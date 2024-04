PKW-Brand: Leblose Person im Wagen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Stand 09:15 Uhr – Am Donnerstag 11.04.2024, brannte ein Auto in der Europaallee lichterloh. Im Wagen fanden Einsatzkräfte eine leblose Person. Die Identität des Verstorbenen steht aktuell nicht zweifelsfrei fest. Kurz vor 05 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem brennenden Fahrzeug aus.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte einen Pkw-Brand gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Auto im Vollbrand. Der Honda stand in einer Parkbucht in der Nähe eines Autohauses.

Während der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass sich im Fahrzeug eine leblose Person befand. Die Todes- und Brandursache stehen aktuell nicht fest. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. |erf

Update Stand 15:20 Uhr: – Eine Obduktion soll Aufschluss über die Todesursache und Identität der Person geben, die am frühen Donnerstagmorgen im PRE-Park leblos in einem brennenden Auto gefunden wurde.

Zudem hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ein Gutachten beauftragt, das zur Klärung der Brandursache beitragen soll. Der ausgebrannte Pkw wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an. |erf

Körperverletzung im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – Am Fackelbrunnen kam es am Mittwochnachmittag zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Polizeistreifen rückten daraufhin in die Innenstadt aus. Vor Ort gab ein Mann gegenüber den Einsatzkräften an, dass er geschlagen wurde.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelte sich um einen 33-Jährigen. Der Verdächtige ist bei der Polizei kein Unbekannter. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den 33-Jährigen ein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter: 0631 369-2150 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden.

Autoknacker klauen Telefon, Geld und Papiere

Kaiserslautern (ots) – Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen sind der Polizei am Mittwoch gemeldet worden. Demnach schlugen unbekannte Täter über Nacht sowohl in der Richard-Wagner-Straße als auch in der Flurstraße zu. Zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 07.30 Uhr, machten sich die Unbekannten in der Richard-Wagner-Straße an einem VW Phaeton zu schaffen, der in Höhe des Hauses Nummer 78 abgestellt war.

Die Limousine wurde auf noch nicht geklärte Weise geöffnet und der Innenraum durchwühlt. Gestohlen wurden ein Autotelefon aus der Mittelkonsole sowie mehrere Gegenstände aus dem Handschuhfach.

Weil der Fahrzeughalter am Mittwochmorgen nicht nur den Diebstahl feststellte, sondern auch, dass die Autobatterie leer war, geht er davon aus, dass die Alarmanlage des Wagens auslöste und längere Zeit lief.

Die Polizei fragt deshalb: Wer kann Hinweise auf die genaue Uhrzeit des Alarms geben und wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo unter: 0631 369-2620 entgegen.

In der Flurstraße erwischte es in der gleichen Nacht ein Dienstfahrzeug, das in Höhe des Hauses Nummer 15 stand. Wie die Nutzerin des Pkw bei der Polizei meldete, stellte sie am Vormittag gegen 10.15 Uhr fest, dass jemand den Wagen aufgebrochen und ihn durchsucht hatte. Seitdem fehlen ein Mäppchen in dem sich ihr Führerschein, der Fahrzeugschein und eine Tankkarte befanden, sowie ein Portemonnaie mit etwas Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Auch in diesem Fall sucht die Kripo nach den Tätern und bittet um Hinweise unter der oben genannten Telefonnummer. |cri

Polizei Westpfalz beteiligt sich an europäischer Aktionswoche „Speed“

Kaiserslautern/Westpfalz (ots) – Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligt sich an der Aktionswoche „Speed“ des europäischen Polizei-Netzwerks ROADPOL (European Roads Policing Network). Die Aktionswoche findet vom 15.-21. April 2024 statt. Ein „Speedmarathon“ mit intensiven Geschwindigkeitskontrollen ist am 19.04.2024 geplant.

In der Westpfalz führen Polizisten in diesen Tagen vermehrt Kontrollen durch. Die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr sollen dadurch verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der häufigsten Unfallursachen. In der Westpfalz sank zwar die Anzahl der Verkehrsunfälle, bei denen nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich war, im Vergleich zum Jahr 2019 um 252 Fälle (13,1 Prozent), dennoch: Die meisten Menschen verunglückten bei Unfällen tödlich, bei denen die Unfallursache „Unangepasste Geschwindigkeit“ eine Rolle spielte.

Der Speedmarathon dient deshalb der Prävention. Die Polizei möchte, dass sich Fahrzeugführende Gedanken über ihre Geschwindigkeit machen.

„Wer sich ans Tempolimit hält, beziehungsweise seine Geschwindigkeit den jeweiligen Verkehrsverhältnissen anpasst, reduziert das Risiko, an einem Unfall beteiligt zu sein. Unser gemeinsames Ziel ist, die Zahl der Verkehrstoten bis 2050 auf null zu reduzieren“, so der Verkehrsexperte des Polizeipräsidium Westpfalz, Timo Völker.

Dazu hat die Polizei in der Westpfalz zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen, die Aktionswoche „Speed“ ist eine davon. Bei den Kontrollen wollen die Polizeikräfte deshalb auch an die Einsicht der Verkehrsteilnehmenden appellieren, niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten und die Geschwindigkeit der jeweiligen Verkehrssituation anzupassen.

Die Verkehrsunfallstatistik 2023 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl Informationen zum europäischen Polizei-Netzwerks ROADPOL finden Sie unter www.roadpol.eu im Internet. |erf

Kreis Kaiserslautern

Falschparker leistet Widerstand gegen Mitarbeiter des Ordnungsamtes

Mehlingen (ots) – Weil ein Falschparker mit der Arbeit des Ordnungsamtes nicht einverstanden war, leistete er Widerstand gegen eine Maßnahme der Einsatzkräfte. Dabei soll der Mann auch sein Auto gegen die Ordnungshüter eingesetzt haben. Zwei Mitarbeiter Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn stellten am Mittwochmorgen einen verkehrswidrig geparkten Transporter vor einer Bank in Mehlingen fest.

Während der Aufnahme des Parkverstoßes kam der Fahrer zu seinem Wagen zurück. Zeugen zufolge verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und unkooperativ. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen leistete er den Weisungen des Ordnungsamtspersonals keine Folge, stattdessen drohte er ihnen, sie „über den Haufen zu fahren“. Mit seinem Renault Traffic fuhr er auf eine Mitarbeiterin der Behörde zu. Gegen ihren Kollegen wurde der Fahrer handgreiflich und verpasste ihm einen Stoß gegen den Körper.

Die Einsatzkräfte wurden bei dem Geschehen nicht verletzt. Schließlich fuhr er weg, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei nahm die Ermittlungen nach dem Fahrer auf.

Ihm wird Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Anwohner meldet verdächtige Person

Weilerbach (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde meldete eine Anwohnerin aus Weilerbach am Montagmorgen eine Person, die sich unbefugt Zutritt zu ihrem Grundstück verschafft hat. In der Nacht zu Montag gegen 01:40 Uhr habe die Anruferin einen Mann an ihrer Haustür festgestellt.

Nach Angaben der Zeugin hat es sich dabei nicht um den Zeitungsausträger gehandelt. Die

41-Jährige vermutete Vorbereitungshandlungen für einen Einbruch. Die Polizei bleibt wachsam. Auch Sie können helfen: Melden sie Verdächtiges! Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |bo