BUS-Transport an die Kette gelegt (Foto)

Ramstein-Miesenbach (ots) – Am Dienstagnachmittag fiel den Spezialisten der

Schwerverkehrsüberwachung ein LKW-Zug auf, der einen „schrottreifen“ Omnibus auf dem Anhänger geladen hatte. Bei der genaueren Kontrolle des Gespanns auf dem Autohof Ramstein, ergaben sich eine Vielzahl von Verstößen. Neben der Überschreitung der erlaubten Transportlänge, für die keine erforderliche Ausnahmegenehmigung vorlag, war auch die Ladungssicherung mangelhaft.

Zudem verlor der geladene Omnibus Betriebsstoffe, die sich selbst während der Kontrolle auf dem Boden abzeichneten. Der Fahrer bzw. Firma konnten für diesen „Abfalltransport“ keinerlei behördliche Genehmigung bzw. Lizenzen vorlegen. Aus der Vielfalt der Verstöße, ergab sich die sofortige Untersagung der Weiterfahrt, die durch das Anlegen einer Sicherungskette am Anhänger durchgesetzt wurde. Für Fahrer und Firma stehen neben diversen Ordnungswidrigkeiten, auch ein möglicher strafrechtlicher Verstoß gegen das geltende Abfallrecht im Raum.

Tag der offenen Tür bei der Polizei

Landstuhl (ots) – Die Polizei Landstuhl lädt am Sonntag (28. April) zum Tag der offenen Tür ein. Von 10 Uhr bis 17 Uhr erwartet die Besucher der Polizeiinspektion in der Bahnstraße 54 ein buntes Programm: Von der Besichtigung der Dienststelle über Vorführungen der Polizeipuppenbühne bis hin zur Vorstellung eines Funkstreifenwagens mit elektronischem Antrieb, des Polizeihubschraubers oder Einsatzmitteln der US-Militärpolizei wird für große und kleine Besucher viel geboten.

Schüler, die sich für den Polizeiberuf interessieren, stehen Einstellungsberater Rede und Antwort. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. In der Anlage finden Sie die offizielle Einladung und den Programm-Flyer. |pilan

Kaiserslautern

Zeuge wandert ins Gefängnis

Kaiserslautern (ots) – Nicht schlecht gestaunt hat eine Frau aus dem Stadtgebiet, als sie am Dienstagabend in Begleitung mehrerer Freunde nach Hause kam: In ihrer Wohnung saß ein „ungebetener Besucher“. Es handelte sich um einen 36-jährigen Bekannten, der sich in ihrer Abwesenheit gewaltsam Zugang verschafft und ohne ihre Erlaubnis die Räume betreten hatte. Nach einer verbalen Auseinandersetzung verließ der Mann das Anwesen.

Als die zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf, war der 36-Jährige bereits verschwunden. Seine Personalien stehen jedoch fest. Gegen ihn wird wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt.

Gewissermaßen Pech hatte in diesem Zusammenhang ein Begleiter der Bewohnerin. Als die Personalien des Mannes während des Einsatzes als Zeuge notiert und routinemäßig überprüft wurden, stellte sich heraus, dass der 39-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben war.

Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen einer noch nicht bezahlten Geldstrafe. Da der Mann den Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er in Gewahrsam genommen und noch am Abend ins Gefängnis nach Frankenthal gebracht. Dort verbüßt er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe. |cri

Über rote Ampel gefahren

Kaiserslautern (ots) – An der Einmündung Maxstraße/Lauterstraße/Ludwigstraße hat es am Mittwochmorgen gekracht. Der Unfall sorgte im Berufsverkehr für Stau und längere Wartezeiten. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen missachtete der Fahrer eines Audi eine rote Ampel. Der 33-Jährige war in der Lauterstraße in Richtung Ludwigstraße unterwegs, als sein Wagen im Einmündungsbereich mit einem abbiegenden VW Sharan kollidierte.

Der VW-Fahrer kam ihm entgegen und wollte seinerseits nach links in die Maxstraße fahren. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro. Die Autos der Unfallbeteiligten waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Wagen. Die Polizei leitete Unfallermittlungen ein und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum Unfallhergang geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Acht Reifen und Felgen an Neuwagen entwendet

Landstuhl (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 09.04.2024, wurden bei einem ansässigen Autohändler in der Daimlerstraße die Reifen und Felgen an 2 Neuwagen abmontiert. Die Fahrzeuge wurden sodann mittels Backsteinen aufgebockt zurück gelassen. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Sollten im vorgenannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Industriegebiet gemacht worden sein, so bittet die Polizei Landstuhl um Hinweise unter: 06371-8050. |pilan-wi

Autoknacker am Werk

Kaiserslautern (ots) – Autoknacker haben sich in der Nacht zu Mittwoch in der Brahmsstraße an einem Mercedes Sprinter zu schaffen gemacht. Gegen 4 Uhr nachts stellte der Nutzer des Transporters fest, dass Unbekannte die Fahrertür gewaltsam geöffnet haben. Sie durchwühlten den Innenraum und stahlen eine Geldbörse, in der sich mehrere hundert Euro Bargeld befanden.

In den Laderaum des Fahrzeugs drangen die Täter nicht ein. Möglicherweise wurden sie gestört und brachen ihr Vorhaben ab. Am Tatort blieben verschiedene Werkzeuge zurück.

