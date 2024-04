Brand in der Wertstoffhalle

Heßheim (ots) – Gegen 00:46 Uhr, am Mittwoch 10.04.24 meldet die integrierte Leitstelle eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Wertstoffhalle in Heßheim. Die ausgerückte freiwillige Feuerwehr konnte einen brennenden Müllberg feststellen und löschen.

Wie das Feuer entstand ist bisher unklar, ein Personen- oder Sachschaden entstand nach ersten Ermittlungen der Polizei Frankenthal nicht.

Nötigung im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots) – Am Dienstag 09.04.2023 gegen 12:20 Uhr, soll ein 55-jähriger Fahrer eines weißen BMW einen 66-jährigen PKW-Fahrer in der Ludwigshafener Straße durch dichtes Auffahren und betätigen der Lichthupe genötigt haben. In der Speyerer Straße habe eine Frau mit einem Kinderwagen, welche gerade die Fahrbahn überquerte, aufgrund der Fahrweise des 55-Jährigen zur Seite springen müssen.

Anschließend habe er noch einen weiteren PKW überholt und sei mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren. Der Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Frau mit dem Kinderwagen, werden gebeten, sich unter: 06235/95-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Falscher DRK Mitarbeiter

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Dienstag 09.04.2024 gegen 16:30 Uhr, betrat ein angeblicher DRK Mitarbeiter ungefragt die Wohnung einer 93-Jährigen und entwendete insgesamt 652 EUR Bargeld. Im Anschluss flüchtete der unbekannte, dunkel gekleidete, bärtige Mann. Die Ermittlungen wurden durch hiesige Polizeiinspektion aufgenommen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von der fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Daher rät die Polizei: Lassen Sie auch unter Vorhalt von vermeintlichen Notlagen keine Unbekannten Personen in Ihr Haus. Rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen das Verhalten seltsam erscheint. Verständigen Sie wenn möglich Angehörige oder Nachbarn und informieren Sie sie über das Geschehene. Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.