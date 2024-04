Frau beschädigt mehrere Fahrzeuge – Polizei bittet um Mithilfe

Dielheim (ots) – Am Mittwoch zwischen 09-12:19 Uhr, beschädigte eine 33-Jährige mutwillig mehrere Fahrzeuge, die in der Talstraße, Am Tairnbacher Weg sowie in der Carl-Benz-Straße geparkt waren. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Vandalismus an den Autos beobachten und verständigte die Polizei.

Die eingesetzte Polizeistreife des Polizeireviers Wiesloch traf dabei auf mehrere Fahrzeughalter deren Autos beschädigt wurden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte die Täterin noch am selben Tag durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Eine Gesamtschadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Auch Eigentümer, deren Fahrzeuge in dem Tatzeitraum ebenfalls beschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, sofern dies noch nicht erfolgt ist.

Pkw fährt gegen Hauswand

Brühl (ots) – Um 07:45 Uhr fuhr ein 37-jähriger Opel-Fahrer die Schwetzinger Straße in Fahrtrichtung Mannheimer Straße entlang. Auf Höhe der Bahnhofstraße passierte der 37-Jährige den dortigen Kreisverkehr und kam womöglich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab.

In der Folge fuhr er über eine Grünfläche und kollidierte zunächst mit einem geparkten Opel. Im Weiteren prallte er gegen eine Hauswand in der Bahnhofstraße und kam dort zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch wurde seine 14-jährige Fahrzeuginsassin durch den Unfall leicht verletzt. Für die medizinische Versorgung wurde die 14-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Das Unfallfahrzeug musste

abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme befanden sich Kräfte der Polizei, der Feuerwehr Brühl und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Unfall auf B3 – Zeugen gesucht

Leimen (ots) – Am Mittwoch um 08:55 Uhr, stießen auf der B 3, an der Auffahrt Leimen (St. Ilgener Straße) ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 51-jähriger VW-Fahrer zusammen. Der Mercedes-Fahrer hatte zuvor die B 3 von Nußloch kommend in Richtung Heidelberg befahren.

Der VW-Fahrer fuhr zeitgleich über die Auffahrt Leimen-Süd auf die B3 auf und nutzte hierzu den Einfädelungs- bzw. Beschleunigungsstreifen. Am Ende des Fahrstreifens kollidierten die beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand erhebelicher Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter Tel: 06222-5709-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw’s

Heilbronn (ots) – Am Mittwoch kam es gegen 09 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Zusammenstoß zweier Lkw’s, welche sich auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 6 befanden. Der vordere 34-jährige Fahrer des Lkw der Marke Volvo musste aufgrund von Stau abbremsen. Der dahinter befindliche 38-jährige Fahrer des Lkw der Marke Scania bemerkte den Bremsvorgang seines Vordermannes zu spät und fuhr auf den Volvo auf.

Der Scania geriet im Anschluss in den Grünstreifen. Der Scania-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand durch den Zusammenstoß an beiden Lkw’s ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme und bis zur Bergung des Scania waren der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen nicht befahrbar. Um 16.05 Uhr konnten die beiden Streifen wieder freigegeben werden. Über den Einsatzzeitraum hinweg kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, unter anderem zu einer Staubildung von ca. 5 km. Die Beeinträchtigungen lösten sich in den Nachmittagsstunden auf.

Trickdieb bestiehlt Senior im Parkhaus und flüchtet – Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Am Mittwoch um 09:45 Uhr schlug ein Trickdieb in einem Parkhaus in der Hesselgasse zu. Der Unbekannte sprach einen 79-Jährigen, der sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Auto in dem Parkhaus befand, unter einem Vorwand an. In dem Gespräch erkundigte sich der Unbekannte, ob der 79-Jährige eine Zwei-Euro-Münze wechseln könne.

Während der hilfsbereite Senior seine Geldbörse öffnete, griff der Mann sogleich durch das Fenster und gab gegenüber dem 79-Jährigen an, ihm bei der Suche zu helfen. Kurz darauf entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Im Nachgang stellte der 79-Jährige das Fehlen mehrere Geldscheine im hohen zweistelligen Bereich fest.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 40-50 Jahre alt, korpulent, ca. 175 – 180 cm groß, dunkles, kurzes Haar, südländischer Phänotyp. Er trug einen dunkelblauen Pullover mit Rundhalsausschnitt und einem kleinen Emblem auf der linken Brustseite.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Tel.: 06222 / 57090, zu melden.