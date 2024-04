Mannheim: Verkehrsunfall mit auf der Seite liegendem Pkw

Mannheim (ots) – Bei dem Unfall auf der Speyerer Straße / Meeräckerstraße, in

dessen Verlauf ein Pkw Mercedes mit einem Lkw seitlich zusammenstieß und auf der

Seite zum Liegen kam, wurde die Unfallaufnahme zwischenzeitlich beendet. Eine

Beifahrerin des Mercedes wurde aufgrund ihrer leichten Verletzungen zur

ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Lkw wurde durch den Unfall

beschädigt. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannnt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang durch den Verkehrsdienst Mannheim dauern an.

Mannheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim (ots) – Vier Männer wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens

mit „neuer Art“ von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen und

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden Haftbefehle gegen einen

19-jährigen, einen 20-jährigen, einen 21-jährigen und einen 26-jährigen Mann

erlassen.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten der

Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des

Polizeipräsidiums Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim, stehen vier

Männer im Verdacht, sich in dem Zeitraum ab März 2024 zusammengeschlossen zu

haben, um insbesondere mit einer „neuen Art“ von Betäubungsmitteln, der

sogenannten „El Tusi“-Droge, in verschiedenen Clubs unerlaubt Handel zu treiben

und sich hieraus eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle zu erschließen.

Bei der synthetischen Droge „El Tusi“ soll es sich um ein Gemisch aus MDMA,

Ketamin und Inosat handeln.

Am 09.03.2024 gegen 02 Uhr sollen der 26-jährige Tatverdächtige und eine bislang

unbekannte Person in einer Bar im Stadtbezirk Mannheim mindestens an eine Person

eine Kleinmenge des Betäubungsmittels „El Tusi“ in einem Eppendorfgefäß verkauft

haben.

Am 20.03.2024 soll der 26-Jährige auf einem Parkplatz im Bereich Mannheim gegen

19 Uhr circa 20 Gramm des Betäubungsmittels „El Tusi“ in fünf Eppendorfgefäßen

an eine Person verkauft haben.

Am 03.04.2024 gegen 17:40 Uhr sollen sich die vier Tatverdächtigen wieder auf

dem Parkplatz im Bereich Mannheim getroffen haben, um circa 1 Kg des

Betäubungsmittels „El Tusi“ zu einem Preis im unteren fünfstelligen Bereich zum

Verkauf anzubieten.

Aufgrund der bereits laufenden Ermittlungen konnten die vier Männer noch am

Abend des 03.04.2024 an der Verkaufsörtlichkeit vorläufig festgenommen und das

Betäubungsmittel sichergestellt werden. Bei Durchsuchungsmaßnahmen an drei

Wohnanschriften der vier Tatverdächtigen im Bereich Mannheim konnten insgesamt

weitere 54 Eppendorfgefäße gefüllt mit dem Betäubungsmittel „El Tusi“

sichergestellt werden. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 21-Jährigen wurden zudem

eine Schreckschusswaffe und Bargeld in Höhe von über 1.100 EUR aufgefunden und

sichergestellt.

Die Tatverdächtigen wurden am 04.04.2024 dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts

Mannheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim

jeweils Haftbefehle wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in zwei Fällen

und Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge und setzte diese

in Vollzug. Anschließend wurden die vier Tatverdächtigen in unterschiedliche

Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe

Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums

Mannheim dauern weiter an.

Mannheim: Polizei führt Schwerpunktkontrolle im Straßenverkehr durch

Mannheim (ots) – Am heutigen Tag führten die Beamten der

Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim in Begleitung von

Kollegen der Verkehrsprävention zwischen 07 Uhr und 09 Uhr schwerpunktmäßige

Kontrollen durch, da in der Vergangenheit im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Mannheim vermehrt Unfallgeschehen mit Beteiligung von

Fahrradfahrern zu verzeichnen waren. Vor allem durch den Gebrauch von Pedelecs

erhöhen sich nicht nur die Fahrgeschwindigkeiten, sondern auch die Unfallfolgen.

