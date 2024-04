Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Diebstahl von mehr als 100 Obstbäumen

Zornheim (ots) – Am Mittwoch den 10.04.2024 kam es auf zwei Feldern in Zornheim, in der Nähe des Zornheimer Wasserhauses angrenzend zu Nieder-Olm, zum Diebstahl von mehr als 100 Obstbäumen. Durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter wurden sogenannte Bestäubersetzlinge entwendet. Hierbei wurden die Setzlinge augenscheinlich ausgegraben und aufgrund der hohen Anzahl sehr wahrscheinlich mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Bei den entwendeten Setzlingen handelt es sich um ca. 1,20m hohe Apfel-, Birnen- sowie Mandelbäume. Laut Angaben des geschädigten Landwirtes liegt der Tatzeitraum zwischen ca.

16:30 und 20:30 Uhr.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der landwirtschaftlichen Felder in Zornheim bemerkt hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Wildschwein löst Überschlag aus

A 61/Albig (ots) – Zu einem Wildunfall mit einem Wildschwein kam es am 12.4.2024

gegen 04 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Dort kreuzte kurz nach

dem Autobahnkreuz Alzey im Bereich des Übergangs der A 63 zur A 61 ein Wildschwein die Fahrbahn. Ein 39-Jähriger kollidierte mit seinem PKW zunächst mit dem Wildschwein, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Mittelschutzplanke.

Von dort prallte das Auto wieder ab und kollidierte mit einem LKW, der von einem 48-Jährigen gelenkt wurde. Der Wagen des 39-Jährigen schleuderte weiter und kippte auf das Fahrzeugdach. Letztendlich kam das Fahrzeug des Mannes auf dem Dach im Bereich des Standstreifes zum Liegen.

Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und erlitt einen Schock. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Wagen entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht genau zu beziffern ist. Am LKW entstanden nur leichte Sachschäden. Das tote Wildschwein wurde durch die unfallaufnehmenden Beamten vor Ort ebenfalls festgestellt. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen besonderen Verkehrsbehinderungen.

Großkontrolle auf der Autobahn

Armsheim (ots) – In erster Linie zu Schulungszwecken wurden gestern Nachmittag auf der BAB 61 auf dem PP Menhir Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten Fahndung, gewerblicher Güter- und Personenverkehr sowie mobilen Geschwindigkeits- und Abstandsmessungen durchgeführt. Als „Nebeneffekt“ wurden dennoch zahlreiche Verstöße festgestellt.

Den aktuellen Praktikanten und Praktikantinnen des Polizeipräsidiums Mainz wurden durch erfahrenen Kräfte die fachspezifischen Kontrollen am praktischen Beispiel gezeigt.

Dabei wurden Verstöße verschiedenster Art festgestellt: von Fahrern, welche mit

ungültigem Führerschein unterwegs waren, illegal beschäftigten Personen und Schwarzarbeit über Verstöße gegen das Waffengesetz und Abstandsverstößen bis hin zu Haftbefehlen. Hier werden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Unter den 56 kontrollierten Fahrzeugen wurden auch 19 LKW und 1 Bus kontrolliert. Auch hier kam es zu erschreckenden Verstößen: unter anderem waren 4 Kleintransporter deutlich überladen, der „Spitzenreiter“ um 61%. Gegen die dazu gehörigen Transportunternehmen werden nun Verfahren mit dem Ziel der Gewinnabschöpfung eingeleitet.

Bei dem Bus kam es glücklicherweise zu keinen Beanstandungen. Hier wurde aufgrund der zuletzt passierten Busunfälle insbesondere die Fahrtüchtigkeit des Fahrers und der technische Zustand des Busses kontrolliert.

Farbschmierereien an Alzeyer Schule

Alzey (ots) – Über das Osterwochenende 29.03.-01.04.2024, wurde das Schulgebäude des Gymnasiums Am Römerkastell mutwillig beschädigt. Unbekannte Täter betraten das Schulgelände und gelangten über zu renovierungszwecken aufgestellte Gerüste an den oberen Kranz der Fassade. Dort wurden über den gesamten innen verlaufenden Kranz Schriften und Zeichen mit Farbe aufgetragen.

Die Fertigstellung der Renovierungsarbeiten an der Fassade stand zu diesem Zeitpunkt unmittelbar bevor. Die Beseitigung der Farbschmierereien dürfte Aufwendungen im unteren 5-stelligen Bereich erfordern.

Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise über Auffälligkeiten oder ruhestörenden Lärm im Bereich des Schulzentrums während des Osterwochenendes unter 06731/9110.

Unfall an Anschlussstelle

A 63/Alzey (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am 10.4.2024 gegen 21:07 Uhr, auf der A 63 im Bereich der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim. Dort fuhr ein 81-Jähriger mit seinem PKW auf die Autobahn in Richtung Mainz auf. Es kam dabei zum Zusammenprall mit dem PKW eines 25-Jährigen, der sich bereits auf der Autobahn befand. Dabei wurde der 25-Jährige leicht verletzt.

An beiden Fahrzeuge entstanden erhebliche Sachschäden, deren Höhe noch nicht feststeht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Da der 81-Jährige und der 25-Jährige unterschiedliche Angaben zur Unfallentstehung machen, ermittelt die Polizei nun den

Unfallhergang.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim