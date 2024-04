Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Ludwigshafen-Oggersheim

Am 13.04.2024 gegen 23:45 Uhr bemerkte ein 34-jähriger Mann, wie zwei Männer versuchten, sein E-Bike, welches vor seinem Anwesen abgeschlossen war, wegzutragen.

Als der Zeuge die Täter anschrie, flüchteten diese zunächst. Auf einer nahegelegenen Grünfläche konnte der 34-Jährige bei der Verfolgung der Personen zwei weitere zusammengeschlossene hochwertige Fahrräder feststellen. Kurz darauf kamen die beiden Täter zurück zu einer nahegelegenen Bushaltestelle. Dem Zeugen gelang es, diese bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, so dass deren Identität zweifelsfrei festgestellt werden konnte. Die beiden 38- und 26-jährigen Männer führten weiteres Aufbruchswerkzeug für Fahrradschlösser und Handschuhe mit sich. Auch die aneinandergeschlossenen Fahrräder konnten den Männern zugeordnet werden. Eines davon war bereits nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben. Entsprechende Maßnahmen und weitere Ermittlungen wurden durch die Polizei in die Wege geleitet.

Unbekannte beschädigen eine Vielzahl von Fahrzeugen

Ludwigshafen-Mitte

In der Nacht von Freitag, den 12.04.2024, auf den darauffolgenden Samstag, beschädigten Unbekannte im Parkhaus des Pfalzbaus sowie in mehreren umliegenden Straßenzügen zahlreiche Fahrzeuge, indem sie die Scheiben einschlugen. Teilweise wurden Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. Die Täter verursachten hierbei einen Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht

Ludwigshafen-Süd und Ludwigshafen Mundenheim

In der Nacht von Freitag den 12.04.2024 auf Samstag den 13.04.2024 verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Kurfürstenstraße einen Unfall und beschädigte hierbei einen geparkten BMW, Farbe Braun. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens, der sich ungefähr mit 300 Euro beziffern lässt, zu kümmern.

Ebenfalls am Samstag, den 13.04.2024, stellte der Besitzer eines grauen VW, welchen er in der Rheingönheimer Straße geparkt hatte, fest, dass ein Unbekannter einen Streifschaden auf der kompletten linken Fahrzeugseite verursachte und dann ebenfalls unerlaubt von der Unfallstelle floh. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen erbittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist daraufhin, dass unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 (Ludwigshafen) – Fahrer unter Drogeneinfluss

Am 13.04.2024 wurde gegen 23:55 Uhr ein PKW Fahrer kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Der Fahrer willigte einem freiwilligen Urintest ein, welcher positiv auf THC reagierte. Auf Grund dessen wurde der Fahrer auf hiesige Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt, anschließend wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Aus gegeneben Anlass möchten wir noch einmal eindringlich hinweisen: Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere!

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 Verkehrsunfallflucht ca. 6000Euro Schaden

Ludwigshafen (West)

Im Zeitraum vom 12.04.2024, 20:00 Uhr bis 13.04.2024, 09:10 Uhr parkte der Geschädigte seinen weißen Mercedes Vito in der Valentin-Bauer-Straße Höhe der Hausnummer 17-19 in Längsaufstellung am linken Fahrbahnrand. Vermutlich wurde das Fahrzeug beim Vorbeifahren an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Ausgelöster Brandmelder

Ludwigshafen-Oggersheim

Am Samstag, den 13.04.2024, gegen 12:00 Uhr, wurden die Feuerwehr sowie die Polizei zu einem ausgelösten Brandmeldealarm in einer Unterkunft für Geflüchtete in der Mannheimer Straße alarmiert. Vor Ort konnten weder eine Rauchentwicklung noch ein Brandherd ausgemacht werden. Vermutlich wurde der Brandmelder durch einen zigarettenrauchenden Anwohner fahrlässig ausgelöst. Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor und es entstand kein Sachschaden.