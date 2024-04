Jugendliche greifen Mann an

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte griffen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Mann in der Burgstraße an. Nach bisherigen Ermittlungen war der 50-Jährige gegen halb zwei am Schillerplatz unterwegs. Dort wurde er zunächst von mehreren Jugendlichen angesprochen. Um einem Streit aus dem Weg zu gehen, lief der Mann Richtung Rathaus, wo ihn mehrere Personen von hinten angriffen und ihn zu Boden rissen.

Dort liegend, schlugen und traten die Täter auf ihr Opfer ein. Um wie viele Angreifer es sich genau handelte, konnte das alkoholisierte Opfer nicht sagen. Der 50-Jährige erlitt mehrere Verletzungen und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2150 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Streit unter Bekannten führt zu mehreren Strafanzeigen

Kaiserslautern (ots) – Ein Streit unter Bekannten führte am späten Donnerstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz im östlichen Stadtgebiet. Mehrere Beteiligte zofften sich lauthals auf der Straße, so dass umherstehende Passanten auf den Disput aufmerksam wurden. Dabei warfen sich die Streithähne unterschiedlichste Beleidigungen an den Kopf. Es blieb aber nicht bei der verbalen Auseinandersetzung.

Ein 45-jähriger Mann schlug seinem 33-jährigen Gegenüber mehrmals ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Der Geschlagene revanchierte sich, indem er einer 40-jährigen Frau auf den Brustkorb schlug. Als die Polizei eintraf, gelang es den Beamten, die Zankhähne zu trennen.

Bei der Durchsuchung des 33-Jährigen fanden sie einen Personalausweis, der nicht ihm gehörte. Wie er in den Besitz des Ausweises kam, verriet der Mann nicht. Alles in allem nahmen die Einsatzkräfte Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Beleidigung und des Diebstahls auf. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Streit eskaliert – Polizei muss einschreiten

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagnachmittag eskalierte auf einem Parkplatz in der Vogelwoogstraße ein Streit. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es zwischen einem Mann und einer 21-Jährigen zur Auseinandersetzung. Als die junge Frau einen Angehörigen zur „Verstärkung“ rief, eskalierte die Situation.

Der hinzugerufene Stiefvater schlug dem mutmaßlichen Angreifer mehrmals ins Gesicht und die 21-Jährige trat nach ihm. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon, eine Verständigung des Rettungsdienstes lehnte er jedoch ab.

Wie sich herausstellte, sind sich die Frau und der 31-Jährige bekannt. Sie stritten bereits einige Tage zuvor miteinander, weshalb die Polizei ebenfalls einschreiten musste. Auf dem Parkplatz trafen die beiden zufällig erneut aufeinander. Gegen die Beteiligten leitete die Polizei Ermittlungsverfahren ein. |erf

Spielende Jungs lösen Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots) – Spielende Kinder haben am frühen Donnerstagabend Anwohner der Pfründnerstr. aufgeschreckt. Der Grund: Für die Zeugen sah es so aus, als würden die 3 Jungs mit Waffen hantieren und auf Autos schießen.

Die ausgerückte Streife konnte das Trio vor Ort ausfindig machen. Die Jungs im Alter von 11, 13 und 14 Jahren hatten tatsächlich „Pistolen“ bei sich, wobei es sich allerdings um Spielzeugwaffen handelte. Sie gaben an, lediglich damit gespielt, aber nichts beschädigt zu haben. Es konnten an den geparkten Fahrzeugen im Umfeld auch keine Schäden festgestellt werden.Die Mutter des Jüngsten wurde verständigt und mit ihr vereinbart, dass die Jungs zu ihr nach Hause kommen und dort die Spielzeugwaffen abgeben. |cri

Kinder zünden Feuerwerk

Kaiserslautern (ots) – Für Aufsehen sorgten am späten Donnerstagabend 2 Kinder im Asternweg. Der Grund war ein Feuerwerk, das die beiden in einem Mehrfamilienhaus zündeten. Neben mehreren Böllern, die das Duo in einen Flur und durch ein offen stehendes Fenster warf, startete es im Eingangsbereich auch eine so genannte „Feuerwerksbatterie“. Hierbei entstanden Schäden an Teppichen und an der Decke des Hausflurs. Durch den Rauch lösten auch die Feuermelder aus.

Laut Augenzeugen war einer der Jungs zirka 8 Jahre alt, etwa 1,50 Meter groß und hatte mittellange blonde Haare. Er trug kurze blauen Hosen, ein weißes Sporttrikot und orangene Fußballschuhe. Der ältere der beiden soll ungefähr 11 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß ein. Er hatte eine pummelige Figur und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie blaue Jeans.

Zeugen, denen die Kinder aufgefallen sind oder die Hinweise zur Identität des Duos geben können, werden gebeten, sich unter: 0631 369-2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Bei Kontrolle Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 35-Jährige war einer Streife in der Nacht zu Freitag am westlichen Stadtrand aufgefallen, wo er gerade ein Fahrrad aus einem Unterstand schob.

