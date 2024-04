Trunkenheitsfahrt

Lambsheim

Am Samstag, den 13.04.2024 gegen 19:30 Uhr, wurde ein Schlangenlinien fahrender PKW in Lambsheim gemeldet. Wenig später konnte der 36- Jährige PKW Fahrer in der Weisenheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkohltest ergab einen Wert von über 2 Promille. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 36- Jährige Wormser war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Es kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.

Schockanruf – versuchter Betrug in Altrip

Altrip

Am Freitagnachmittag, 12.04.2024, wurde ein 85-jähriger Altriper Opfer eines versuchten Betruges durch einen „Schockanruf“: Eine weibliche Anruferin habe sich in akzentfreiem Hochdeutsch als Staatsanwältin bei ihm gemeldet und behauptet, dass seine Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun werde Geld für eine Kaution benötigt, damit die Enkelin nicht inhaftiert werde. Weiter habe die Täterin nach Bargeld, Schmuck und weiteren Vermögenswerten, insbesondere wie viel Bargeld der Angerufene von seinem Konto abheben könnte, befragt. Der 85-Jährige erkannte jedoch den Betrugsversuch und beendete das Gespräch.

Gemüsekisten von hohem Pfandwert in Schifferstadt entwendet

Schifferstadt

Sowohl in den frühen Morgenstunden des 10.04.2024 als auch des 12.04.2024 kam es zu einem Diebstahl von Paletten und Gemüse-Pfandkisten bei einem Gemüsebaubetrieb in Schifferstadt in der Ziegeleistraße. Ein bislang unbekannter Täter gelangte zumindest im zweiten Fall mit einem weißen Lkw auf das Betriebsgelände und verlud die auf Paletten gelagerten Gemüsekisten in großem Stile. Hierzu nutzte er sogar einen vor Ort befindlichen Hubwagen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um gewerblich genutzte Pfandkisten. In beiden Nächten entstand ein Gesamtschaden von ca. 35.000EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täter oder zum Tatfahrzeug geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Otterstadt

Am 13.04.2024, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in der Huttenstraße in Otterstadt ein Verkehrsunfall. Im Begegnungsverkehr zwischen einem 72-jährigen Motorradfahrer und einer 58-jährigen PKW-Fahrerin kam der Motorradfahrer zu Fall, zu einem Kontakt zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Laut dem Motorradfahrer habe die gegnerische Fahrerin die Kurve geschnitten, sodass er ausweichen musste. Die PKW-Fahrerin äußerte gegenüber der Polizei, dass der Motorradfahrer sich erschrocken und dadurch gestürzt sei. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen (Tel. 06232/1370 oder per E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de).

Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Otterstadt

Am 13.04.2024, um 21:19 Uhr, kam es in der Speyerer Straße in Otterstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Dudenhofen befuhr mit seinem Fahrrad die Speyerer Straße. Hinter ihr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem PKW in derselben Fahrtrichtung. Der Jugendliche kam zunächst ohne Fremdeinwirkung zu Fall. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem auf der Fahrbahn liegenden Jugendlichen und dem PKW. Der Jugendliche wurde eingeklemmt, konnte jedoch durch die verständigte Feuerwehr befreit werden. Er verletzte sich in Folge des Unfalles schwer, jedoch nicht lebensgefährlich und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Räuberische Erpressung unter Heranwachsenden

Am Freitag, den 12.04.2024 kam es gegen 19:40 Uhr im Bereich des Fügenparks in Bobenheim-Roxheim zu einer räuberischen Erpressung unter mehreren Heranwachsenden. Demnach kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen den Beteiligten, in deren Verlauf die beiden 12-jährigen Geschädigten durch die drei, zunächst unbekannten, Täter am Weitergehen gehindert und gewaltsam zur Herausgabe von Bargeld und Lebensmitteln im Wert von ca. zehn Euro gebracht wurden. Verletzt wurde hierbei niemand. Einer der Täter, ein 14-jähriger aus Frankenthal, konnte im Nachgang ermittelt werden. Zu den beiden noch unbekannten Tätern laufen die weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.