Mann randaliert erneut – Unterbringungsbefehl erwirkt

Heidelberg (ots) – Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Unterbringungsbefehl gegen 42-jährigen Mann u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Bereits am Montag hatte ein 42-jähriger Mann in der Neuenheimer Brückenstraße in einem Friseurgeschäft randaliert und war auf der Straße durch weitere Straftaten aufgefallen. Er wurde zunächst in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt.

Am Dienstag 09.04.2024 gegen 12:25 Uhr, kam es an gleicher Örtlichkeit im Friseursalon erneut zu aggressiven Handlungen desselben Mannes. Die hinzugeeilten Beamten des Polizeirevier Heidelberg-Nord nahmen diesen daraufhin vorläufig fest. Ein Polizeibeamter wurde dabei verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ das Amtsgericht Heidelberg heute einen Unterbringungsbefehl gegen den mutmaßlich schuldunfähigen Tatverdächtigen und setzte den Unterbringungsbefehl in Vollzug. In der Folge wurde der Mann in die forensische Abteilung einer psychiatrischen Einrichtung überstellt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Heidelberg-Nord dauern an.

Unfall mit alleinbeteiligtem Motorradfahrer

Heidelberg (ots) – Am Mittwochmittag war ein 22-jähriger Motorradfahrer auf der K9710 in Fahrtrichtung Waldhilsbach unterwegs. In einer Linkskurve am Michelsbrunnengraben kam er womöglich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiere mit einem vom Fahrbahnrand entfernten Stein. Dadurch stürzte der 22-Jährige um blieb in einem Grünstreifen liegen.

Glücklicherweise wurden zwei vorbeifahrende Zeuginnen auf den Unfall aufmerksam und verständigten umgehend den Rettungsdienst. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der Neuer Hilsbacher Weg zwischen Krausteinweg und Oberer Sandweg (zwischen Kohlhof und Waldhilsbach) in beide Fahrtrichtung kurzfristig gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 13:45 Uhr wieder aufgehoben.

Frau bei Unfall verletzt

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch kam es um 10:50 Uhr in der Mühltalstraße zu einem Unfall zwischen einer 96-jährigen Fußgängerin und einem Pkw, wodurch die Fußgängerin schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Als ein 68-jähriger VW-Fahrer aus einer Parklücke fuhr, übersah er hierbei die Seniorin, die gerade dabei war, die Mühltalstraße zu überqueren.

Durch den Zusammenstoßbstürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen zu.

Die Seniorin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.