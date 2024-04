Auseinandersetzungen in der Innenstadt – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei

Auseinandersetzungen am Samstagabend im Bereich eines Einkaufszentrums in der

Innenstadt.

Zunächst gerieten drei Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene gegen 18:30

Uhr in einem Supermarkt aneinander. In der Fruchthallstraße gipfelte der Disput

in einen handfesten Streit. Dort kam eine weitere Person hinzu und zu dritt

schlugen sie auf einen 17-Jährigen ein. Im Anschluss flüchteten die Täter. Einen

Verdächtigen im Alter von 15 Jahren machte die Polizei bereits ausfindig.

Gegen 20:30 Uhr kam es im Bereich des Fackelbrunnens zu einer weiteren

Schlägerei. Aus einer Gruppe heraus stritt ein etwa 17 bis 20-Jähriger mit einem

älteren Mann. Weitere Personen aus der Gruppe mischten sich ein und attackierten

den 30-Jährigen. Die Täter flüchteten.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung ein. Ob die Fälle miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit

auch Gegenstand dieser Ermittlungen. Aktuell schließt die Polizei nicht aus,

dass sich die Beteiligten untereinander bekannt sind. Nach Zeugenangaben handelt

es sich um Jugendliche und junge Erwachsene arabischer Herkunft. Wer kann zu den

Vorfällen beziehungsweisen Personen Hinweise geben? Hinweise nehmen die Beamten

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |erf

Motorradfahrer schwer verletzt

Selchenbach (ots) – Schwer verletzt kommt ein Motorradfahrer ins Krankenhaus.

Auf der B420 kurz vor der Landesgrenze zum Saarland kam es am Sonntagnachmittag

zu einem Alleinunfall mit einem Motorradfahrer. Hierbei verlor der 63-jährige

Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und

überschlug sich. Neben der Fahrbahn blieb das Fahrzeug im Grünstreifen mit

wirtschaftlichem Totalschaden liegen. Der Mann wurde mit Verdacht auf

Knochenbrüche ins Klinikum gebracht. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei

Kusel, waren auch Kräfte der benachbarten Polizeiinspektion Sankt Wendel zur

Unterstützung bei der Verkehrsregelung im Einsatz. |pikus

Mit 182 durch den 100er-Bereich

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vermutlich den mit Abstand teuersten Ausflug in seiner „Führerschein-Geschichte“ hat ein Motorradfahrer am gestrigen Sonntag unternommen. Der Grund: Der Mann wurde auf der B48 bei Hochspeyer mit 182 km/h bei erlaubtem Tempo 100 geblitzt. Dafür drohen dem rasenden Biker jetzt eine Geldbuße in Höhe von 700 Euro plus Gebühren, ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. – Alles in allem dürfte sein unverantwortliches Verhalten den Mann am Ende einen vierstelligen Betrag kosten.

Doch damit nicht genug: Von den Polizisten gestoppt und auf seine gefährliche Fahrweise angesprochen, wurde der Motorradfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auch noch „pampig“ und beschwerte sich über die Kontrolle. Dass er mit seinem Verhalten sich selbst und andere gefährdet, wollte er einfach nicht einsehen.

Der Biker war einer von insgesamt zwölf Fahrern, die bei den Geschwindigkeitsmessungen im 50er-Bereich (in Höhe der Jugendherberge) sowie im 100er-Bereich (außerorts) über dem Tempolimit lagen. Vier von ihnen – alles Motorradfahrer – erhalten Anzeigen, acht kamen mit kostenpflichtigen Verwarnungen davon.

Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte technische Kontrollen an den Fahrzeugen, insbesondere an Zweirädern, durch. Dabei mussten mehrere Mängelberichte wegen fehlender Dokumente und Mängeln an der Beleuchtung ausgestellt werden. Außerdem wurde fünf Fahrern die Weiterfahrt untersagt, weil durch unzulässige technische Veränderungen an ihrem Fahrzeug die Betriebserlaubnis erloschen war. |cri

E-Scooter mit ungültigem Kennzeichen

Kaiserslautern (ots) – Weil er mit einem E-Scooter unterwegs war, für den kein

aktueller Versicherungsschutz besteht, hat die Polizei am Sonntag einen

Jugendlichen aus dem Verkehr gezogen. Die Streife war gegen 17 Uhr in der

Kantstraße auf den Elektroroller aufmerksam geworden und fuhr ihm hinterher.

