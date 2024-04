Jugendliche versprüht Pfefferspray in Bus

Mainz-Bahnhof (ots) – Zu einem Polizei- und Rettungsdiensteinsatz kam es am Donnerstag gegen 14 Uhr am Hauptbahnhof-West. Nach dem derzeitigen Ermittlungssand ist dort eine Gruppe Jugendlicher mit einer Gruppe Kinder in einem Linienbus in Streit geraten. Hierbei wurde von einem jugendlichen Mädchen Pfefferspray gegen die Kindergruppe eingesetzt, woraufhin die Kinder am Hauptbahnhof-West ausstiegen.

Die Beschuldigte verblieb weiterhin in dem Bus und konnte dort von Polizeikräften kontrolliert werden. In dem Bus klagten mehrere Personen über Atemwegsreizungen,

Mit aktuellen Sachstand wurden 11 Personen leicht verletzt, davon 4 Erwachsene und 7 Kinder zwischen 10-12 Jahren. Die verletzten Kinder wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und dann in die Obhut der Eltern übergeben. Eine medizinische Versorgung in einem Krankenhaus war in keinem der Fälle notwendig.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

BAB 60, FR Darmstadt zwischen AS Weisenau und AS Laubenheim (ots) – Zwischen der Anschlussstelle Weisenau und der Anschlussstelle Laubenheim kam es heute gegen 17.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Das Fahrzeug kam von der linken Spur nach rechts ab, stieß gegen die Leitplanke und wurde über die Fahrbahn zurück zur Mittelleitplanke geschleudert.

Dort kommt das Fahrzeug zum Stehen. Eine Beteiligung von weiteren Fahrzeugen wird vorerst nicht festgestellt. Die Unfallursache muss noch geklärt werden. Der 73-jährige Fahrer verstirbt trotz Reanimation vor Ort. Zur Unfallaufnahme wird ein Gutachter hinzugezogen.

Der mittlere und der linke Fahrstreifen werden während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Es kommt zu einem Rückstau bis über das AK Mainz hinaus. Neben der Polizei waren Rettungskräfte, die Berufsfeuerwehr Mainz und die Autobahnmeisterei Heidesheim im Einsatz.

Durch Einsatzkräfte wurde ein LKW-Fahrer festgestellt, der die Unfallörtlichkeit bei der Vorbeifahrt filmte. Er kann im weiteren Verlauf kontrolliert werden. Er muss mit einer Strafanzeige und einer empfindlichen Strafe rechnen.

Doppelte Nutzung von Deutschlandticket führt zu Auseinandersetzung

Mainz-Neustadt (ots) – In der Straßenbahnlinie 51 wurde Mittwoch 10.04.24 gegen 09:20 Uhr ein Fahrgast kontrolliert, der sich mit dem Deutschlandticket eines anderen Fahrgasts ausgewiesen hatte. Aufgrund der Regularien wurde der eigentliche Inhaber des Tickets aufgefordert, ebenso eine Vertragsstrafe zu zahlen. Der Mann zeigte sich einsichtig, bat zur Abwicklung der Formalitäten jedoch seinen Cousin hinzu.

Als dieser am Hauptbahnhof eintraf, beleidigte er die Kontrolleure und schlug einem 34-jährigen Kontrolleur in den Nacken. Der betroffene Kontrolleur reagierte allerdings reflexartig und schlug zurück, wodurch der 27-jährige Mann im Gesicht getroffen wurde. Die Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung wurden seitens der Polizeiinspektion Mainz 2 aufgenommen.

Schlägerei in Einkaufspassage

Mainz/Hartenberg-Münchfeld (ots) – Mittwoch gegen 17:50 Uhr wurde eine Schlägerei vor einer Apotheke im Dr.-Martin-Luther-King-Weg gemeldet. Vor einer Einkaufspassage in o.g. Straße trafen Beamte den Zeugen, der sich bei der Polizei gemeldet hatte. Die Auseinandersetzung war bereits vorüber und dieb streitenden Parteien befanden sich nicht mehr unmittelbar vor Ort.

Es stellte sich heraus, dass ein Kunde der Postfiliale mit den dortigen Mitarbeitern in Streit geraten war. Als der 62-jährige Kunde schließlich die Filiale verlies, liefen mehrere Mitarbeiter hinterher und es kam am Ausgang der Einkaufspassage zu einer Schlägerei. Hierbei verletzten sich der Kunde sowie eine 26-jährige Frau gegenseitig, weshalb sich nun beide wegen Körperverletzung verantworten müssen.

