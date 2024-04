Haßloch: Hoher Sachschaden nach Vandalismus an Schule

Haßloch (ots) – Am Montagmorgen, 15.04.2024, wurden der Polizei Haßloch mehrere Beschädigungen am Gebäude der Ernst-Reuter-Schule in der Martin-Luther-Straße gemeldet.

Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort konnte ermittelt werden, dass die Schäden vermutlich bereits am Samstag, 13.04.2024, etwa im Zeitraum zwischen 15:00 – 16:00 Uhr verursacht wurden. Zu dieser Zeit konnten durch Anwohner entsprechende Geräusche vom Schulgelände wahrgenommen werden. Hierbei wurden auch drei Kinder mit ihren Fahrrädern im Bereich des Schulhofes beobachtet.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Kindern und den Sachbeschädigungen besteht, ist derzeit fraglich und bedarf weiterer Ermittlungen. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise zur Tat oder einem Tatverdächtigen geben können, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen (Tel.: 06324-9330).