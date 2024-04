Ladendieb flüchtet mit Beute – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend gegen 18 Uhr stahl ein Unbekannter eine größere Menge Kaffee aus einen Supermarkt in der Industriestraße. Der Dieb flüchtete mit der Beute samt Einkaufswagen in Richtung Schanzstraße. Ein couragierter Kunde verfolgte den Täter noch ein Stück, bevor er ihn aus den Augen verlor. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Der flüchtige Täter hatte einen Dreitagebart und kurze Haare. Er war mit schwarzer Jogginghose, schwarzem Kapuzenpullover und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Er trug einen Schal mit der Aufschrift BASF und eine medizinische Maske.

Haben Sie die Tat oder den Täter beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Als eine 55-Jährige am Mittwochmittag einen Supermarkt in der Edigheimer Straße verließ, wurde sie von einem jungen Mann angerempelt. An ihrem Auto stellte sie dann fest, dass ihre zuvor geschlossene Handtasche geöffnet war und ihr Geldbeutel fehlte. Als sie ihre Bank über den Diebstahl informierte und die Karte sperren ließ, hatte der Unbekannte bereits 2.000 Euro an einem Automaten abgehoben.

Außerdem wurde mit der Karte ein Einkauf im Wert von 400 Euro unberechtigt bezahlt. Da der Täter mit dem PIN der 55-Jährigen bezahlte, muss davon ausgegangen werden, dass er diesen zuvor im Supermarkt ausgespäht hatte.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 32-35 Jahre, ca. 1,85-1,90m, athletisch, schwarze abrasierte Haare, möglicherweise Bart, gepflegtes Äußeres, Turnschuhe (ggf. schwarz), schwarze enge Jogginghose, schwarzes T-Shirt und khaki-farbene Bomberjacke.

Begleitperson: männlich, ca. 32-35 Jahre, ca. 1,75-1,80m, längere schwarze Haare, deutlich schmaler als sein Begleiter, hatte etwas Weißes an.

Haben Sie etwas beobachtet oder können etwas zu dem mutmaßlichen Täter sagen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Achten Sie darauf, dass Sie beim Eingeben der PIN nicht von

anderen beobachtet werden. Sorgen Sie für einen ausreichenden

Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden. Bitten Sie aufdringliche

Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt, auf

Distanz zu bleiben.

anderen beobachtet werden. Sorgen Sie für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden. Bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt, auf Distanz zu bleiben. Decken Sie das Tastaturfeld während der PIN-Eingabe vollständig

ab, z.B. mit der anderen Hand oder einem Gegenstand (Geldbörse

etc.).

ab, z.B. mit der anderen Hand oder einem Gegenstand (Geldbörse etc.). Nutzen Sie keinen Bankautomaten, an dem Ihnen etwas ungewöhnlich

erscheint. Verständigen Sie bei Verdacht auf Manipulation die

Polizei.

erscheint. Verständigen Sie bei Verdacht auf Manipulation die Polizei. Überzeugen Sie sich regelmäßig, ob Sie Ihre Karte(n) noch

besitzen.

besitzen. Passen Sie das maximale Abhebelimit mit Ihren Bankkarten

(verringert sich das maximale Limit, verringert sich ein

möglicher Schaden).

(verringert sich das maximale Limit, verringert sich ein möglicher Schaden). Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge. Wenden Sie sich

bei Auffälligkeiten sofort an Ihre Bank.

Haben Sie den Verdacht, dass jemand Ihre Kartendaten ausgelesen hat, lassen Sie die Karte umgehend über Ihre Bank bzw. den bundesweiten Sperrnotruf unter 116 116 sperren.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – In der Moskauer Straße versuchten bislang Unbekannte zwischen 28.03.2024 und 02.04.2024 in eine Lagerhalle einzudringen. Hierzu versuchten sie eine Tür aufzuhebeln. Es gelang den Unbekannten jedoch nicht, diese zu öffnen. Eine Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Polizeikräfte kontrollierten am Mittwoch 10.04.2024 gegen 23:20 Uhr einen 38-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Frankenthaler Straße. Bei dem Mann ergaben sich Hinweise auf eine akute Drogenbeeinflussung. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC.

Dem E-Scooter-Fahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss mit einem Bußgeld in einer Höhe von bis 3.000 Euro rechnen.

Aus gegeneben Anlass möchten wir noch einmal eindringlich hinweisen: Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere!

Verpuffung in Lackiererei

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Donnerstag 11.04.2024 wurde der Polizei kurz vor 14 Uhr, ein Brand in einer Lackiererei im Limburgerhofweg gemeldet. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einer Verpuffung an einem Benzinkanister, wodurch ein 39-Jähriger verletzt wurde. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Diebstahl aus Transporter

Ludwigshafen (ots) – Bislang Unbekannte schlugen in der Nacht von Dienstag (09.04.2024) auf Mittwoch (10.04.2024) die Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs ein und entwendeten ein Benzinaggregat sowie eine Bohrmaschine im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Der Mercedes Sprinter stand im Tatzeitraum in der Erich-Reimann-Straße.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Mittwoch 10.04.2024 zw. 08:25-09:45 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Taubenstraße ein und entwendeten u.a. eine hochwertige Uhr, Laptops und eine Spielekonsole.

Der Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Transporter aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 10.04.2024 brachen Unbekannte zwischen 16-23 Uhr einen Ford Transit in der Pfarrer-Krebs-Straße auf. Vermutlich wurde/n der/die Täter bei der Tat gestört. In dem Fahrzeug wurde hochwertiges Werkzeug zurückgelassen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Schaden durch den Aufbruch wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Beim Wechsel von der rechten auf die linke Fahrspur touchierte am 10.04.2024, gegen 10:30 Uhr, ein 80-jähriger Autofahrer eine 71-Jährige Autofahrerin auf der B9 (Fahrtrichtung Oppau) seitlich. Diese wechselte daraufhin auf die rechte Spur, wo sie seitlich mit dem dort vorbeifahrenden LKW eines 36-jährigen Fahrer kollidierte.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro. Außerdem wurde die 71-Jährige leicht verletzt.

Am Abend des gleichen Tages, gegen 20 Uhr, ereignete sich zudem in der Großpartstraße ein Unfall. Hier missachtete ein 38-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 36-jährigen Motorradfahrers. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Wieder Betrüger am Werk

Ludwigshafen (ots) – Die Masche, bei der Betrüger ihre Opfer über SMS und/oder WhatsApp kontaktieren, sich als Angehörige ausgeben und um Geld bitten, reißt nicht ab. Durch geschickte Gesprächsführung erschleichen sich die Täter das Vertrauen der Opfer und appellieren ganz bewusst an die familiäre Fürsorge und Hilfsbereitschaft.

Zuletzt wurde in Ludwigshafen ein 64-Jähriger kontaktiert. Er erhielt am Freitag 05.04.2024 eine Nachricht, vermeintlich von seiner Tochter, welche ihn um Geld bat. Der Geschädigte überwies den geforderten Betrag von knapp 2.000 Euro. Als es danach zu einer weiteren Zahlungsaufforderung kam, wurde der 64-Jährige skeptisch. Er verständigte die Polizei.

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.