Um insbesondere manipulierte Pedelecs, das Verhalten der Nutzer und den

allgemeinen Zustand der Zweiräder zu überprüfen, wurde eine Kontrollstelle in

beide Fahrtrichtungen der Renzstraße, Höhe Bassermannstraße, eingerichtet. Die

kontrollierenden Beamten haben im Kontrollzeitraum insgesamt 45 Fahrräder sowie

9 Pedelecs kontrolliert.

Hierbei wurden 18 Verstöße im Zusammenhang mit mangelhafter oder nicht

vorhandener lichttechnischer Einrichtung festgestellt. 6 Fahrräder hatten keine

Klingel angebracht, insgesamt 6 Fahrer fuhren entgegengesetzt der Fahrtrichtung

und insgesamt 5 Fahrer überfuhren eine rote Ampel.

Neben einer Ahndung der Verstöße stand auch das verkehrserzieherische Gespräch

im Vordergrund. Durch die Verkehrsprävention wurde umfangreiches Material zur

Verkehrsprävention zur Verfügung gestellt und fachkundige Beratung für

Zweirad-Fahrer angeboten. Schlussendlich zeigten sich die Betroffenen einsichtig

und befürworteten die Durchführung dieser zielgerichteten Kontrollen.

Mannheim: Unbekannte Täterschaft beschmiert fremdes Eigentum – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Im Tatzeitraum von Montag 16 Uhr bis Dienstag 10 Uhr besprühte

eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Schilder sowie einen Volleyballpfosten

eines Strandbades im Strandbadweg mit Farbe.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise

zu der Tat oder der bislang unbekannten Täterschaft mitteilen können, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

Mannheim: Unbekannte Täterschaft beschädigt Fußgängerampel

Mannheim (ots) – Am Dienstagmorgen, gegen 08:50 Uhr, beschädigte eine bislang

unbekannte Täterschaft mit einem unbekannten Fahrzeug im Einmündungsbereich der

Industriestraße in die Diffenestraße eine Fußgängerampel.

Hierbei wurde die Ampel so stark touchiert, dass das Gehäuse nach unten

gebrochen ist und der Schaden auf 1.000 Euro geschätzt wird.

Da sich die unbekannte Täterschaft nach dem Unfall von der Örtlichkeit

entfernte, ermittelt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nun hinsichtlich des

unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur

Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621

3301-0 zu melden.

Mannheim: Fahranfänger verursacht mehrere tausend Euro Schaden

Mannheim (ots) – Ein 18-jähriger Ford-Fahrer befuhr mit seinen drei Beifahrern

am Dienstagabend um 20:45 Uhr die Straße Sandrain. Auf Höhe der Stolzeneckstraße

übersah der 18-Jährige den Pkw eines 37-jährigen BMW-Fahrers, der aus der

Stolzeneckstraße auf die Kreuzung fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der

Ford-Fahrer in einen Gartenzaun geschoben und in der Folge auf einen geparkten

Peugeot abgewiesen. Durch die Aufprallwucht wurde der Peugeot in der Folge auf

einen Volvo geschoben.

Glücklicherweise wurde der 18-Jährige bei dem Unfall nur leicht verletzt. Seine

drei Beifahrer, im Alter von 14 und 16-Jahren, wurden nicht verletzt. Die

Jugendlichen wurden in die Obhut der Eltern übergeben. Der Fahrer des BMW wurde

ebenfalls nicht verletzt.

Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, sowohl der Ford als auch der

BMW wurden dermaßen beschädigt, dass vermutlich bei beiden Pkw’s ein

wirtschaftlicher Totalschaden vorliegt. Der Metallgartenzaun sowie die beiden

geparkten Pkw wiesen ebenfalls deutliche Beschädigungen auf.

Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen

Bereich.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

Mannheim: Rund 25 Meter Kupferkabel entwendet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Eine bisher unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit von

Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 07 Uhr, auf der Neckarbrücke zwischen

Mannheim-Seckenheim und Ilvesheim verlegtes und bereits in Betrieb genommenes

Kupferkabel. Die Unbekannten nahmen ca. 25 Meter des Kabels an sich und

flüchteten in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden wird auf ca. 500 Euro

geschätzt.

Aufgrund der Menge des Diebesgutes wird davon ausgegangen, dass das Kabel mit

einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Zeugen, die verdächtige Personen oder

Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 48971 zu melden.