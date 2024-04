Gau-Bickelheim – Sowohl die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim als auch

die Kräfte des Kontrolltrupps für gewerblichen Güter- und Personenverkehr

kontrollierten heute das Sonntagsfahrverbot auf der BAB 61 und beendeten dabei

die sonntäglichen Fahrten zweier LKW.

Grundsätzlich gilt in Deutschland für LKW über 7,5t und LKW mit Anhänger im

gewerblichen Güterverkehr sonntags ein Fahrverbot von 0-22 Uhr. Gewisse

Transporte, wie z.B. der Transport von frischem Fleisch, Fisch, Obst oder

Gemüse, sind nach §30 Abs.3 StVO vom Sonntagsfahrverbot ausgenommen. Da einer

der beiden LKW mit Teilen für eine Baustelle und der andere mit Fruchtsaft

beladen war, griff allerdings keine dieser allgemeinem Ausnahmen. Eine

gesonderte Ausnahmegenehmigung für das Sonntagsfahrverbot konnte von keinem der

beiden Fahrer vorgelegt werden, weshalb sie nun bis 22 Uhr abwarten müssen bevor

es weiter geht. Zudem werden gegen die Fahrer und Unternehmen

Ordnungswidrigkeitenanzeigen mit dem Ziel der Gewinnabschöpfung eingeleitet.

Weitere 5 kontrollierte LKW durften zwar sonntags fahren, hier wurden allerdings

in zwei Fällen technische Mängel, und einmal deutliche Verstöße gegen die Lenk-

und Ruhezeiten festgestellt. Der Fahrer hatte teilweise nur 5-6 Stunden tägliche

Ruhezeit anstatt üblicherweise mindestens 9. Dies zieht hohe Bußgelder für

Fahrer und Unternehmen nach sich.

Körperverletzung stört Abiball nur kurzfristig

Gau-Odernheim

Im Laufe eines Abschlussballs in der Nacht des vergangenen Samstags auf Sonntag in der Gau-Odernheimer Petersberghalle kommt es gegen halb drei Uhr nachts zwischen einem 21-jährigen jungen Mann aus Dittelsheim-Heßloch und zwei auswärtigen Gästen im Alter von 19 und 24 Jahren zu einem Streit, der letztlich in einer handfesten Auseinandersetzung endet. Bei dieser erleiden die beiden auswärtigen Gäste aufgrund von Faustschlägen und Fußtritten durch den 21-jährigen leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen. Nach Eintreffen der durch andere Gäste verständigten Polizei kann die Situation vor Ort befriedet werden. Der junge Täter wird des Platzes verwiesen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. Der Verlauf der Abschlusstanzveranstaltung der Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium am Römerkastell in Alzey verlief bis auf den oben genannten Vorfall ausgelassen und fröhlich.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Wörrstadt

Nach einer privaten Feier begab sich ein 36-jähriger Wörrstädter am Samstagabend gegen 23 Uhr in alkoholisiertem Zustand mit seinem Fahrzeug auf den Heimweg. Kurz vor der Wohnanschrift in Wörrstadt stieß der Fahrer mit seinem PKW gegen eine Hauswand. Ohne sich um den entstanden Gebäudeschaden zu kümmern, entfernte er sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenangaben und Feststellungen der Polizeistreife vor Ort konnte der verursachende Fahrer zeitnah gefunden werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Während des Aufenthalts bei der Polizei beleidigt der Fahrer eine eingesetzte Polizeibeamtin zudem, weshalb ihm neben den verkehrsstrafrechtlichen Konsequenzen auch ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung erwartet. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Feuerwehr rückt zu zwei Bränden aus

Alzey

Zwei Brände musste die Alzeyer Feuerwehr am vergangenen Samstag bekämpfen.

Gegen 14 Uhr meldete ein Fahrzeugführer den Brand seines PKW auf dem Parkplatz des Rheinhessencenters in Alzey. Nachdem die Einsatzkräfte das Feuer im Motorraum gelöscht hatten, konnte erkannt werden, dass der Brand vermutlich aufgrund eines technischen Defekts am Turbolader ausgebrochen war und bereits während der vorausgegangenen Fahrt begonnen hatte. Der Fahrer und seine ebenfalls im Fahrzeug befindliche Ehefrau bemerkten den beginnenden Brand während der Fahrt, stellten das Fahrzeug geistesgegenwärtig ab und konnten dieses eigenständig und unverletzt verlassen.

Einen weiteren Einsatz absolvierte die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Alzey am frühen Samstagabend gegen 18:00 Uhr auf einem Firmengelände in Erbes-Büdesheim. Dort brannte ein Materiallager für Holzbalken und Bretter. Im Einsatz befanden sich deshalb knapp dreißig Feuerwehrleute, die das Feuer schnell löschen konnten. Da der Betrieb bereits geschlossen hatte und sich daher keine Mitarbeiter auf dem Gelände befanden, wurde niemand verletzt. Die Ursache des Brandes ist unklar. Ob sich das Holz aufgrund ungünstiger Umstände selbst entzündete, durch Fahrlässigkeit anfing zu brennen oder gar vorsätzlich in Brand gesteckt wurde, ermittelt nun die Alzeyer Kriminalpolizei.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Worms

Worms – Der 61-jährige Busfahrer befuhr am 13.04.2024, gegen 13:15 Uhr,

die Dr.-Illert-Straße in Fahrtrichtung Landgrafenstraße. Hier kam er zu weit

nach links und stieß gegen zwei dort geparkte PKW. Ein PKW wurde durch den

Zusammenstoß gegen eine angrenzende Grundstücksmauer gedrückt. Durch den

Aufprall entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen und an der Mauer. Zudem

wurden ein 6-jähriges Kind und eine 30-jährige Wormserin, welche Insassen des

Busses waren, leichtverletzt und zwecks weiterer Abklärung in das Klinikum Worms

verbracht.

