Handys aus Wohnung geklaut

Mainz-Weisenau (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße zum Diebstahl von zwei Handys aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses. Die betroffene Bewohnerin ließ im Zeitraum zw. 00:20-00:30 Uhr ihre Terrassentür des Wohnzimmers kurz offenstehen. In der Zwischenzeit hielt sie sich in einem anderen Raum auf.

Als sie wieder in ihr Wohnzimmer zurückkehrte, nahm sie auf dem Weg dorthin ein kurzes Taschenlampenlicht war. Wenig später fiel der 42-Jährigen auf, dass zwei Handys fehlten, welche in ihrer Küche gelegen haben. Einen Täter konnte die geschädigte Bewohnerin nicht sehen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl, auffälligen Fahrzeugen oder einer

Personenbeschreibung des Täters geben kann, wird gebeten, sich mit der PI Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung in Einkaufspassage

Mainz (ots) – Nach der Veröffentlichung einer Pressemeldung zu einer Auseinandersetzung in einer Einkaufspassage im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld am Mittwoch meldeten sich mehrere Personen bei der Polizei. Diese widersprachen der Version einer von Zeugen geschilderten „Schlägerei“.

Um die Hintergründe und die Auseinandersetzung selbst umfänglich ermitteln zu können, bittet die Polizei Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 in Verbindung zu setzen. Tel: 06131-65 4210 Mail: pimainz2@polizei.rlp.de

Kreis Mainz-Bingen

Missglückter Täuschungsversuch

Bingen (ots) – Am Freitag 12.04.2024 gegen 00:20 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Bingerbrücker Straße den 36-jährigen Fahrer eines Transporters. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass dem Fahrer in der Vergangenheit wegen Drogenkonsums die deutsche Fahrerlaubnis entzogen und das Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland untersagt worden ist. Der von ihm vorgelegte rumänische Führerschein besitzt somit ebenfalls in Deutschland keine Gültigkeit.

Der Fahrer, welcher bereits zum wiederholten Male wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffällig geworden ist, muss sich nun erneut in einem Strafverfahren verantworten. Da sich zudem Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum ergaben, sollte ein Vortest für Klarheit sorgen.

Hierbei füllte der Fahrer jedoch statt Urin, Wasser in den Probenbecher um die Beamten zu täuschen. Dieser Versuch missglückte jedoch, sodass dem Fahrer schließlich zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen wurde.

Berauschter E-Scooterfahrer

Bingen (ots) – Am Freitag 12.04.2024 gegen 10:45 Uhr, werden Polizeikräfte der Polizei Bingen in der Hitchinstraße in Bingen im Rahmen der allgemeinen Streifenfahrt auf einen, auf dem Gehweg fahrenden, E-Scooterfahrer aufmerksam. Bei anschließender Verkehrskontrolle können bei dem 18-jährigen Binger Anzeichen für eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit festgestellt werden.

Im Rahmen der Befragung sowie den freiwillig durchgeführten Tests kann schließlich festgestellt werden, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von THC steht. Der 18-Jährige wird im Anschluss zur Polizeiinspektion Bingen zur Blutentnahme verbracht. Gegen den 18-jährigen Binger wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen § 24a StVG eingeleitet.