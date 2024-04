18-Jähriger verletzt Gleichaltrige mit Messer

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Update: Nachdem ein 18-Jähriger am 25.02.2024 zwei Gleichaltrige mit einem Messer verletzte, wurde zwischenzeitlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen.

Als Haftgrund wurde Wiederholungsgefahr angenommen. Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen am 04.04.2024 vorläufig festnehmen und dem Haftrichter vorführen. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 18-Jährige kam in eine Jugendstrafanstalt.

Erstmeldung: (ots) – Am Sonntag 25.02.2024 gegen 02:30 Uhr, verletzte ein 18-Jähriger 2 gleichaltrige Männer im Rahmen eines Streites mit einem Messer. Beide Männer wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht keine.

Eine Polizeistreife stellte den flüchtenden Täter in Tatortnähe und nahm ihn vorläufig fest. Seine männliche Begleitung ist weiterhin flüchtig. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hierbei wird es auch um die konkreten Umstände der Tat und ein mögliches Motiv gehen.

29-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 10.04.2024 gegen 02:30 Uhr, wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Berliner Platz gerufen. Ein 29-jähriger wollte sich den Rucksack eines 35-Jährigen nehmen und geriet mit diesem in Streit, in dessen Verlauf der Jüngere den Ältere schlug.

Als die alarmierten Polizeikräfte den Angreifer kontrollieren wollten, versuchte dieser einen Polizeibeamten zunächst zu stoßen und dann zu schlagen. Der 29-Jährige wurde mit Hilfe eines weiteren Polizeibeamten zu Boden gebracht und gefesselt. Auch hiergegen wehrte sich der Mann erheblich und beleidigte zudem die Polizeikräfte mehrfach.

Da der 29-Jährige sich nicht beruhigen ließ und augenscheinlich unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss stand, wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen.

34-Jährige fährt unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) – Der Polizei wurde Dienstag 09.04.2024 gegen 16:30 Uhr, ein Schlangenlinien fahrender Mazda gemeldet. Die 34-jährige Fahrerin des Autos wurde von Polizeikräften kurz darauf vor dem Bahnhof Rheingönheim kontrolliert. Die Frau war nicht alkoholisiert, das ergab ein entsprechender Alkoholtest. Stattdessen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum der 34-Jährigen.

Ein Test reagierte positiv auf THC. Ihr wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Für die Fahrt unter Drogeneinfluss muss sie mit einem Bußgeld bis zu 3.000 Euro und einem Fahrverbot rechnen.

Aus gegeneben Anlass möchten wir noch einmal eindringlich hinweisen: Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.

In Gleisbett gefahren

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Mittwoch 10.04.2024 gegen 11 Uhr, fuhr ein 75-Jähriger am Hans-Warsch-Platz ins Gleisbett. Weil er dabei auf einem Betonblock aufsetzte, musste das Auto durch einen Abschleppdienst herausgehoben werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Der Straßenbahnverkehr musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung für etwa 40 Minuten eingestellt werden.

Jugendlicher verunfallt bei Fluchtversuch

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 08.04.2024 um kurz nach 20 Uhr missachtete ein 15-jähriger Mofa-Fahrer in der Lagerhausstraße die Anhaltesignale einer Polizeistreife, nachdem dieser durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen ist. Der Jugendliche flüchtete mit Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h durch ein angrenzendes Wohngebiet. An der Kreuzung Lisztstraße/Von-Weber-Straße musste ein Transporter stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Letztendlich überschätzte sich der Flüchtige bei einem Fahrmanöver um einen geparkten PKW herum in der Sebastian-Bach-Straße, stürzte und zog sich mehrere Prellungen zu. Der Jugendliche wurde durch die Polizeibeamten erstversorgt und anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5.250 Euro. Den 15-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das Mofa wurde zur Überprüfung der Höchstgeschwindigkeit sichergestellt.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer des möglicherweise gefährdeten Transporters, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Kastenwagen aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen in der Zeit vom 08.04.2024, 17 Uhr bis zum 09.04.2024, 6 Uhr, eine Seitenscheibe bei einem geparkten Citroen Kastenwagen in der Von-Kieffer-Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts aus dem Fahrzeug gestohlen. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Haben Sie Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Vandalismus in Turnhalle – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Dienstag 08.04.-09.04.2024, beschädigten Unbekannte mehrere Decken in der Turnhalle der Ernst-Reuter-Schule (Schlesier Straße). Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Ebenso ist unklar, wie der oder die Täter in die Turnhalle gelangten. Aufbruchspuren konnten an der Halle nicht vorgefunden werden.