Cannabis, E-Scooter und ein Hochsitz im Wald

Mainz-Lerchenberg (ots) – Nach einem Hinweis durch einen Jäger und aufgrund der zurückliegenden Beschädigungen von Hochsitzen, wurden zwei junge Männer im Ober Wald durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 3 kontrolliert.

Hierbei stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass mit dem Hochsitz zwar alles in Ordnung war, die zwei 18 und 20 Jahre alten Männer jedoch augenscheinlich größere und voluminöse Mengen Cannabis mit sich führten. Da zumindest bei dem 18-Jährigen die erlaubte Freimenge von 25 Gramm Marihuana um fast das Doppelte überschritten wurde, hat er nun mit einer Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das neue Konsumcannabisgesetz zu rechnen.

Zudem wurden bei den beiden Männern zwei E-Scooter aufgefunden, mit denen sie zuvor in den Wald gefahren waren. Beide Fahrzeuge waren nicht für den Straßenverkehr geeignet und trugen gefälschte Versicherungskennzeichen.

Neben einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wurden die Fahrzeuge präventiv sichergestellt, damit die Männer nicht damit weiterfahren. Denn neben dem fehlenden Versicherungsschutz wäre auch eine Fahrt unter dem offensichtlichen Einfluss von Marihuana strafbar gewesen.

Exhibitionist belästigt Jugendliche

Mainz-Lerchenberg (ots) – Am Mittwoch 10.04.2024 kam es gegen 07:45 Uhr, gegenüber der Bushaltestelle Hindemithstraße/Stadtteil Lerchenberg, zu einem Fall von Exhibitionismus. Dort konnte eine Jugendliche unfreiwillig beobachten wie ein Mann aus seinem Auto ausstieg, sich hinter seine geöffnete Fahrertür stellte und dort onanierte.Währenddessen habe er die Jugendliche mit seinem Blick fixiert.

Täterbeschreibung:

männnlich, 20-25 Jahre alt, schmal, ca. 180cm groß, helle Hautfarbe, kurze blonde Haare. Er trug ein weißes Sweatshirt und Jeans

Bei dem PKW soll es sich um ein weißes Fahrzeug ähnlich einem Ford Focus gehandelt haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Trickdiebstahl bei vermeintlichem Goldankauf

Mainz-Mombach (ots) – Eine 64-jährige Mainzerin erlebte am gestrigen Abend eine böse Überraschung. Sie hatte gegen 19:30 Uhr eine Firma für Geldankauf telefonisch kontaktiert, da sie Schmuck verkaufen wollte. Als gegen 20:00 Uhr ein Mann und eine Frau bei ihr klingelten, öffnete sie bereitwillig die Tür. Von der Frau in ein Verkaufsgespräch verwickelt, bemerkte die Mainzerin nicht, dass der Mann ihre Wohnräume durchsuchte.

Erst nachdem beide sich verabschiedet hatten, fiel ihr das Fehlen einer Schatulle mit wertvollem Inhalt auf. Der Mainzerin entstand ein Schaden im unteren 4-stelligen Bereich.

Täterbeschreibung:

männlich, ca 182 cm groß, grau-blonde Haare, graue Augen, auffällig breites Gesicht 2

weiblich, ca 160 cm groß, kräftig, dunkle schulterlange Haare.

Die Beiden unterhielten sich in einer unbekannten Sprache.

Wer Hinweise zu den beiden beschriebenen Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit schwer verletzten Motorradfahrerin

Ingelheim am Rhein (ots) – Am 11.04.2024 gegen 08:00 Uhr kam es zwischen den Anschlussstellen Mainz-Weisenau und Hechtsheim-Ost in Fahrtrichtung Bingen zu einem Auffahrunfall mit einer Motorradfahrerin. Ein Fahrzeug war auf dem Fahrstreifen aufgrund eines technischen Defekts liegen geblieben.

Zwei PKW erkannten dies rechtzeitig und konnten anhalten. Die Motorradfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr einem PKW auf. Zeugen die Angaben zum Verkehrsunfall und insbesondere auch Angaben zu der Absicherung des liegengebliebenen Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Heidesheim (06132-9500) zu melden.