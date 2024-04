Bad Dürkheim: Planspiel Börse 2023 – Sparkasse Rhein-Haardt zeichnet Gewinnerteams bei Schülerwettbewerb aus

Bad Dürkheim – Am 30. Januar 2024 endete Europas größtes von den Sparkassen organisiertes Börsenspiel nach 17-wöchiger Spielphase. Die diesjährige Spielrunde war geprägt von einem Rekordhoch des DAX zum Jahresende, unterstützt durch sinkende Energiepreise und die Hoffnung auf sinkende Zinsen. Dies führte zu hohen Gewinnen z.B. bei RHEINMETALL, AMAZON, NVIDIA und TESLA.

Von 4. Oktober 2023 bis 30. Januar 2024 konnten 206 Schülerinnen und Schüler von Schulen aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse Rhein-Haardt Börsenwissen erweitern und verbessern. Ziel war es, ihnen die Funktionsweise der Börse und Märkte näherzubringen. Hierfür stand ihnen je Spielgruppe ein fiktives Depotvolumen zur Verfügung. Die Aufgabe war, das fiktive Startkapital von 50.000 Euro durch gezielte Investitionen in vorgegebenen Wertpapieren zu steigern. Dabei wurden nicht nur die Teams mit der höchsten Depotgesamtwertung, sondern auch Teams mit den nachhaltigsten Geldanlagen bewertet.

75 Spielgruppen von insgesamt zehn Schulen beteiligten sich im Landkreis Bad Dürkheim sowie den Städten Frankenthal und Neustadt, um sich auch die Chance auf einen von zehn Geldpreisen im Sparkassen-Wettbewerb zu sichern. Knapp 600 Aktien, Fonds und Anleihen konnten fast wie unter realen Bedingungen gehandelt werden. Und außerhalb des Wettbewerbs, im eigenen Trainingsdepot, stand den Teilnehmern bzw. Teams auch eine Auswahl an Kryptowährungen und Zertifikaten als Anlageinstrumente zur Verfügung.

Thomas Distler, Vorstandsmitglied der Sparkasse Rhein-Haardt, freute sich die Leistungen und das Engagement der Schülerinnen und Schüler zu würdigen und überreichte die insgesamt zehn von der Sparkasse Rhein-Haardt ausgeschriebenen Geldpreise an die Siegerteams. „Es geht beim Planspiel Börse nicht nur darum, den Depotwert zu erhöhen. Viel mehr bietet das Planspiel Börse den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit finanzielle und wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen und Erfahrungen in der Teamarbeit und Entscheidungsfindung zu erlernen“, so Sparkassenvorstand Thomas Distler.

Die zehn Spielgruppen, als auch die betreuenden Schulen erhalten eigens durch die Sparkasse Rhein-Haardt ausgeschriebene Geldpreise im Gesamtwert von 4.300 Euro.