Rennrad aufgefunden

Bad Bergzabern

Durch eine Anwohnerin wurde ein Rad gemeldet, welches auf ihre Hecke geworfen worden war. Es handelt sich hierbei um ein blaues älteres Rennsportrad der Marke „Motobecane“, schmale Reifen ohne Schutzbleche, Schnellspanner an Vorder- und Hinterrad, grauer Lenker und grauer Sattel. Schaltungshebel sind am Rahmen angebracht. Das Rad kann bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern abgeholt werden.

Bekifft Auto gefahren

Edesheim

Einem 23-jährigen Fahrzeugführer wurde nach dem Genuss von Marihuana die Weiterfahrt untersagt. Der Audi-Fahrer wurde am Freitagabend in der Staatsstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte deutlicher Cannabis-Geruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen werden. Auf Nachfrage räumte er den Konsum von Marihuana ein. Weitere Tests verliefen positiv, weshalb ein entsprechendes Verfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Cannabis eröffnet wurde. Aufgrund der neuen Gesetzeslage konnte der Mann eine aufgefundene Marihuanablüte behalten. In diesem Kontext weist die Polizei nochmals darauf hin, dass nach wie vor das Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Cannabis strafbewehrt ist.

Körperverletzung bei Bierpong-Turnier

Maikammer

Am Samstagabend kam es bei einem Bierpong-Turnier am Dorfgemeinschaftshaus zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 21-Jähriger und ein 25-jähriger gerieten in Streit, in dessen Verlauf der jüngere der beiden Männer seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug. Das Resultat war für den einen eine blutige Nase und für den anderen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Kupferdiebstahl am Vereinsheim

Venningen

Unbekannte entwendeten am Sportheim die Regenrinnen. Vereinsmitglieder bemerkten am Samstagmorgen das Fehlen der Kupferregenrinnen und zweier Kupferfallrohre am Vereinsheim beim Sportplatz in Venningen. Die Täter dürften diese in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen Mitternacht und dem Morgengrauen abmontiert haben. Zeugen, welche im o. g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben telefonisch unter 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Hochstadt – Zu langsam für den Straßenverkehr

Hochstadt

Am 13.04.2024 gegen 16:25 Uhr meldet ein 27-jähriger Motorradfahrer eine Schildkröte auf der K 40 zwischen Hochstadt und Offenbach. Das Tier sei mittig auf der Fahrbahn unterwegs. Die Schildkröte konnte wohlbehalten durch die Polizei in Obhut genommen und dem Tierheim übergeben werden. Woher die Schildkröte stammt, ist bislang unklar.

Die Besitzer der Schildkröte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Hochstadt – Unfall zwischen Motorradfahrer und Reh

Hochstadt

Am 13.04.2024 gegen 12:20 Uhr kam es auf der B 272 bei Hochstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Reh. Ein 26-jähriger Motorradfahrer befuhr die B 272 in Richtung Landau, als ca. 1000 Meter nach dem Ortsausgang Hochstadt ein Reh die Fahrbahn querte. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen, erfasste das Reh und stürzte mit seinem Motorrad zu Boden. Der Motorradfahrer erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Reh erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Während der Unfallaufnahme musste die B 272 in beide Richtungen für ca. 30 Minuten gesperrt werden.

Angetrunken unterwegs

Schweigen-Rechtenbach

Am 13.4.24, gg. 18:00 Uhr, befuhr ein 66 Jahre alter PKW-Fahrer die Bundesstraße 38. Als er im Rahmen einer allgemeinen Kontrolle überprüft wurde, war Atemalkohol festzustellen. Ein Test ergab, dass er tatsächlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Verfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt. Es drohen Führerscheinentzug und eine Geldbuße.

Fahndung nach flüchtigem Unfallbeteiligten, Einsatz des Polizeihubschraubers

Rohrbach

Am Morgen des 13.04.2024 meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei in Landau einen PKW, welcher neben einem Feldweg in der Nähe des Mitfahrerparkplatzes Rohrbach auf dem Dach liegen würde. Da sich die Insassen des Fahrzeugs nicht vor Ort befanden und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass diese durch den Unfall verletzt wurden, leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach ihnen ein. Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers konnte der oder die Gesuchte bislang nicht ausgemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Biergenuss endet auf Polizeidienststelle

Essingen

Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten die eingesetzten Beamten einen 33-jährigen Moped-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße, welcher mit einer Bierdose in der Hand auf einem Feldweg fuhr. Bei der darauffolgenden Verkehrskontrolle wurde beim Fahrer eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 1,45Promille. Der 33-Jährige wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nun muss er sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Geschwindigkeitskontrolle in der Kirchstraße

Essingen

Durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau wurden am Freitagmittag Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen in der Kirchstraße in Essingen durchgeführt. Innerhalb einer Stunde überschritten 10 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der höchste gemessene Wert betrug 51 km/h. Außerdem wurde ein Gurtverstoß geahndet und ein verkehrsunsicheres Fahrzeug beanstandet.

Handfester Streit zwischen Fußballfans

Maikammer

Die Begeisterung für den FC Saarbrücken brachte einem Fan Schmerzen im Kieferbereich ein. Der 58-Jährige besuchte im Trikot seines Vereins eine Kneipe in Maikammer. Dort kam es aufgrund von Fanrivalitäten zum Streit mit einem Anhänger des 1. FC Kaiserslautern. Der Lauternfan schlug letztlich mit der Faust zu und traf den Anhänger des saarländischen Vereins im Gesicht. Zum Täter ist bekannt, dass dieser ein Trikot des 1. FC Kaiserslautern trug. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität des Täters, geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Blumenkübeln

Kirrweiler

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Kupferblumenkübel. Die Pflanzgefäße befanden sich im Hof eines Anwesens im Edenkobener Weg und wurden im Schutze der Dunkelheit gestohlen. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Blumenkübel geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht am Gesundheitszentrum

Maikammer

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist im Zeitraum von Donnerstag, 12:00 Uhr bis Freitagmorgen, 08:00 Uhr auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums in Maikammer gegen einen Toyota Aygo gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin ist in der Folge geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500EUR zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung in der Weinstraße

Edenkoben

Am Donnerstagabend zog sich ein Jugendlicher bei einer Auseinandersetzung leichte Schürfwunden zu. Der 15-Jährige befuhr gegen 20:45 Uhr mit seinem E-Scooter die Weinstraße. Kurz vor der Metzgergasse wurde er aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus gestoppt und nach Zigaretten gefragt. Nachdem er die Frage verneinte, wurde er zu Boden gestoßen und verletzte sich. Im Anschluss konnte der Junge mit seinem E-Scooter flüchten. Zeugen, welche Hinweise auf die Identität der Personengruppe geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.