Verlorene Eisenstange sorgt für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung

Edenkoben (ots) – Eine kilometerlange Spur aus ausgelaufenen Betriebsstoffen sorgte in der Südpfalz am Mittwochnachmittag für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr. Gegen 16:30 Uhr wurde der Polizei Germersheim eine verlorene Eisenstrange auf der B 9 in Fahrtrichtung Speyer kurz vor der Ausfahrt zur B 272 gemeldet. Eine VW-Fahrerin konnte der etwa 2,5m langen Eisenstange nicht mehr ausweichen und überfuhr diese. Hierdurch beschädigte sie ihr Fahrzeug am Unterboden so sehr, dass jede Menge Betriebsstoffe austraten.

Die Öl-/ Dieselspur zog sich im Anschluss von der B 9 über die B 272, über Freimersheim, Altdorf und Venningen bis nach Edenkoben. Hier blieb das Pannenfahrzeug in der Eisenbahnunterführung Edenkoben liegen.

Aufgrund der immensen Straßenreinigungsarbeiten staute sich der Verkehrs teils erheblich. Sowohl die Polizei als auch die Straßenmeisterei war mit mehreren Fahrzeugen auf dem gesamten Streckenverlauf im Einsatz.

Kupferdiebstahl

Kirrweiler (ots) – Zwei unbekannte Männer entwendeten auf einem Gartengrundstück im Brühlweg an einer dortigen Gartenlaube zwei Kupferregenrinnen sowie die dazugehörigen Fallrohre. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 2.000 Euro beziffert.

Die beiden Unbekannte wurden am späten Dienstagabend kurz nach 23 Uhr von Zeugen festgestellt, als sie mit ihrem Fahrzeug ohne eingeschaltetem Licht flüchteten. Hinweise zum Fahrzeug bzw. weitere Hinweise zu den beiden Männern nimmt die Polizei Edenkoben unter: 06323 9550 entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen

Birkweiler/Essingen/Offenbach (ots) – Am 10.04.2024 wurden durch Kräfte der PI Landau Geschwindigkeitskontrollen in den Ortschaften Birkweiler, Essingen und Offenbach durchgeführt. Insgesamt mussten an den 3 Kontrollörtlichkeiten 38 Fahrzeugführer wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen beanstandet werden. In zwei Fällen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 57 km/h bei erlaubten 30 km/h in Birkweiler festgestellt und beanzeigt. Dieser wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen. Darüber hinaus wurden 6 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt, da sie nicht angeschnallt waren.