In der Augustastraße stoppten sie das Gefährt, um den Fahrer einer Kontrolle zu

unterziehen. Auf das abgelaufene Versicherungskennzeichen angesprochen, räumte

der 17-Jährige ein, dass er kein neues Schild hat und der E-Scooter aktuell

nicht versichert ist.

Dem Jugendlichen wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt, das ungültige

Kennzeichen sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Auch die Halterin des Fahrzeugs wird

sich dazu äußern müssen. |cri

Randaliererin stört Rettungsdienst-Einsatz

Kaiserslautern (ots) – Eine Bierflasche gegen einen Rettungswagen geworfen, den

Einsatz des Rettungsdienstes gestört, Polizisten beleidigt und attackiert – die

Liste der Vorwürfe gegen eine 44-Jährige ist lang. Die Frau war am Samstag in

der Zollamtstraße unangenehm aufgefallen.

Sanitäter waren am Nachmittag wegen eines medizinischen Notfalls im Einsatz, als

die Frau eine Bierflasche gegen ihren Einsatzwagen schleuderte. Das Fahrzeug

wurde dadurch beschädigt. Eine Polizeistreife rückte aus. Vor Ort richtete sich

die Frau aggressiv gegen die Beamten. Sie ließ eine Tirade an Beschimpfungen und

Beleidigungen los und versuchte weiterhin, den Einsatz der Helfer zu stören. Die

Polizei nahm die 44-Jährige vorübergehend fest, wogegen sie sich jedoch zur Wehr

setzte und nach den Beamten trat. Eine Richterin ordnete schließlich bis zum

späten Abend die Ingewahrsamnahme der Randaliererin an. Außerdem musste die Frau

eine Blutprobe abgegeben. Sie soll Aufschluss über ihren Drogen- und

Alkoholkonsum geben. Die 44-Jährige blickt nun einem Strafverfahren, unter

anderem wegen versuchten Angriffs auf Vollstreckungsbeamte entgegen. |erf

Motorradfahrer schwer verletzt (FOTO)

Selchenbach (Kreis Kusel) (ots) –

Schwer verletzt kommt ein Motorradfahrer ins Krankenhaus. Auf der

B420 kurz vor der Landesgrenze zum Saarland kam es am

Sonntagnachmittag zu einem Alleinunfall mit einem Motorradfahrer.

Hierbei verlor der 63-Jährige Fahrer aufgrund überhöhter

Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und überschlug sich.

Neben der Fahrbahn blieb das Fahrzeug im Grünstreifen mit

wirtschaftlichem Totalschaden liegen. Der Mann wurde mit Verdacht auf

Knochenbrüche ins Klinikum gebracht. Neben dem Rettungsdienst und der

Polizei Kusel, waren auch Kräfte der benachbarten Polizeiinspektion

Sankt Wendel zur Unterstützung bei der Verkehrsregelung im Einsatz.

|pikus

Gesuchter fällt durch sein Verhalten auf

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrere Anzeigen hat sich ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Sonntag eingehandelt. Letztlich landete er im Gefängnis.

Mitarbeiter einer Kirche verständigten am späten Vormittag die Polizei, weil

ihnen das Verhalten des Mannes verdächtig vorkam. Der Unbekannte hatte sich in

der Kirche umgeschaut und gezielt Räume aufgesucht, die eigentlich nicht für den

Publikumsverkehr freigegeben sind. Als er das Gebäude wieder verließ, konnten

die Mitarbeiter beobachten, wie der Mann an einem geparkten Fahrzeug den

Schließzustand testete. Der Wagen war jedoch verschlossen, so dass der

Unbekannte weiterlief.

Dank der guten Personenbeschreibung konnte die ausgerückte Streife wenig später

den Verdächtigen in einem benachbarten Anwesen ausfindig machen. Wie sich bei

der Überprüfung seiner Personalien herausstellte, lag gegen den 28-Jährigen ein

Haftbefehl vor, da er noch eine Restfreiheitsstrafe von rund eineinhalb Jahren

zu verbüßen hatte. Der Mann wurde deshalb festgenommen und sollte in die nächste

Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Ihm wurde noch ein Telefonat mit seiner

Freundin gewährt, um diese zu informieren. Während des Gesprächs ließ der Mann

Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten los, die nun weitere Ermittlungen

nach sich ziehen.