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag trieben sich Diebe auf dem Gelände einer Auto-Werkstatt in der Hohenecker Straße herum. Erst am Dienstagmittag fiel einem Mitarbeiter des Betriebs auf, dass an einem Kundenfahrzeug auf dem Firmenareal eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Ob aus dem Wageninneren etwas fehlt, ist noch unklar. Die Tatzeit liegt zwischen Montag ab 20 Uhr und Dienstag um 12.30 Uhr.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

Rollerfahrer versucht zu flüchten

Kaiserslautern (ots) – Weil er deutlich zu schnell fuhr und sich während der Fahrt immer wieder nach hinten umschaute, hat ein Rollerfahrer in der Nacht zu Mittwoch in der Pariser Straße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten folgten dem Unbekannten bis nach Dansenberg, wo der Sichtkontakt zum Zweiradfahrer zunächst abbrach, weil dieser einen Fußgängerweg nutzte, über den die Polizisten mit dem Auto nicht fahren konnten.

Wenig später wurde der Rollerfahrer dann allerdings im Uni-Wohngebiet wieder gesichtet und sollte kontrolliert werden. Er ignorierte jedoch alle Aufforderungen anzuhalten, missachtete rote Ampeln und Einbahnstraßen-Regelungen und erreichte Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h. Selbst nach einem Zusammenstoß mit dem Streifenwagen versuchte der junge Mann noch, zu Fuß zu flüchten. Er konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt und vorübergehend festgenommen werden.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Fahrer um einen 15-jährigen Jugendlichen. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Motorrollers. Darüber hinaus war an dem Zweirad ein Versicherungskennzeichen angebracht, das nicht zu diesem Fahrzeug gehörte. Die weiteren Ermittlungen, auch hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse des Rollers, laufen. Gegen den Jugendlichen wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ohne Versicherungsschutz strafrechtlich ermittelt. |cri

Polizisten beleben Verkehrsteilnehmer wieder

Kaiserslautern (ots) – Polizisten haben am Dienstagmorgen zwischen Mehlingen und Kaiserslautern einen Autofahrer reanimiert. Der 55-Jährige war mit seinem Wagen

aufgrund eines medizinischen Notfalls im Straßengraben der Landstraße 401 gelandet.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen war der Mann nicht mehr ansprechbar und es waren keine Vitalfunktionen festzustellen. Die Beamten leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes ein. Die Sanitäter übernahmen die weitere medizinische Versorgung.

Die Polizei informierte Angehörige des Mannes über den Vorfall. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das Fahrzeug des 55-Jährigen. |bo

Berauscht im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots) – Weil er unter Drogen stand, hat die Polizei am Dienstagabend einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war der Elektroroller gegen 18.30 Uhr in der Barbarossastraße aufgefallen, weshalb sie ihn stoppten und einer Kontrolle unterzogen.

Der 42-jährige Fahrer war extrem nervös und zittrig, was bei den Polizisten den Verdacht weckte, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Darauf angesprochen, gab der Scooter-Fahrer an, einen Joint geraucht zu haben. Dem Mann wurde die Weiterfahrt mit dem Roller untersagt.

Um die genaue Betäubungsmittelkonzentration in seinem Blut zu ermitteln, wurde der 42-Jährige zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Unterwegs räumte er ein, außer der Hasch-Zigarette auch Amphetamin konsumiert zu haben. Das Ergebnis der Blutprobe wird über die weiteren Konsequenzen entscheiden.

Ähnlich ging es einem Autofahrer, der zwei Stunden später in der Mennonitenstraße in eine Polizeikontrolle geriet. Bei der Überprüfung des 30-jährigen Mannes fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Opiate. Der 30-Jährige musste ebenfalls mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Ermittelt wird gegen den Mann allerdings nicht nur wegen des Verdachts einer sogenannten Trunkenheitsfahrt, sondern auch weil er möglicherweise ohne Fahrerlaubnis am Steuer saß. Laut der polizeilichen Systeme besteht gegen ihn ein Fahrverbot und seinen Führerschein hatte er im Dezember bereits abgegeben. |cri

Ohne Fahrerlaubnis rasant im Straßenverkehr unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Einen amtsbekannten Mann hat eine Zivilstreife der Polizei Kaiserslautern am Dienstagnachmittag in einem Fahrzeug in der Schalkstraße entdeckt. Weil den Beamten bekannt war, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wollten sie ihn einer Kontrolle unterziehen.

Als der 41-Jährige aber die Polizisten erkannte, machte er mit seinem Mercedes-Benz Vito eine Kehrtwende und fuhr über den Bürgersteig in rasantem Tempo am Zivilfahrzeug vorbei. Die Einsatzkräfte wendeten ihren Wagen ebenfalls und fuhren dem Mercedes hinterher, verloren jedoch den Sichtkontakt zu ihm.

Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass der Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit

in die Orthstraße und anschließend in die Spaethstraße in Fahrtrichtung Krankenhaus abgebogen sei. Laut Zeugenaussage habe der Fahrer seine Geschwindigkeit auch beim Abbiegen nicht angepasst. Am Fahrzeug des Verdächtigen waren Münchner Kennzeichen angebracht.

Die Polizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und stellt die Frage: Wurden durch die rasante Fahrweise des Verdächtigen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet? Zeugen, die möglicherweise betroffen waren oder sonstige Hinweise geben können, melden sich bitte beim Altstadtrevier Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |bo