Haben Sie in der Nacht auf Dienstag an der Ernst-Reuther-Schule etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Transporter am Bahnhof Mundenheim

Ludwigshafen (ots) – Zwischen 08.04.2024, 18:30 Uhr und 09.04.2024, 07 Uhr, schlugen Unbekannte eine Scheibe eines Transporters ein. Danach durchsuchten sie das Innere des Fahrzeugs. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Maudacher Straße. Sollten Sie dort etwas Verdächtiges beobachtet haben, bitten wir Sie, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Versuchter Wohnungseinbruch in Ludwigshafen-West

Ludwigshafen (ots) – In der Bruno-Körner-Straße kam es am 09.04.2024 zwischen 9:15 Uhr und 10:30 Uhr zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung. Davon zeugen mehrere Hebelspuren. Es gelang den unbekannten Tätern nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nicht, sich Zugang zu verschaffen.

Haben Sie zur fraglichen Zeit in der Bruno-Körner-Straße etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Zahlreiche Verkehrsverstöße bei Kontrollen

Ludwigshafen (ots) – Die Polizei Ludwigshafen kontrollierte am Dienstagnachmittag 33 Fahrzeuge in der Mundenheimer Straße. Mehr als ein Drittel der kontrollierten Verkehrsteilnehmer hielt sich nicht an die Verkehrsregeln. Die Polizeikräfte registrierten neun Fahrzeugführer, die ein Mobiltelefon benutzten. Außerdem fuhren zwei Radfahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Ablenkung im Straßenverkehr spielt eine immer größere Rolle. Sie birgt erhebliche Gefahren und betrifft alle Verkehrsteilnehmenden, nicht nur den Fahrzeugführer selbst. Wer im Stadtverkehr bei Tempo 50 beispielsweise nur eine Sekunde auf sein Smartphone schaut, legt hierbei eine Strecke von 14 Metern im „Blindflug“ zurück.

Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, das Handy während der Fahrt stecken zu lassen und die Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten. Fahrerinnen oder Fahrer eines Kraftfahrzeuges müssen mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen, wenn sie während der Fahrt ein elektronisches Gerät, wie z.B. ein Handy nutzen.

ROADPOL – Kontrollwoche „Speed“ vom 15. – 21. April 2024

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots) – „Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!“ ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, mit dem Ziel die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Dabei koordiniert es, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor.

Innerhalb dieses Kontrollverbunds finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Auch die Analyse der Verkehrsunfalllage im Polizeipräsidium Rheinpfalz verdeutlicht die Notwendigkeit weiterer Kontrollmaßnahmen um die Senkung der Verkehrsunfallzahlen und insbesondere der Verkehrstoten zu erreichen.

Überhöhte Geschwindigkeit bleibt hierbei weiter eine Hauptunfallursache: 2023 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit 2.062 Verkehrsunfälle registriert. Im Jahr 2022 waren dies noch 1.896 Verkehrsunfälle. Die Verkehrsunfallstatistik 2023 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl

Im Zeitraum vom 15. April bis 21. April 2024 finden daher im Rahmen der Roadpol Kontrollwoche „Speed“ auch im Polizeipräsidium Rheinpfalz gesonderte Einsatzmaßnahmen u. a. zur Bekämpfung und Verhinderung von Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr statt. Innerhalb dieses Zeitraumes ist für Freitag, den 19. April 2024 ein sogenannter „Speedmarathon“ geplant.

Insbesondere an diesem Tag ist es beabsichtigt, die Kontrolltätigkeiten im Bereich der Geschwindigkeitsmessung flächendeckend zu intensivieren. Die Verkehrskontrollen sollen die Unfallzahlen und insbesondere die Zahl der Verkehrstoten senken. Durch die Verkehrskontrollen sollen auch die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Bei den Kontrollen wollen die Polizeikräfte deshalb auch an die Einsicht der Verkehrsteilnehmenden appellieren, niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten und die Geschwindigkeit der jeweiligen Situation anzupassen.

Weitere Informationen gibt es unter www.roadpol.eu

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe unseren Film „Wir für die Pfalz“ an.