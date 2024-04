Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 18-Jähriger aus Kaiserslautern ist am Sonntagmorgen

unter erheblichem Alkoholeinfluss einen E-Scooter gefahren. Im Bereich

Fruchthallstraße / Burgstraße wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Eine Blutprobe wurde

entnommen und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren

wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Hund beißt Schwan am Vogelwoog

Kaiserslautern (ots) – Eine Hundehalterin aus Kaiserslautern war am

Samstagmorgen mit ihrem Tier am Vogelwoog unterwegs und führte dieses an „langer

Leine“. In einem Moment der Unachtsamkeit, geriet ihr Hund mit einem Schwan in

Konflikt und verbiss sich in dessen Flügel. Der verletzte Vogel wurde

eingefangen, der Tierrettung übergeben und einem Tierarzt zugeführt. Nach

Informationsstand der Polizei wird der Schwan wieder vollständig genesen. Noch

vor Ort erklärte sich die Hundehalterin dazu bereit, die Tierarztkosten zu

übernehmen.|pvd

Auseinandersetzung: 3 Personen verletzt

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zwischen

00:20 Uhr und 1:00 Uhr vor dem Haupteingang des Westpfalz-Klinikums zu einer

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

setzte ein Beteiligter ein Messer ein. Drei Männer im Alter von 19 bis 27 Jahren

wurden dabei verletzt, zum Teil schwer. Die Hintergründe der Tat sind derzeit

unklar. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Beteiligten kennen. Der Täter

flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Vermutlich zw. 20 und 30 Jahren

alt, dunkles Haar, helle Jacke, dunkles Shirt, helle kurze Hose, weiße Schuhe.

Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

unter der Telefonnummer 0631 369-2620 um Hinweise.|pvd