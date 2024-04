Unfall mit verletzter Radfahrerin

Otterstadt (ots) – Am Donnerstag kurz vor 20 Uhr, fuhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer hinter einem unbeteiligten Traktor in der Mannheimer Straße. An der Einmündung zur Straße Zum Schmalen Behl bog der PKW-Fahrer nach links ab, hierbei übersah er eine entgegenkommende, 25-jährige Radfahrerin, die gerade am Traktor vorbeifuhr.

Die Radfahrerin stieß mit dem PKW zusammen, stürzte und verletzte sich leicht an den Beinen und dem linken Ellenbogen. Sie wurde vom Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Betrunken von Unfallstelle geflüchtet

Waldsee (ots) – Am Mittwoch 10.04.2024 gegen 22:20 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Zeugen eine 71-jährige PKW-Fahrerin beobachtet, wie diese mit ihrem PKW beim Abbiegen in der Lerchenstraße gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. Anschließend flüchtete die Fahrerin von der Unfallstelle. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte die 71-Jährige durch die Polizei ermittelt und an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Durch einen Arzt wurde eine Blutprobe entnommen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.