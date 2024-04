Mehrere Tausend Euro/Dollar Bargeld aus Jackentasche entwendet – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am Donnerstag gegen 18:30 Uhr, einem 64-Jährigen aus seiner Jackentasche 4.000 Dollar sowie knapp 3.500 Euro Bargeld und flüchtete daraufhin unerkannt. Ein 64-Jähiger saß gemeinsam mit seinem 28-jährigen Sohn in der Rohrbacher Straße in einem dort befindlichen Café, als sich zwei unbekannte Männer an den Nachbartisch setzten.

Beim Verrücken des Stuhles rempelte einer der Unbekannten den 64-Jährigen an und entwendete aus der Innentasche einer über den Stuhl gelehnten Jacke das Bargeld. Wenige Sekunden später flüchteten die beiden unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Weitere Informationen und wie Sie sich schützen finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Radfahrerin kollidiert mit Autotür und stürzt

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag gegen 14 Uhr, befuhr eine 27-jährige Fahrradfahrerin die Heinrich-Fuchs-Str., als diese mit einer Autotür kollidierte und daraufhin stürzte.

Ein 39-jähriger Autofahrer parkte seinen Mercedes-Benz am rechten Fahrbahnrand der Heinrich-Fuchs-Straße und öffnete zum Aussteigen die Fahrertür.

Dabei übersah er die von hinten herannahende Radfahrerin. Diese bemerkte die

Unachtsamkeit des Autofahrers zu spät und kollidierte mit der Autotür, woraufhin sie stürzte. Die Gesamtschadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Die leicht verletzte Radfahrerin wurde vor Ort medizinisch betreut und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei zieht Bilanz zur Fahrradkontrollwoche

Mannheim/Heidelberg (ots) – Vor dem Hintergrund eines landesweiten Trends steigender Zahlen von Fahrradunfällen, führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion des PP Mannheim in der vergangenen Woche vom 08.04.24 bis zum 12.04.2024 mehrere Kontrollaktionen in ihrem Zuständigkeitsbereich durch. Die Schwerpunkte lagen dabei auf den Kontrollen von Fahrrädern, Pedelecs und E-Bikes.

Dabei wurden sowohl die technischen Einrichtungen der Fahrzeuge selbst, also auch die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung durch die jeweiligen Fahrer überprüft. Insgesamt konnten bei 26 Kontrollaktionen 633 Fahrzeuge kontrolliert werden. Die Bilanz dieser Woche zeigte die Wichtigkeit und die Notwenigkeit solcher Aktionen.

Insgesamt konnten bei den kontrollierten Fahrzeugen 409 Verstöße gezählt werden. Hervorzuheben sind mit 195 Verstößen die festgestellten Rotlichtfahrten, die damit fast die Hälfte aller Verstöße bilden. Bei 115 Fahrzeugen wurden zudem technische Mängel festgestellt.