Doch damit nicht genug: In der Wohnung, in der sich der 28-Jährige aufhielt,

wurde ein Personalausweis gefunden, der im Februar von seinem rechtmäßigen

Eigentümer als gestohlen gemeldet worden war. Wer für den Diebstahl

verantwortlich ist, steht noch nicht fest. |cri

Glasflaschen auf die Straße geworfen

Kaiserslautern (ots) – Eine Randaliererin ist der Polizei am Sonntagnachmittag

aus der Straße „Rittersberg“ gemeldet worden. Zeugen verständigten kurz nach 15

Uhr die Polizei, weil eine Frau in Höhe eines Restaurants Glasflaschen auf die

Fahrbahn warf. Als die alarmierte Streife wenig später vor Ort eintraf, war die

Unbekannte verschwunden. Vereinzelt konnten Glasscherben auf dem Boden

festgestellt werden.

Von der Randaliererin liegt folgende Beschreibung vor: etwa 50 Jahre alt, graue

Haare, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und weißen Flip-Flops. Weitere

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150

entgegen. |cri

Wildkamera „fängt“ Einbrecher

Kaiserslautern (ots) – Mit Hilfe einer sogenannten Wildkamera hat ein Anwohner

der Kantstraße am Wochenende einen besonderen „Fang“ gemacht. Wie der 37-Jährige

am Sonntag bei der Polizei meldete, waren in der jüngeren Vergangenheit immer

wieder Gegenstände aus seinem Kellerraum verschwunden. Er installierte deshalb

eine Kamera, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Am Sonntag erfüllte das Überwachungsgerät seinen Zweck: Die Kamera zeichnete

eine Person auf, die sich am Schloss des Kellerverschlags zu schaffen macht, in

den Raum eindringt und mit einer Flasche Limonade wieder herauskommt.

Dank der Aufnahmen konnte der 37-Jährige der Polizei nun ganz konkrete Hinweise

auf den Täter geben. Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf den Mann kommt ein

Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls zu. |cri

Trunkenheitsfahrt am Sonntagmorgen

Kaiserslautern (ots) – Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr

in der Logenstraße einen Autofahrer, der unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Unweit der Dienststelle stellten die Beamten einen Pkw mit Münchner Kennzeichen

fest. Sie brachten das Fahrzeug zum Anhalten, um eine Verkehrskontrolle

durchzuführen. Dabei konnten sie beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrnehmen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 27-Jährigen einen Wert von 0,76

Promille. Für weitere Maßnahmen musste der Fahrer die Polizisten zur

Dienststelle begleiten. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren

eingeleitet. Auf ihn kommen ein Bußgeld und ein Fahrverbot zu. |bo

Schmierfinken gesucht!

Die Polizei sucht die Schmierfinken, die in der Hauptstraße einen Gebäudekomplex verunstaltet haben. Über die Onlinewache ging am Wochenende die Anzeige ein, dass unbekannte Täter in den vergangenen Tagen mehrere großflächige Graffiti in verschiedenen Farben auf die Fassade des Hauses sowie daneben stehende Lagercontainer gesprüht haben. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Gesucht werden nun Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben und/oder helfen können, die Tatzeit weiter einzugrenzen. Die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern ist unter der Nummer 0631 369-2150 für entsprechende Informationen dankbar. |cri

Gelegenheit macht Diebe

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag

in einen Wagen in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein. Das Auto stand von

Freitagabend, 22 Uhr; bis Samstagmorgen, 9 Uhr, vor der Hausnummer 95. Die

Langfinger entwendeten aus dem Wageninneren neben Militärkleidung und

-Ausrüstung auch eine Kamera samt Equipment. Der Wert des Diebesguts dürfte im

mittleren vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu

den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

Kontrolle verloren, gegen Baum geprallt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der L394 zwischen Neuhemsbach und Sippersfeld (Donnersbergkreis). Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Das Unglück ereignete sich kurz nach halb sechs. Nach den bisherigen Ermittlungen verlor ein 37-jähriger Autofahrer auf seinem Weg in Richtung Neuhemsbach in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw. Der Honda Civic geriet in den Grünstreifen, drehte sich um 180 Grad über die Fahrbahn und prallte auf der gegenüber liegenden Straßenseite mit seiner Beifahrerseite gegen einen Baum.

Während sich der Fahrer noch mit Unterstützung eines Ersthelfers aus dem massiv beschädigten Fahrzeug befreien konnte, musste die Beifahrerin durch Kräfte der Feuerwehr gerettet werden. Die 40-jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Der Fahrer hatte sich ebenfalls schwere Verletzungen zugezogen; er wurde vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri