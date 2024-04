Gefährliche Körperverletzung an Tankstelle – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Freitag 12.04.2024 gegen 04 Uhr, wurde ein 38-Jähriger auf einem Tankstellengelände in der Heinigstraße von Unbekannten angegriffen. Die zwei unbekannten Angreifer schlugen den Mann mehrfach, sodass er stürzte. Der 38-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Zeugen beschrieben die Angreifer, wie folgt:

männlich, ca. 18-20 Jahre, etwa 1,70-1,75 m groß, kräftige Statur, wellige dunkle Haare, bekleidet mit

schwarzem/dunkelblauem Jogginganzug.

männlich, ca. 18-20 Jahre, etwa 1,70-1,75 m groß, kräftige Statur, dunkle Haare, Bart, bekleidet mit schwarzem/dunkelblauem Jogginganzug.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auto in der Hofstraße verkratzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte zerkratzten in der Nacht auf Donnerstag (10.-11.04.2024) einen geparkten Opel Insignia in der Hofstraße. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 11.04.2024 zwischen 13:45-14:45 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeugeine am rechten Fahrbahnrand der Edigheimer Straße abgestellte, graue Mercedes C-Klasse. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

In Autos eingedrungen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Mittwoch 10.04.2024, 18 Uhr und Donnerstag 11.04.2024, 07 Uhr, wurde im Buschweg in einen FIAT eingebrochen. Aus dem Auto wurde eine Arbeitstasche gestohlen in der sich unter anderem ein Tablet befand. Der Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Bislang Unbekannte verschafften sich außerdem zwischen Mittwochnachmittag (10.04.2024, 16:30 Uhr) und Donnerstagmorgen (11.04.2024, 8 Uhr) Zugang zu einem VW. Dieser stand zur Tatzeit an einem Wendehammer in der Kerschensteinerstraße. Das Handschuhfach des Autos wurde durchwühlt und hieraus Kleingeld gestohlen. Da am Fahrzeug keine Einbruchsspuren erkennbar waren, dürfte der VW unverschlossen gewesen sein.

Bitte beachten Sie:

Diebe haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Bundesweiter Aktionstag zur Verkehrssicherheit „sicher.mobil.leben – Güterverkehr im Blick“

Präsidialbereich (ots) – Bereits seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter den Schlagworten „sicher.mobil.leben“ Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautet „Güterverkehr im Blick“.

Die Verkehrsleistung des Güterverkehrs hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Das bedeutet, dass immer mehr Güter über immer weitere Strecken transportiert werden. Mehr als 70 Prozent der Transportleistungen werden dabei von Lastkraftwagen erbracht. Die Folgen von Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Lastkraftwagen sind häufig dramatisch. Das liegt vor allem an der Größe und Masse der Fahrzeuge.

Deutlich wird das z. B. bei den Rechtsabbiegeunfällen innerorts, die für Radfahrer oder Fußgänger oft tödlich enden. Auch Auffahrunfälle an Stauenden auf Autobahnen müssen trotz Notbremsassistenten immer wieder durch die Polizei aufgenommen werden und haben aufgrund notwendiger und oft langwieriger Sperrungen der Unfallstelle erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss. Steigender Wettbewerb und Termindruck im Transportgewerbe sind u. a. Ursachen für übermäßig lange Arbeits- und Lenkzeiten, minimale Ruhezeiten, Übermüdung von Berufskraftfahrern, technische Mängel an Fahrzeugen sowie mangelnde Ladungssicherheit. Hierdurch steigt die Anzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Lastkraftwagen auf den Straßen. Regelungen, die zum Schutz der Fahrenden und dem Güterverkehr gelten, werden vermehrt nicht eingehalten.

Unter dem Slogan „Güterverkehr im Blick“ sollen dieses Jahr am 17. April 2024 die mit dem Güterverkehr einhergehenden Gefahren im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken. Ziel ist es die Anzahl der Verkehrsunfälle zu minimieren und Lastkraftfahrende zur Einhaltungen der Regelungen für den Güterverkehr zu sensibilisieren. Vorsicht und Rücksicht bilden zusammen mit der Beachtung der Verkehrsregeln das Fundament der Verkehrssicherheit. Unser Ziel ist es, für jegliche Verkehrssituationen, durch präventive und repressive polizeiliche Maßnahmen ein höchstmögliches Maß an Verkehrssicherheit zu schaffen.

Die Dienststellen der rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien werden daher landesweit am 17.April 2024 Verkehrskontrollen mit besonderem Fokus auf Ladungssicherung, Sozialvorschriften, Fahrtüchtigkeit und technischem Zustand der Fahrzeuge durchführen. Eine besondere Bedeutung kommt zudem den Präventionsangeboten am Aktionstag zu. Hier suchen die Expertinnen und Experten der Zentralen Prävention das persönliche Gespräch unmittelbar an den Einsatzorten mit den Berufskraftfahrenden, um die Botschaften in präventiven, aufklärenden Gesprächen zu vermitteln.

Unter #sichermobilleben informieren die Polizeibehörden bundesweit in ihren Sozialen Medien über den Aktionstag und dessen Ergebnisse. Folgen Sie unseren Landeskanälen bei Instagram und Facebook sowie den „X“ und „WhatsApp“-Kanälen der Präsidien.