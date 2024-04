Edenkoben – Verkehrsunfallstatistik 2023 – 1.170 Verkehrsunfälle im zurückliegenden Jahr

Auf den Straßen im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben wurden im zurückliegenden Jahr 1.170 Verkehrsunfälle und somit 65 weniger als im Vorjahr registriert. Das war der zweitniedrigsten Wert in den zurückliegenden fünf Jahren. Nur in dem „Corona-Jahr“ 2021 war die Zahl mit 1.115 niedriger gelegen. Die Anzahl der verletzten Personen ging um 14 zurück. Insgesamt wurden 182 Verkehrsteilnehmer verletzt, 41 davon schwer. Eine Person erlitt tödliche Verletzungen. Fast 30 Verkehrsunfallfluchten weniger mit einer Aufklärungsquote von knapp 32 Prozent zeigt die aktuelle Statistik. Dabei konnten 78 Unfallflüchtige ermittelt werden. Die Polizei weist darauf hin, dass ein Zettel an der Windschutzscheibe nicht ausreicht, wenn man ein parkendes Fahrzeug beschädigt hat. Wer nach einem Parkrempler wegfährt, begeht Fahrerflucht. Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat und kann gravierende Folgen nach sich ziehen. Bei den jungen Fahrern (18- bis 25-Jährige) ist das Bild unverändert. In 233 Fällen waren junge Fahrer bei Verkehrsunfällen beteiligt. Bei 160 Verkehrsunfällen waren sie Hauptunfallverursacher. Bundesweite Studien belegen, dass in dieser Altersklasse jugendlicher Übermut und fehlende Erfahrungen zu Fahrfehlern und damit zu Verkehrsunfällen führen. Hauptunfallursache ist dabei insbesondere die Raserei. Glücklicherweise ging dabei die Zahl der verunglückten jungen Fahrer um 14 im Vergleich zum Vorjahr zurück. 29 junge Fahrer wurden leicht verletzt, 4 erlitten schwere Verletzungen. Auf etwa gleichbleibendem Niveau sind die verletzten Fahrer motorisierter Zweiräder. 18 Motorradfahrer (+8) wurden in 2023 leicht verletzt, 3 schwer. Insgesamt ereigneten sich 30 Unfälle mit Beteiligung motorisierter Krafträder. Einen unveränderten Trend zum Vorjahr zeigt auch die Anzahl der Verletzten bei Verkehrsunfälle mit dem Pedelec. Bei 58 Unfällen mit Fahrrädern und Pedelecs wurden 13 Fahrer und damit 5 weniger als im Vorjahr verletzt, drei davon schwer. Oftmals handelte es sich bei diesen Verkehrsunfällen um Fahrunfälle, bei denen der Fahrer/die Fahrerin die Kontrolle über das Pedelec verloren haben, ohne dass andere Verkehrsteilnehmer etwas hierzu beigetragen hatten. Wichtig in dem Zusammenhang ist nach wie vor der Helm. Die Polizei appelliert, immer einen Helm zu tragen, denn dieser kann vor schweren Kopfverletzungen schützen. Überhöhte Geschwindigkeit und fehlender Sicherheitsabstand waren die meisten Unfallursachen für das Zustandekommen der 1.170 Verkehrsunfälle in 2023. Aber auch Wild auf der Fahrbahn führte zu insgesamt 220 Verkehrsunfällen. Ganz besonders auffällig war dabei der Streckenabschnitt der K6 kurz nach dem Altdorfer Kreisel. Auf dieser Strecke handelt es sich um einen Übergangsbereich zu Feldern, wo Wildtiere häufig die Straßen queren und die Autofahrer meist nicht mit einem Wildwechsel rechnen. Aber auch hier gilt: Geschwindigkeit reduzieren und Aufmerksamkeit erhöhen. Je schneller man fährt, desto gefährlicher wird ein Wildunfall – auch für die Personen im Fahrzeug. Ein wesentlicher Punkt bleibt die Verkehrsüberwachung. Sie ist ein unabdingbarer Bestandteil erfolgreicher Verkehrssicherheitsarbeit, der schwere Unfälle verhindert und damit die Menschen vor schwerem Leid bewahrt. Die Polizei Edenkoben wird auch im laufenden Jahr intensiv in der Verkehrsüberwachung ihre Arbeit fortsetzen. Weitere Informationen zur Verkehrsunfallstatistik finden Sie unter https://s.rlp.de/z87s4

