich um einen 15-Jährigen und eine 15-Jährige. Diese waren sichtlich alkoholisiert, verhielten sich auch in Anwesenheit der Polizeikräfte durchgängig aggressiv und schrien laut herum. Beide wollten in ein Haus eindringen, um dort eine 17-Jährige anzugreifen. Die 17-Jährige soll zuvor ein Handy eines anderen Jugendlichen gestohlen haben. Beide 15-Jährigen wurden durch Polizeikräfte daran gehindert in das Haus zu gelangen. Hiergegen wehrten diese sich, sodass sie gefesselt werden mussten. Bei der Widerstandhandlung wurde der 15-Jährige leicht verletzt.

Aufgrund des Verdachts eines übermäßigen Alkohol- und Drogenkonsum der Jugendlichen wurden diese in ein Krankenhaus verbracht.

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Am 14.04.2024 stürzte gegen 16:45 Uhr ein 52-jähriger Motorradfahrer in der Bruchwiesenstraße. Der Mann bremste an einer roten Ampel und rutschte auf Glasgranulat einer erneuerten Fahrbahnmarkierung aus. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und an seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Die betroffene Kreuzung wurde durch eine Fachfirma gereinigt und war für die Dauer der Reinigung gesperrt.

Roller in der Batschkastraße gestohlen

Zwischen Samstag und Sonntag (13.04.2024, 15 Uhr bis 14.04.2024, 10 Uhr) wurde in der Batschkastraße ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio gestohlen. Dieses war mit einem Kettenschloss am Reifen gesichert. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Haben Sie etwas Ungewöhnliches beobachtet, z.B. wie sich eine Person an dem Schloss zu schaffen gemacht hat oder, wie ein gesichertes Roller abtransportiert wurde? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Körperverletzung auf Spielplatz – Zeugen gesucht

Am Sonntagnachmittag (14.04.2024), gegen 16:00 Uhr, gerieten auf einem Spielplatz in der Erzbergerstraße zwei Kinder (9 und 10 Jahre alt) in einen Streit, welcher durch die beiden 32- und 40-jährigen Mütter der Kinder geschlichtet werden sollte. Hierbei entwickelte sich jedoch auch ein Streit zwischen den Müttern, welcher in Beleidigungen und schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Weitere anwesende Familienangehörige der beiden Streitenden griffen in das Handgemenge ein, entfernten sich jedoch zum Teil vor Eintreffen der Polizeikräfte von der Örtlichkeit.

Bei der Auseinandersetzung wurden sechs Personen leicht verletzt. Die 32-Jährige und eine 17-Jährige wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zum Sachverhalt geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntagabend (14.04.2024), gegen 20:50 Uhr, gerieten ein 23- und ein 25-Jähriger am Goerdelerplatz in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte und der 23-Jährige schlug dem 25-Jährigen mit einer Tasse auf den Kopf. Im weiteren Verlauf mischten sich weitere Personen in die Auseinandersetzung ein, welche durch die eintreffenden Polizeikräfte getrennt werden konnten.

Der 25-Jährige wurde durch den Schlag verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 23-Jährige verletzte sich an den Splittern der Tasse leicht. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Fahrzeugbrand – Zeugen gesucht

Am späten Sonntagabend (14.04.2024), gegen 23:50 Uhr, wurde der Polizei ein brennendes Auto am Otto-Thiele-Platz gemeldet. Das Fahrzeug stand bei Eintreffen der Polizeikräfte bereits in Vollbrand und brannte vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem Sachverhalt geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.