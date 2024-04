Spind Aufbrüche im Hallenbad

Wörth (ots) – Donnerstag 11.04.2024 zwischen 17-18 Uhr wurden im Wörther Hallenbad 20 Spinde aufgebrochen und Gegenstände im Wert von ca. 2.700 Euro entwendet. Das Bad war zum Tatzeitraum gut besucht. Eine Strafanzeige gegen unbekannt wurde aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen/Hinweisgeber werden gebeten mit der Polizei in Wörth Kontakt aufzunehmen.

Unter Drogeneinfluss hinterm Steuer

Germersheim (ots) – Am 10.04.2024 wurde gegen 10.30 Uhr der 29-jährige Fahrer eines Transporters in der Orffstraße in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf Kokain.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.