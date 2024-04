Sachbeschädigung in Kandel

Kandel

Noch Unbekannte zerstörten in der Nacht vom 12.04.24 auf den 13.04.24 an einem geparkten PKW Dacia die Windschutzscheibe. Die Geschädigte stellte den Schaden am 13.04.24 gegen 13 Uhr fest. Das Auto war in Kandel, in der Marktstraße, in Längsaufstellung Höhe Anwesen 20 im öffentlichen Raum geparkt. Die Streife eröffnete dort ein Strafverfahren, hörte die Geschädigte an, sicherte Spuren und fertigte Lichtbilder. Eine Nachbarschaftsbefragung verlief derzeit negativ. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro. In vorliegender Sache bittet die Polizei Wörth um Zeugenhinweise, welche jederzeit unter der Rufnummer 07271-92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de angegeben werden können.

Kinder helfen der Polizei Wörth in Kandel bei der Unfallaufnahme

Kandel

Am 13.04.2024 parkte gegen 11:15 Uhr eine 39-jährige Frau und Mutter ihren PKW auf einem Supermarktparkplatz in der Lauterburger Straße. Die beiden 8- und 10- jährigen Kinder verblieben kurzzeitig im ordnungsgemäß geparkten PKW und spielten. Die Geschwister beobachteten plötzlich, wie ein Mann beim Einsteigen in seinen PKW die Fahrertür gegen ihr geparkte Auto stieß und einen Schaden verursachte. Der Mann parkte aus und fuhr weg. Die Kinder notierten geistesgegenwärtig das Kennzeichen des PKW auf einem Taschentuch und berichteten der kurz darauf erschienenen Mutter von dem Vorfall. Diese wiederum verständigte die Polizei Wörth. Die Streife vor Ort wurde von dem Jungen und dem Mädchen über den Unfallhergang genau informiert. Sie benannten aufgrund ihrer Aufzeichnungen auf dem Taschentuch das Kennzeichen und gaben eine detaillierte Fahrerbeschreibung des verantwortlichen Fahrers ab. Der Unfall wurde aufgenommen, ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Streife konnte aufgrund der Angaben die Halteranschrift aufsuchen und dort den 64-jährigen Beschuldigten antreffen, die Unfallflucht konnte somit geklärt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro an beiden Fahrzeugen.

Lkw beschädigt Regenrinne, Zeugen gesucht

Schwegenheim

An der Regenrinne eines Hauses in der Hauptstraße blieb am Samstag, gegen 11 Uhr ein Lastwagen hängen. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Zusammenstoß sei von mehreren namentlich nicht bekannten Passanten beobachtet werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Verkehrsunfall im Feld

Winden

Am Freitagmittag ereignete sich im Feld bei Winden ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Gegen 14 Uhr befuhr eine 28-Jährige mit einem landwirtschaftlichen Pritschenwagen einen Feldweg, welcher von dem Grasweg abgeht. Im Fahrzeug befanden sich weitere sechs Personen, die am Wegesrand eines Feldes ausstiegen. Nachdem sich vermeintlich alle Insassen vom Fahrzeug entfernt hatten, setzte die Fahrerin den Pritschenwagen eine halbe Fahrzeuglänge zurück, erfasste eine 50-Jährige, die sich noch hinter dem Fahrzeug befand, und überrollte diese. Die Frau erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht mittlerweile nicht mehr.

Führerschein weg wegen Alkohol

Herxheim/Bellheim

Am 13.04.2024 gegen 04.00 Uhr wurde ein 26-jähriger aus bislang unbekannten Gründen von seinem 31-jährigen Bekannten in seiner Wohnung in Herxheim bei Landau körperlich angegangen. Anschließend fuhren beide gemeinsam im Auto nach Bellheim. Auf einer Landstraße gerieten sie erneut in Streit, weshalb der 31-jährige Fahrer mehrfach grundlos bremste und infolgedessen der 26-jährige das Auto verließ. Danach setzte der 31-jährige seine Fahrt alleine fort und wurde in Speyer an seiner Wohnanschrift angetroffen. Es stellte sich heraus, dass er mit 1,22 Promille stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er darf sich nun wegen Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Trunkenheitsfahrt verantworten. Sein Bekannter kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus