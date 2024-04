Ladendiebstahl von Parfum und Schokolade

Ein Mitarbeiter eines in der Fußgängerzone Speyer ansässigen Geschäftes beobachtete einen 51-jährigen Mann beim Diebstahl von Parfum und Schokolade. Der flüchtende Dieb wurde vom Zeugen verfolgt und von der verständigten Polizei gestellt. Das Stehlgut konnte durch die Beamten sichergestellt werden. Der nicht in Deutschland wohnhafte Täter wurde einer Erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen und musste eine Sicherheitsleistung erbringen.

Erst gepöbelt, dann gefahren

Am 14.04.2024, gegen 01:30 Uhr, wird der Polizei Speyer zunächst eine pöbelnde männliche Person in der Nähe einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Speyer mitgeteilt. Die Person würde dabei auf einen E-Scooter fahren. Der 42-Jährige Speyerer konnte durch Polizeikräfte angehalten und kontrolliert werden. Dabei fielen den Beamten diverse Anhaltspunkte auf eine Alkoholisierung des Mannes auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,66 Promille. Der Mann wurde anschließend zur Entnahme einer Blutprobe auf hiesige Polizeidienststelle verbracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Beteiligter einer Körperverletzung endet im Polizeigewahrsam

Am 13.04.2024, gegen 22:00 Uhr, kam es im Bereich der Kutschergasse in Speyer zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 31-Jährigen aus Speyer. Im Rahmen dessen wurden beide Parteien leicht verletzt. Durch die vor Ort erschienen Polizeibeamten wurde beiden Parteien ein Platzverweis erteilt. Diesem kam einer der Beteiligten nach. Der andere Beteiligte weigerte sich, dem Platzverweis Folge zu leisten. Er wurde zur Durchsetzung des Platzverweises in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Zeugenaufruf nach Raub in der Innenstadt

Am 14.04.2024, gegen 21:58, Uhr kam es zwischen Mühlturmgasse und Stadthalle in Speyer zu einem Raub. Im Rahmen dessen wurde der 35-jährige Geschädigte aus Speyer durch die unbekannten Täter zunächst angepöbelt und beleidigt. Im Rahmen des Streitgespräches kam es dann zur Körperverletzung zum Nachteil des Geschädigten, welcher dadurch leicht verletzt wurde. Im Rahmen dessen durchwühlte einer der unbekannten Täter die mitgeführten Sachen des Geschädigten. Der Geschädigte stellte im Nachhinein das Fehlen diverser Gegenstände fest.

Haben Sie zur genannten Zeit im Bereich des Tatortes Beobachtungen gemacht, welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei Speyer zu übermitteln (Tel. 06232/1370 oder per E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de).

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

In der Nacht zum Samstag gegen 03:15 Uhr wurde durch eine Polizeistreife in der Schifferstadter Straße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei dem 25-jährigen Fahrer des Pkw konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Nach eigenen Angaben habe der Fahrer zuvor Marihuana und Amphetamin konsumiert. Dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zwei Körperverletzungen im Innenstadtbereich

Am Freitagabend erlangte die Polizei Speyer Kenntnis über zwei Körperverletzungsdelikte im Stadtgebiet. In einem Restaurant am Rhein kam es gegen 17:50 Uhr zwischen drei Frauen, welche in einem flüchtigen Bekanntschaftsverhältnis zueinander stehen, zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Der Streit der Damen im Alter von 43, 45 und 47 Jahren gipfelte schlussendlich darin, dass ein Fahrrad gegen eine der Beteiligten geworfen und Beleidigungen ausgesprochen wurden. Eine der Frauen wurde hierbei leicht verletzt. Die 47-jährige Frau, welche das Fahrrad warf, erhielt abschließend einen Platzverweis. Auf der Frühjahrsmesse kam es an einem Fahrgeschäft gegen 20:00 Uhr ebenfalls zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Mitarbeiter des Fahrgeschäfts wurde von einer größeren männlichen Personengruppe mit Schlägen und Tritten gegen den gesamten Körper angegriffen, nachdem dieser einen Fahrgast aus Sicherheitsgründen unter dem Fahrgestell herausgezogen hat. Einer der Täter kletterte zuvor unter die Absperrung, um seinen verlorenen Kopfhörer zu suchen. Der 32-jährige Geschädigte wurde anschließend vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Täter flüchteten unerkannt.

Zeugen, welche die Tat auf der Messe beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.