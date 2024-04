Landau: Die Polizei-News

Scheibe des Dorfladens eingeworfen – Zeugen gesucht

Landau-Arzheim (ots) – In der Nacht vom 09.04.2024 auf den 10.04.2024 wurde durch unbekannte Täter eine Scheibe des Dorfladens in Landau-Arzheim eingeworfen. Der Sachverhalt wurde um kurz nach 3 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer festgestellt und zur Anzeige gebracht. Entwendet wurde nichts. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Das beschädigte Fenster musste durch das THW verschalt werden.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

PKW zerkratzt – Täterermittlung

Landau (ots) – Am Dienstag 09.04.2024 wurde der Polizei Landau gegen 19 Uhr mitgeteilt, dass eine männliche Person in der Ostbahnstraße in Landau geparkte PKW zerkratzen würde. Vor Ort konnten zwei beschädigte PKW vorgefunden werden. Die Schadenshöhe beträgt circa 400 Euro. Zunächst konnte der Täter unerkannt flüchten.

Gegen 21:15 Uhr wurde der Polizei Landau eine Person gemeldet, welche sich auffällig in der Tiefgarage eines Hotels in der Mahlastraße in Landau verhalten würde. Vor Ort konnte ein 34-Jähriger aus der Stadt Speyer angetroffen werden. Dieser konnte anhand der Personenbeschreibung als Täter der vorangegangenen Sachbeschädigungen identifiziert werden.

Aufgrund bestehender Fremdgefährdung wurde er einem psychiatrischen Krankenhaus überstellt. Er muss sich nun in Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.