Edenkoben – Polizeiliche Kriminalstatistik – Täglich ereignen sich 3,4 Straftaten im Bereich Edenkoben

445 bekannt gewordene Männer und 126 identifizierte Frauen begingen im zurückliegenden Jahr Straftaten im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben. Mit 1.237 Straftaten und somit 11 Delikte mehr haben sich 2023 etwa gleich viele Straftaten wie im Jahr zuvor ereignet. Im Schnitt wurden täglich 3,4 Straftaten begangen. Die Aufklärungsquote konnte um 4% auf 56,4 Prozent gesteigert werden. Mit einer Häufigkeitszahl von 4.269 liegt die Polizeiinspektion Edenkoben unter dem Durchschnittswert des Polizeipräsidiums Rheinpfalz (6.720) und unter dem des gesamten Landes Rheinland-Pfalz mit 6.154 pro 100.000 Einwohner. Bei den Rohheitsdelikten, zu welchen Raub- und Körperverletzungsdelikten als auch Straftaten gegen die persönliche Freiheit wie Freiheitsberaubung, Nötigung und Bedrohung gehören, gab es einen Anstieg der Fallzahlen auf 316 Straftaten, was eine Zunahme von 26 Prozent bedeutet. Einen neuen Höchststand erreichen die Straftaten der häuslichen Gewalt. Darunter fallen alle Gewaltstraftaten im familiären Umfeld. Seit 2019 gab es eine Zunahme um 31 Taten auf insgesamt 75 Delikte. Allerdings kann man in diesem Deliktsbereich von einem erheblichen Dunkelfeld ausgehen, weil es immer noch Opfer gibt, die sich nicht trauen, bei der Polizei eine Anzeige zu erstatten. Eine Zunahme ist auch bei den Vermögens- und Fälschungsdelikte über das Internet oder per Telefon zu verzeichnen. Konkret genannt werden kann dabei der sogenannte Enkeltrick, bei dem sich die Betrüger andauernd neue Varianten einfallen lassen und dabei immer wieder Opfer finden. Zudem sind diese Ganoven auch über das Internet aktiv. Hier stiegen die Fallzahlen um 35 Delikte auf 264 Straftaten. Gewalt im alltäglichen Dienst ist bei Polizeibeamtinnen und -beamte ein ständiger Begleiter. Auffällig ist die steigende Fallzahl von Angriffen auf Polizeibeamtinnen und -beamte. Die Zahl der erfassten Widerstände und tätlichen Angriffen ist im Vergleich zum Vorjahr um 6 auf insgesamt 8 Taten gestiegen. Von Widerstand spricht man, wenn Einsatzkräften die Durchführung von Maßnahmen aktiv erschwert wird oder diese gar daran gehindert werden. Das kann zum Beispiel schon durch das Festhalten an Gegenständen oder das Stemmen der Füße gegen den Boden erfolgen, wenn Personen an einen anderen Ort transportiert werden sollen. Häufig geht es bei Widerstand um Verdächtige, die um sich schlagen und versuchen, sich gewaltsam von Beamtinnen und Beamten loszureißen. Der Anstieg zeigt eine zunehmende Respektlosigkeit und abwertendes Verhalten gegenüber der Polizei. Unauffällig dagegen sind die Diebstahlsdelikte auch unter erschwerenden Bedingungen, die in 2023 eher rückläufig waren. Dagegen gab es eine leichte Steigerung der Wohnungseinbrüche von 11 auf 13 und von Tageswohnungseinbrüchen (Tatzeit zwischen 6 Uhr und 21 Uhr) von 2 auf 7. Umfassende Informationen können unter https://s.rlp.de/VLv34 abgerufen werden.

Edenkoben – Motorradfahrer übersehen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer kam es gestern Mittag (14.04.204, 12.15 Uhr) in der Staatsstraße, weil eine 47 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen auf einen Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters den 22-Jährigen übersah. Durch die Kollision schlidderte der Zweiradfahrer 30 Meter über den Asphalt und erlitt Prellungen im Brustbereich sowie Abschürfungen an den Beinen. Er kam in ein Krankenhaus. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 1.000 Euro.

Wohnungsbrand

Während der Abwesenheit der Bewohner kam es in der Marktstraße am 14.04.2024, gegen 20:20 Uhr, zu einem Wohnungsbrand. Der Brand brach aus bislang noch ungeklärter Ursache vermutlich im Wohnzimmer aus. Die Feuerwehr Bad Bergzabern war zur Brandbekämpfung mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Höhe des Brandschadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.