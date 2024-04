Unfallbeteiligter flüchtet – Zeugen gesucht

Rödersheim-Gronau (ots)

Am 14.04.2024 gegen 18:35 Uhr befuhr ein 61-jähriger PKW-Fahrer die Hauptstraße als ihm plötzlich ein schlanker, ca. 60-jähriger Radfahrer in einer Engstelle entgegenkam. Dieser sei zuvor hinter einem geparkten PKW hervorgekommen. Der PKW-Fahrer musste nach rechts ausweichen, wodurch er zunächst gegen den Bordstein, dann gegen eine dortige Hauswand und schließlich gegen einen geparkten PKW stieß. Der Radfahrer fuhr, ohne anzuhalten, weiter in Richtung Ortskern. Der 61-Jährige erlitt leichte Schmerzen, musste aber nicht weiter behandelt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Zeugen, die insbesondere Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bilanz der Verkehrssicherheitswoche der PI Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Während der Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt wurden im Zeitraum vom 08.04. bis 13.04.2024 im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit verstärkt Kontrollen durchgeführt. Bei Geschwindigkeitsmessungen außerhalb geschlossener Ortschaften wurden 26 Verstöße geahndet. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf der K13 bei Waldsee lag der Spitzenreiter bei 88 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einen Punkt nach sich. Bei einer PKW-Fahrerin reagierte der Urintest im Rahmen einer Verkehrskontrolle positiv auf Kokain, Amphetamin und THC. Zudem stand sie unter Einfluss von 0,38 Promille. Gegen die Fahrerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Weiterhin wurden drei Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eine Anzeige wegen fehlender Versicherung, sowie fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen (Fahrt unter Drogeneinfluss) und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Bei den Kontrollen wurden ferner 56 Gurt- und 28 Handyverstöße sanktioniert. Darüber hinaus waren 10 Kinder nicht richtig angeschnallt bzw. gesichert. Bei vier PKW erlosch die Betriebserlaubnis, da nichtordnungsgemäße Veränderungen am PKW festgestellt wurden. Im Rahmen der ständig fortgeführten Verkehrssicherheitsarbeit werden auch in Zukunft verstärkte Kontrollen erfolgen.

Römerberg – PKW gestohlen, Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, wurde in der Germersheimer Straße ein VW Transporter, Modell T5, von unbekannten Tätern gestohlen. Das Fahrzeug war unter einem, von der Straße aus frei zugänglichen Carport geparkt. Im Fahrzeug selbst befanden sich noch diverse Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der Gesamtschaden beträgt knapp 11000 Euro.

Wer hat in oben genanntem Zeitraum in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de