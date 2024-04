Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Rollstuhlfahrerin –

Hockenheim (ots) – Wie bereits berichtet kam es am Mittwochnachmittag gegen

16:50 Uhr in Hockenheim in der Unteren Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem PKW-Führer und einer Rollstuhlfahrerin. Die Unfallaufnahme ergab,

dass die 93-jährige Rollstuhlfahrerin ordnungsgemäß den Zebrastreifen

überquerte, als ein 81-jähriger Fahrer eines PKW, Ford diese übersah und es zu

einem Zusammenstoß kam. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt und am Unfallort

durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt. Aufgrund der leichten Kollision

konnte bislang weder am Rollstuhl noch am Fahrzeug ein Sachschaden festgestellt

werden. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der in der Steinsbergstraße alleinbeteiligt

gestürzte 49-jährige Radfahrer zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu. Er

erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Verkehrsdienst

Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: 30-Jähriger fährt Auto mit fast zwei Promille

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 30-jähriger Honda-Fahrer befuhr mit

seinem Auto am Dienstag um 23:15 Uhr die Blumenstraße und bog nach rechts in die

Industriestraße ein, wobei er eine Betonmauer von einem angrenzenden Anwesen

streifte. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete, wie der Autofahrer kurz nach der

Kollision mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand kam, aus dem Fahrzeug stieg und

versuchte, dieses auf einen nahegelegenen Parkplatz zu schieben. Die 49-jährige

Zeugin verständigte daraufhin umgehend die Polizei.

Die Beamten stellten starke alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei dem

Fahrzeugführer fest. Der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol

sein Auto führte, bestätigte sich, nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von

knapp zwei Promille anzeigte. In Folge dessen wurde dem Verantwortlichen eine

Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Auch die Weiterfahrt

wurde ihm untersagt und die Fahrerlaubnisbehörde über die Tat in Kenntnis

gesetzt.

Eine Schadenshöhe an dem Fahrzeug kann derzeit nicht beziffert werden. An der

Betonwand des Anwesens entstand kein Sachschaden. Der Fahrzeugführer blieb in

Folge des Aufpralls glücklicherweise unverletzt. Dieser muss sich nun wegen des

Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Das Polizeirevier Sinsheim

hat die Ermittlungen aufgenommen.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrerin verletzt sich bei Sturz

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen, gegen 07 Uhr, befuhr

eine 52-jährige Fahrradfahrerin die Loßstraße, als diese aus bislang ungeklärter

Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und stürzte.

Eine zur Hilfe eilende 43-jährige Frau verständigte umgehend die Polizei und den

Rettungsdienst. Die gestürzte Radfahrerin wurde durch die Rettungskräfte vor Ort

medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber

in ein Krankenhaus geflogen. Die 52-Jährige wurde schwer, aber nicht

lebensgefährlich verletzt. An dem Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Der Bezirksdienst Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

B45, B39, B292/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Autofahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer – Zeugen gesucht

B45, B39, B292/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bislang unbekannter

Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 11:15 Uhr die B39 und B45 von Sinsheim

kommend in Richtung Hoffenheim, als er durch sein rücksichtloses Fahrverhalten

mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Zunächst überholte der unbekannte Fahrer, vermutlich mit einem braunen Dacia

Logan, in einem unübersichtlichen Kurvenbereich einen Rettungswagen. Der

25-jährige Rettungswagenfahrer musste stark abbremsen, um das Einscheren des

Unbekannten zu ermöglichen, da im Gegenverkehr Fahrzeuge herannahten.

In einem anschließenden Kurvenbereich, in dem das Überholen untersagt ist,

scherte der unbekannte Autofahrer erneut zum Überholen aus, musste den Vorgang

jedoch abbrechen, weil ihm abermals Fahrzeuge entgegenkamen. Kurze Zeit später

überholte der Unbekannte ein vor ihm fahrenden Smart sowie ein Fahrschulauto in

einem 30-km/h-Bereich der Sinsheimer Straße in der Ortsdurchfahrt Hoffenheim.

Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

und wegen des verkehrswidrigen Verhaltens des Autofahrers und bittet um

Mitteilung von Zeugen, die durch das Fahrverhalten des bislang unbekannten

Fahrers gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen

können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer entzieht sich Kontrolle und beleidigt Polizeibeamte

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmittag versuchte sich ein

16-jähriger Rollerfahrer in der Kapellenstraße einer Polizeikontrolle zu

entziehen, in dem er über das Gelände eines Spielplatzes flüchtete.

Um 13:40 Uhr wurde eine Polizeistreife des Polizeireviers Weinheim auf den

Rollerfahrer sowie seinen ebenfalls 16-jährigen Sozius aufmerksam. Die beiden

Jugendlichen hatten ihre Helme während der Fahrt nicht ordnungsgemäß aufgezogen,

weshalb sie einer Kontrolle unterzogen werden sollten. Anstatt den

Anhaltezeichen des Streifenteams Folge zu leisten, gab der Fahrer plötzlich Gas

und flüchtete über einen Spielplatz. Während der Flucht klappte der Sozius das

Kennzeichen so um, dass es nicht mehr zu lesen war. Schon nach wenigen Metern

konnte das Streifenteam die beiden 16-Jährigen jedoch in der Hopfenstraße

einholen und einer Kontrolle unterziehen. Wie sich herausstellte war das

Kennzeichen des Rollers bereits abgelaufen und somit nicht mehr gültig. Außerdem

fehlte dem uneinsichtigen Fahrer die erforderliche Fahrerlaubnis, weshalb ihm

die Weiterfahrt untersagt wurde. Für weitere Geschwindigkeitsüberprüfungen wurde

der Roller abgeschleppt und auf den Rollenprüfstand gebracht.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen.