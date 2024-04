Traktorunfall mit eingeklemmter Person (Foto)

Gleisweiler, Hainbachtal (ots) – Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde der 68-jährige Fahrer eines Traktors bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag im Hainbachtal bei Gleisweiler. Der Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße befuhr einen abschüssigen frisch geschotterten Wirtschaftsweg und kippte anzunehmend aufgrund eines nicht ordnungsgemäß angebrachten Sicherungsbolzens zwischen Anhänger und Traktor seitlich um.

Da der Traktorfahrer kurzzeitig eingeklemmt war, war unter anderem die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzung vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Seine ebenfalls mitfahrende Frau blieb unverletzt.

Sturz auf Baustelle – Handwerker schwer verletzt

Göcklingen (ots) – Am Donnerstag 11.04.2024, kam es auf einer Baustelle zu einem Unfallgeschehen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte gegen 12:50 Uhr ein Malergeselle von einem Baugerüst und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Das Baugerüst kam dabei ebenfalls zu Fall.

Zur weiteren Behandlung musste er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd und die Kriminalpolizei Landau haben die Örtlichkeit in Augenschein genommen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Pkw landet auf dem Dach

Birkenhördt (ots) – Am Donnerstag 11.04.2024 gegen 09:35 Uhr, kam es in der Ortsmitte von Birkenhördt zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Mazda befuhr die B427 von Bad Bergzabern in Richtung Dahn und kollidierte hierbei, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Durch das Auffahren auf den geparkten PKW wurde der PKW des 81-Jährigen nach links geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste abtransportiert. Die B 427 war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

Kollision mit Motorradfahrer

Offenbach (ots) – Am 11.04.2024 befuhr eine 30-jährige Peugeot-Fahrerin gegen 15:40 Uhr die Ottersheimer Straße in Richtung L509 in Offenbach. Bei der Einfahrt in den dortigen Kreisverkehr übersah sie einen 64-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit diesem.

Durch den folgenden Sturz wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Gegen die Peugeot-Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Bohrgerät entwendet – Zeugen gesucht

Impflingen (ots) – In der Nacht vom 10.04.2024 auf den 11.04.2024, wurde durch unbekannte Täter ein an einem Bagger befindliches Bohrgerät entwendet. Das Tatobjekt befand sich hierbei auf einer umzäunten Baustelle in Impflingen. Die Schadenshöhe beträgt circa 3500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Diebe unterwegs – Zeugen gesucht

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Während des Einkaufs in einem Einkaufsmarkt im Industriegebiet, Im Weidfeld 2, kam es am 11.04.2024, zwischen 11-12:00 Uhr, zum Diebstahl der Geldbörse eines 74-Jährigen. In einem unbeobachteten Moment wurde die Geldbörse aus dem Einkaufswagen genommen und entwendet.

Gesucht werden in diesem Zusammenhang zwei Männer im Alter zwischen 45-60 Jahren, beide haben dunkle Baseball-Mützen getragen. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern machen können, werden gebeten sich mit der PI Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Fahrrad aufgefunden

Bad Bergzabern (ots) – Am Donnerstag 11.4.24 wurde in einem Gebüsch beim SBK Markt in Bad Bergzabern ein silbernes/graues Fahrrad, Giant Hunter 1.0, schwarzer Einkaufskorb vorne, grauer Kindersitz hinten, mit rosafarbenem Schloss verschlossen, vorgefunden. Das Rad steht dort seit längerer Zeit. Es wurde sichergestellt. Der Eigentümer kann sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel: 0634393340, melden.

Schulwegkontrollen

Edenkoben (ots) – Bei Schulwegkontrollen am Donnerstag 11.04.2024 zw. 07.30-08 Uhr, im Bereich Edenkoben wurden 4 Autofahrer beanstandet, weil sie die Kinder ohne jegliche Sicherung und in einem Fall ohne den erforderlichen Kindersitz beförderten.

Während der eine Fahrer, der keinen Kindersitz mitführte, mit 30 Euro verwarnt werden konnte, erhielten die drei anderen eine Anzeige und müssen mit einem Bußgeld von 60 Euro sowie einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen. Die Schulwegkontrollen werden fortgesetzt.