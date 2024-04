Esthal: Jahreskonzert des MGV 1891 Esthal e.V. am 27. April 2024

Esthal – Am Samstag, 27.04.2024, lädt der Männerchor unter der Leitung von Dorina Schmidt um 20 Uhr wieder zu einem stimmungsvollen Konzert in die Schulturnhalle Esthal ein.

Auf dem Programm stehen Lieder rund um Legenden und Sagen. Wer kennt sie nicht, die Geschichten von Helden wie Robin Hood oder Zorro, die sich als Rächer für die Armen und Unterdrückten einsetzen, den griechischen Halbgott Hercules mit seiner unbändigen Kraft, Rübezahl, der im Riesengebirge sein Unwesen treibt, die Legenden von Camelot und dem Schwert Excalibur und dem versunkenen Atlantis oder die Sage rund um den Loreley Felsen. Dabei bedient sich Chorleiterin Dorina Schmidt wieder aus vielen Musikrichtungen. So wird aus dem Genre Oper der Matrosenchor aus dem Fliegenden Holländer zu hören sein, im Shanty Stil von Santiano begleitet der Chor die Reise nach „Walhalla“, aus dem Bereich Schlager wird Dschinghis Khan vertreten sein und von der Loreley oder Zorro erzählen. Auch Robin Hood wird gleich mit zwei Liedern besungen, einmal dem Titelsong aus dem Musical von Chris de Burgh und einmal mit Everything I do von Bryan Adams. Dieses Lied wird vom Jungen Chor Vocal Cords vorgetragen, der das Publikum auch mit der Geschichte vom letzten Einhorn oder mit Hercules, einem Medley aus dem Disney Musical, das gerade erst in Hamburg Deutschland Premiere feierte, unterhalten will.

Dem Publikum wird wie immer ein unterhaltsamer Abend mit vielen bekannten Melodien aufgelockert durch gespielte Witze geboten.

Wer diese Legenden in sagenhaftem Ambiente auf keinen Fall verpassen will, der sollte sich ab Freitag, 12.04.2024, Karten zu je 9€ bei Anna-Lena Ziegler unter 06325 184492 reservieren!