Weidenthal: Probewochenende CHORlorado im Gesangverein Weidenthal zur Konzertvorbereitung

Weidenthal – Die Sängerinnen und Sänger vom CHORlorado verbrachten das Wochenende vom 5. bis 7. April 2024 in der Jugendherberge Homburg/Saar. Dabei handelte es sich aber keineswegs um eine gemütliche Chorfreizeit, sondern um intensive und hochkonzentrierte Probearbeit – denn am 27. April findet das Konzert „Colors of CHORlorado“ in der Weidenthaler Sporthalle statt.

Nach ausführlichen Stimmbildungs- und Atemübungen „trainierte“ Chorleiter Peter Clemens seinen Chor hartnäckig und penibel in Sachen Intonation, Aussprache und Rhythmus. Was zunächst in Einzelstimmen einstudiert wurde, konnte schließlich zu einem harmonischen Gesamtklang zusammengefügt werden. Mit dem Endergebnis am Sonntagnachmittag zeigte sich Clemens sichtlich zufrieden. In den kommenden Chorproben geht es jetzt hauptsächlich um die Abstimmung mit der Begleitband.

„Colors of CHORlorado“ präsentiert eine farbenfrohe Mischung von Liedern wie „Rote Lippen soll man küssen“, „Cordula Grün“ oder „Heart of gold“ – um nur einige zu nennen.

Zusätzlich bereichert wird das Konzert vom Kinder- und Jugendchor CRESCENDO des Gesangvereins. Wir alle dürfen gespannt sein, was die coole Truppe um Chorleiter Tim Kobel diesmal zu bieten hat.

Karten für das Konzert gibt es ab sofort für 10,00 € im Vorverkauf bei Bäckerei Klaus Martin in Weidenthal, bei allen Chormitgliedern und per E-Mail bei der Vorsitzenden Sonja Clemens unter vorsitz@gvweidenthal.de. Kinder unter 10 Jahren haben freien Eintritt, Restkarten gibt es für 12,00 € an der Abendkasse.