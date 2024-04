Karlsruhe – Wald-und Wiesenfläche nahe Baggersee in Brand geraten

Karlsruhe (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brach am Dienstagabend nahe

eines Baggersees zwischen Karlsruhe-Neureut und Eggenstein-Leopoldshafen ein

Feuer aus.

Anwohner nahmen gegen 21:50 Uhr eine Rauchentwicklung sowie Flammen ausgehend

von einer Grünfläche nahe des Baggersees und der Kiesgrube Karlsruhe-Neureut

wahr und wählten den Notruf. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand

bereits eine Fläche von mehreren Quadratmetern in Brand. Den alarmierten

Feuerwehren gelang es das Feuer zu löschen und so eine weitere Ausdehnung der

Flammen zu verhindern. Bei den Löscharbeiten stellte sich heraus, dass offenbar

eine Holzhütte in Brand geraten war und das Feuer anschließend auf die

umliegende Wald-und Wiesenfläche übergegriffen hatte. Da ein Baum aufgrund der

Brandzehrung umzustürzen drohte, sperrten die Einsatzkräfte den Brandort

weiträumig ab.

Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sach- und Flurschaden kann

derzeit noch nicht beziffert werden. Die vermeintliche Hütte brannte komplett

nieder.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und zur Erforschung der

Brandursache die Kriminaltechnik hinzugezogen. Zeugen, die im Zusammenhang mit

dem Brand verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer

0721 96718-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldtstadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Fußgänger bei Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagmittag ereignete sich im Karlsruher Stadtteil

Grünwinkel ein Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Straßenbahn.

Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein 58-jähriger Mann gegen 13:30 Uhr die

Gleise an der Haltestelle Rheinhafenstraße. Hierbei übersah der Fußgänger

offenbar eine in die Haltestelle einfahrende Straßenbahn. In der Folge kam es

zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 58-Jährige erlitt durch den

Aufprall schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Mann betätigt unrechtmäßig Notbremse im Zug

Mannheim / – Dienstagmorgen (9. April) hat ein Mann im ICE 699

auf der Fahrt von Mannheim nach Heidelberg unrechtmäßig die Notbremse betätigt.

Der Zug kam daraufhin zum Halt. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 06:45 Uhr befand sich der ICE 699 auf der Fahrt von Mannheim nach

Heidelberg. Kurz nach der Ausfahrt aus dem Mannheimer Hauptbahnhof betätigte der

53-jährige aus Frankreich stammende Tatverdächtige mehrfach die Notbremse. Der

Zug kam daraufhin circa 20 Meter hinter dem Bahnsteig 4 zum Stehen.

Gegenüber der eintreffenden Streife der Bundespolizei gab der Mann an, dass er

den Zug aufgrund der Verspätung verlassen und zurück zum Mannheimer Hauptbahnhof

gehen wollte.

Der ICE konnte seine Fahrt zum Heidelberger Hauptbahnhof fortsetzen. Dort wurde

dem 54-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren

unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

sowie Missbrauchs von Notrufen.