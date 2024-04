Diebstahl in Elektronikmarkt

Speyer (ots) – Am Mittwoch kurz nach 15 Uhr, beobachtete der Ladendetektiv eines Elektronikmarktes in der Wormser Landstraße zwei Personen, welche diverse, kleine Elektrogeräte in eine mitgebrachte Tragetasche packten und damit den Laden verlassen wollten. Bis zum Eintreffen der Polizei wurden die 34-Jährige und ihr 42-jähriger Begleiter vom Ladendetektiv angehalten.

Der Gesamtwert der Ware betrug knapp 1.292 Euro. Die Ware wurde Mitarbeitern des Geschäfts wieder ausgehändigt. Die beiden Tatverdächtigen wurden für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

Unfall mit verletztem Kind

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 07.45 Uhr, parkte ein 49-Jähriger PKW-Fahrer seinen PKW rückwärts aus einem Parkplatz vor einem Hotel in der Paulstraße. Dabei übersah er eine 7-Jährige mit ihrem Cityroller, die gerade auf dem Gehweg in Richtung Schwerdstraße fuhr, und touchierte sie.

Die 7-Jährige stürzte dadurch und verletzte sich leicht am Ellenbogen.