Die Straße war während der Verkehrsunfallaufnahme für etwa 30 Minuten gesperrt.

Neben Polizei befand sich auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Körperverletzung während Hochzeitsfeier – Junge Ehe beginnt chaotisch

Wörrstadt

Während einer Hochzeitsfeier, welche am vergangenen Freitagabend in einem Veranstaltungsgebäude im Wörrstädter Gewerbegebiet stattgefunden hat, kam es gegen 22 Uhr zwischen der Familie der Braut und der des Bräutigams zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Laut ersten Erkenntnissen der eingesetzten Polizeikräfte sei dem Vorfall anfangs ein verbaler Streit zwischen zwei Einzelpersonen der jeweiligen Familien vorausgegangen, welcher jedoch in der Art eskalierte, dass zwischenzeitlich eine niedrige zweistellige Personenanzahl in einem tumultartigen Gerangel aufeinander losgegangen sei. Eine der sich streitenden Parteien habe sich zum Schutz vor weiteren Angriffen zeitweise in abgetrennte Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes begeben. Insgesamt 5 Personen sind in Folge dessen mit leichten Verletzungen zu Schaden gekommen und wurden anschließend in umliegenden Krankenhäusern ambulant behandelt. Um weitere Anfeindungen oder Übergriffe auf die Verletzten zu verhindern, mussten diese von den eingesetzten Polizeikräften zu ihren Privatfahrzeugen beziehungsweise den bereitgestellten Rettungswagen begleitet werden. Aufgrund der Erstmitteilung über den Vorfall und die Anzahl der beteiligten Personen wurden sowohl durch die örtlich zuständigen Dienststellen in Alzey und Wörrstadt als auch von den umliegenden Dienststellen ausreichend Polizeistreifen alarmiert, so dass die vor Ort stark aufgeheizte Stimmung unter den Anwesenden beruhigt werden konnte. Gegen die Beteiligten der Auseinandersetzung ist ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Heidesheim – Am Samstag, den 13.04.2024, kam es gegen 21:36 Uhr auf der

BAB 643 in Fahrtrichtung Bingen an der Anschlussstelle Mainz-Mombach zu einem

schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam ein 40jähriger Motorradfahrer in der

Fahrbahnverschwenkung von der Schiersteiner Brücke auf die Vorlandbrücke von dem

linken Fahrstreifen vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit

nach rechts ab und kollidierte mit einem PKW, welcher sich auf dem mittleren von

drei Fahrstreifen fortbewegte. Bei der Kollision stürzte der Motorradfahrer und

blieb im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Mainz-Mombach liegen. Der

Motorradfahrer erlitt durch den Verkehrsunfall mehrere Frakturen und wurde zur

weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die Abfahrt Mainz-Mombach wurde

für die Zeit der Unfallaufnahme für knapp eineinhalb Stunden gesperrt. Neben

Kräften der Feuerwehr Wiesbaden befanden sich zwei Rettungswagen, ein

Notarztfahrzeug und mehrere Kräfte der Polizeiautobahnstation Heidesheim vor

Ort.

Ingelheim, A60 – Betrunkener Fahrradfahrer auf der Autobahn

Heidesheim – Am Samstagmorgen, den 13.04.2024 gegen 2.00 Uhr meldeten

mehrere Verkehrsteilnehmer über den Notruf einen Radfahrer auf dem Standstreifen

der A60, welcher in Richtung Bingen auf dem Standstreifen fuhr. Ein aufmerksamer

PKW-Fahrer folgte dem Radfahrer mit eingeschaltetem Warnblinker, um ihn nach

hinten abzusichern. Der Radfahrer konnte auf der Raststätte Heidenfahrt-Nord

durch hinzugezogene Polizeikräfte einer Kontrolle unterzogen werden. Es stellte

sich heraus, dass der Radfahrer stark alkoholisiert von einer Feier in Ingelheim

eigentlich nach Mainz fahren wollte und auf seinem angestrebten Heimweg

offensichtlich die Orientierung verloren hatte. Wie er auf die Autobahn und

letztlich zu der Raststätte gelangt war, konnte er nicht sagen. Als Folge für

sein Verhalten wurde sein Fahrrad sichergestellt und ihm auf der Dienststelle

eine Blutprobe entnommen. Den Radfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr und eine empfindliche Strafe.

Kontrolle von Bettlern in der Ortslage Guntersblum Guntersblum

Im Laufe des Freitags meldete zahlreiche Guntersblumer Bürger umherziehende Bettler in der Ortslage. Durch einen Zeugenhinweis konnten insgesamt 8 Personen angetroffen und kontrolliert werden.

Die Gruppe wurde zur weiteren Sachbearbeitung auf die Polizeiinspektion begleitet. Hier wurden alle Personen durchsucht und verfahrensrelevante Gegenstände sichergestellt werden. Zusätzliche konnte ein verbotenes Messer aufgefunden werden. In Absprache mit der Kriminaldirektion Mainz sowie der Staatsanwaltschaft Mainz wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde den Personen ein Platzverweis erteilt.