Als die Beamten den Mann daraufhin einer Kontrolle unterzogen, versuchte er, etwas aus seiner Hosentasche zu holen und im angrenzenden Eselsbach verschwinden zu lassen. Die „Flugbahn“ des Gegenstands konnte aber unterbrochen und der Beutel abgefangen werden. Darin befand sich eine weiße Substanz, bei der es sich um Betäubungsmittel, vermutlich Amphetamin, handeln dürfte.

Bei der weiteren Durchsuchung des Mannes konnte darüber hinaus noch ein Joint entdeckt werden. Spontan äußerte der 35-Jährige, diesen bei „einem Freund“ gekauft zu haben. Die Haschzigarette sowie der Beutel samt Inhalt wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Drei Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern/Enkenbach-Alsenborn (ots) – Zwei E-Scooter-Fahrer hat die Polizei in der Nacht zu Freitag in der Morlauterer Straße aus dem Verkehr gezogen. Beide standen unter Drogeneinfluss.

Die beiden 30 Jahre alten Männer waren kurz nach Mitternacht gemeinsam in Richtung Morlautern unterwegs, als sie von der Streife gestoppt und einer Kontrolle unterzogen wurden. Beide zeigten drogentypische Auffälligkeiten und wurden deshalb zum Urintest gebeten. Weil dieser positiv ausfiel, wurde den Männern die Weiterfahrt mit ihren E-Scootern untersagt und beide mussten zwecks

Blutprobe mit zur nächsten Dienststelle kommen.

Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ist ihnen sicher. Ob weitere Konsequenzen drohen, hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab.

Ähnlich ging es rund drei Stunden später einem Autofahrer in Enkenbach-Alsenborn. Polizeibeamten war der VW Polo kurz nach 3 Uhr aufgefallen, weshalb sie ihn in der Leininger Straße stoppten und den jungen Mann am Steuer unter die Lupe nahmen. Der 21-Jährige zeigte sich stark nervös, und sein

Verhalten deutete auf den Konsum von Betäubungsmitteln hin. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht.

Der Mann musste deshalb sein Auto vor Ort stehen lassen und die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Autofahren durfte der 21-Jährige in dieser Nacht nicht mehr. |cri

Beim Abbiegen Motorrad touchiert

Kaiserslautern (ots) – Zum Glück noch halbwegs glimpflich ist ein Unfall am Donnerstag in der Gottfried-Kinkel-Straße ausgegangen. Ein 54-jähriger Autofahrer, der kurz nach 12 Uhr mit seinem Pkw in die Schützenstraße abbog, übersah einen Motorradfahrer und touchierte dessen Vorderreifen. Durch den Anstoß stürzte der 62-jährige Biker zu Boden. Er verletzte sich an der Hand. Sowohl der Pkw als auch das Motorrad wurden leicht beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

Autos aufeinander geschoben

Kaiserslautern (ots) – Unachtsamkeit kombiniert mit zu geringem Sicherheitsabstand hat am Donnerstag in der Merkurstraße zu einem Unfall geführt. Drei Autos wurden darin verwickelt und ein Mensch verletzt. Das Unglück nahm gegen 10.40 Uhr seinen Lauf, als eine 58-jährige Autofahrerin auf ihrem Weg von der Vogelwoogstraße in Richtung Reichswaldstraße an der Ampelkreuzung in Höhe der Einmündung zur Danziger Straße mit ihrem Peugeot 206 anhalten musste.

Der 53-jährige Fahrer des nachfolgenden Fiat Doblo bremste ebenfalls und kam hinter dem Peugeot zum Stehen. Die 65-jährige Fahrerin im VW Tiguan dahinter erkannte die Situation aber zu spät und krachte dem Fiat aufs Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf den stehenden Peugeot geschoben.

An allen drei Fahrzeugen entstanden Schäden. Der Gesamtschaden liegt im 5-stelligen Bereich. Verletzt wurde eine 30-jährige Frau, die im Peugeot auf dem Beifahrersitz mitfuhr. Sie klagte nach dem Aufprall über starke Nackenschmerzen. |cri

Polizei blitzt an Schulen und Kindertagesstätten

Kaiserslautern/Westpfalz (ots) – Nach den Osterferien nahmen Kontrollteams der Zentralen Verkehrsdienste des PP Westpfalz vor Schulen und Kindertagesstätten Temposünder ins Visier. Eine Woche lang, vom 08.-12.04.2024, führten die Einsatzkräfte Geschwindigkeitsmessungen durch. An 10 Stellen überwachten sie die Einhaltung vorgeschriebener Tempolimits und kontrollierten 4.604 Fahrzeuge. Insgesamt ahndeten die Ordnungshüter 360 Verstöße.

