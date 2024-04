Speyer – Polizeiliche Bilanz der Frühjahrsmesse 2024

Im Zeitraum von Donnerstag, den 28.03.2024, bis Sonntag, den 14.04.2024, fand die Speyerer Frühjahrsmesse statt. Die Polizei Speyer begleitete das Fest im Rahmen umfangreicher Präsenzmaßnahmen und führte Jugendschutzkontrollen durch.

Aus polizeilicher Sicht ist eine positive Bilanz der Herbstmesse zu ziehen. Bei wetterbedingt schwankendem Besucheraufkommen kann insgesamt ein ruhiger Festverlauf attestiert werden. Das polizeiliche Einsatzaufkommen war mit insgesamt 8 Einsätzen, Jugendschutzkontrollen ausgenommen, deutlich geringer als bei der Frühjahrsmesse im Vorjahr, in welchem es noch 16 Einsätze waren.

Im Festverlauf waren insgesamt drei Körperverletzungen zu verzeichnen, die sich ausnahmslos an Freitagen und Samstagen in den Abendstunden ereigneten. Ganz überwiegend handelte es sich bei den Beteiligten um Jugendliche und Heranwachsende. In einem Fall wurde der Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts von mehreren Personen angegriffen, nachdem dieser einen Fahrgast aus Sicherheitsgründen unter dem Fahrgestellt herausgezogen hatte.

Es wurden insgesamt drei Diebstähle gemeldet. Hierbei erbeuteten die Täter insgesamt eine Geldbörse mit ca. 200 Euro Bargeld, eine Bauchtasche mit einem IPhone und 60 Euro Bargeld, sowie Chips eines Fahrgeschäfts.

Ein gemeldeter Randalierer beruhigte sich wieder vor Ort und konnte nach Androhung eines Platzverweises auf der Messe bleiben. Eine alkoholisierte, hilflose Person wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Mit 182 durch den 100er-Bereich

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Vermutlich den mit Abstand teuersten

Ausflug in seiner „Führerschein-Geschichte“ hat ein Motorradfahrer am gestrigen

Sonntag unternommen. Der Grund: Der Mann wurde auf der B48 bei Hochspeyer mit

182 km/h bei erlaubtem Tempo 100 geblitzt. Dafür drohen dem rasenden Biker jetzt

eine Geldbuße in Höhe von 700 Euro plus Gebühren, ein mehrmonatiges Fahrverbot

sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. – Alles in allem

dürfte sein unverantwortliches Verhalten den Mann am Ende einen vierstelligen

Betrag kosten.

Doch damit nicht genug: Von den Polizisten gestoppt und auf seine gefährliche

Fahrweise angesprochen, wurde der Motorradfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auch

noch „pampig“ und beschwerte sich über die Kontrolle. Dass er mit seinem

Verhalten sich selbst und andere gefährdet, wollte er einfach nicht einsehen.

Der Biker war einer von insgesamt zwölf Fahrern, die bei den

Geschwindigkeitsmessungen im 50er-Bereich (in Höhe der Jugendherberge) sowie im

100er-Bereich (außerorts) über dem Tempolimit lagen. Vier von ihnen – alles

Motorradfahrer – erhalten Anzeigen, acht kamen mit kostenpflichtigen

Verwarnungen davon.

Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte technische Kontrollen an den

Fahrzeugen, insbesondere an Zweirädern, durch. Dabei mussten mehrere

Mängelberichte wegen fehlender Dokumente und Mängeln an der Beleuchtung

ausgestellt werden. Außerdem wurde fünf Fahrern die Weiterfahrt untersagt, weil

durch unzulässige technische Veränderungen an ihrem Fahrzeug die

Betriebserlaubnis erloschen war. |cri

Speyer – Unbekannte beschädigen zwei Ampeln, Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, beschädigten unbekannte Täter zwei Ampeln in der Friedrich-Ebert-Straße. Bei einer Ampel wurden zwei Abblendschirme und bei einer anderen die beiden unteren Mantelstücke samt Lichteinheiten abgerissen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Wer hat in oben genanntem Zeitraum in der Friedrich-Ebert-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de