Auf die verantwortlichen Fahrer kommen Verwarnungs- oder Bußgelder zu. Ein Fahrverbot wurde bei keiner Überschreitung fällig. Nach Rückmeldung der Verkehrskräfte kam die Aktion bei Anwohnern und Eltern gut an, sie berichteten über viele positive Gespräche. Die Polizei wird die Aktion wiederholen. |erf

Aktionstag zur Verkehrssicherheit „sicher.mobil.leben – Güterverkehr im Blick“

Kaiserslautern (ots) – Bereits seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter den Schlagworten „sicher.mobil.leben“ Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautet „Güterverkehr im Blick“.

Die Verkehrsleistung des Güterverkehrs hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Das bedeutet, dass immer mehr Güter über immer weitere Strecken transportiert werden. Mehr als 70 Prozent der Transportleistungen werden dabei von Lastkraftwagen erbracht. Die Folgen von Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Lastkraftwagen sind häufig dramatisch. Das liegt vor allem an der Größe und Masse der Fahrzeuge. Deutlich wird das zum Beispiel bei den Rechtsabbiegeunfällen innerorts, die für Radfahrer oder Fußgänger oft tödlich enden.

Auch Auffahrunfälle an Stauenden auf Autobahnen müssen trotz Notbremsassistenten immer wieder durch die Polizei aufgenommen werden und haben aufgrund notwendiger und oft langwieriger Sperrungen der Unfallstelle erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss. Steigender Wettbewerb und Termindruck im Transportgewerbe sind unter anderem Ursachen für übermäßig lange Arbeits- und Lenkzeiten, minimale Ruhezeiten, Übermüdung von Berufskraftfahrern, technische Mängel an Fahrzeugen sowie mangelnde Ladungssicherheit. Hierdurch steigt die Anzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Lastkraftwagen auf den Straßen. Regelungen, die zum Schutz der Fahrenden und dem Güterverkehr gelten, werden vermehrt nicht eingehalten.

Unter dem Slogan „Güterverkehr im Blick“ sollen dieses Jahr am 17. April 2024 die mit dem Güterverkehr einhergehenden Gefahren im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken. Ziel ist es die Anzahl der Verkehrsunfälle zu minimieren und Lastkraftfahrende zur Einhaltungen der Regelungen für den Güterverkehr zu sensibilisieren. Vorsicht und Rücksicht bilden zusammen mit der Beachtung der Verkehrsregeln das Fundament der Verkehrssicherheit. Unser Ziel ist es, für jegliche Verkehrssituationen, durch präventive und repressive polizeiliche Maßnahmen ein höchstmögliches Maß an Verkehrssicherheit zu schaffen.

Die Dienststellen der rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien werden daher landesweit am 17. April 2024 Verkehrskontrollen mit besonderem Fokus auf Ladungssicherung, Sozialvorschriften, Fahrtüchtigkeit und technischem Zustand der Fahrzeuge durchführen. Eine besondere Bedeutung kommt zudem den Präventionsangeboten am Aktionstag zu. Hier suchen die Expertinnen und Experten der Zentralen Prävention das persönliche Gespräch unmittelbar an den Einsatzorten mit den Berufskraftfahrenden, um die Botschaften in präventiven, aufklärenden Gesprächen zu vermitteln.

Unter #sichermobilleben informieren die Polizeibehörden bundesweit in ihren Sozialen Medien über den Aktionstag und dessen Ergebnisse. Folgen Sie unseren Landeskanälen bei Instagram und Facebook sowie den „X“ (vormals Twitter) und „WhatsApp“-Kanälen der Präsidien. Die Kanäle des Polizeipräsidium Westpfalz finden Sie bei X unter https://x.com/polizei_kl und bei WhatsApp unter https://s.rlp.de/Qu3qs |erf

Kreis Kaiserslautern

Rund jeder vierte Fahrer zu schnell

Mehlingen (ots) – Rund zwei Stunden lang hat die Polizei am Donnerstag den Verkehr auf der L401 ins Visier genommen. Von 13 bis 15 Uhr führten die Beamten auf der Strecke zwischen Sembach und Mehlingen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Erlaubt ist hier maximal Tempo 70.

Im Kontrollzeitraum wurden etwa 120 Fahrzeuge, die in Richtung Mehlingen fuhren,gemessen. Dabei wurden insgesamt 32 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, außerdem erwischten die Einsatzkräfte sechs Fahrer mit dem Handy am Ohr.

Am deutlichsten über dem Tempolimit lag an diesem Nachmittag ein Autofahrer, der mit 119 km/h durch den 70er-Bereich brauste. Er muss mit einem mehrwöchigen Fahrverbot sowie einem Bußgeld von rund 350 Euro rechnen; außerdem gehen auf seinem „Konto“ in Flensburg zwei Punkte ein.

Bußgelder in unterschiedlicher Höhe kommen auch auf zwölf weitere Fahrer zu, mit kostenpflichtigen Verwarnungen kamen 19 Fahrer davon. Auf die erwischten Handy-Telefonierer warten ebenfalls Punkte und Bußgelder. |cri