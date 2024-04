Geschädigter und Zeugen gesucht

Germersheim (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte am Montag die Polizei, weil es in der Grünanlage beim Wasserturm im Nachtigallenweg, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 Männern kam. Der Angreifer hatte sein Opfer zu Boden geschubst und die Zigaretten aus der Hosentasche entwendet. Das bislang unbekannte jugendliche Opfer flüchtete unverletzt.

Im Rahmen der Fahndung konnte der stark alkoholisierte Angreifer ermittelt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Alkoholisiert vom Pedelec gefallen

Wörth (ots) – Am Montag 08.04.2024 wurde eine 87-jähriger Mann dabei beobachtet, wie er von seinem Pedelec stürzte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten neben Hautabschürfungen auch einen Alkoholwert von 1 Promille fest, weswegen dem Mann eine Blutprobe entnommen werden musste.

Berauscht gefahren

Bellheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 09.04.2024, wurde eine 20-jährige Autofahrerin in der Hördter Straße in Bellheim kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten fest, dass die junge Frau unter Drogeneinfluss stand. Letztlich gab sie zu am Wochenende Cannabis konsumiert zu haben. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Verkehrskontrollen

Germersheim/Knittelsheim/Lingenfeld (ots) – Montagvormittag führten Germersheimer Polizisten Geschwindigkeitskontrollen in der Hauptstraße in Knittelsheim durch. Insgesamt 12 Autofahrer waren hier zu schnell unterwegs. Anschließend wurde auf L537 bei Lingenfeld eine „Stoppschildkontrolle“ durchgeführt. 19 Autofahrer hielten dort nicht ordnungsgemäß an und wurden entsprechend verwarnt.

Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle in der Straße „Am Unkenfunk“ in Germersheim wurden nochmal 10 Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

Geschwindigkeitskontrollen

Neuburg (ots) – Am Montag 08.04.2024 wurden zwischen 16:30-17:20 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Rheinstraße durchgeführt. Fünf der 50 gemessenen Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 54 anstelle der vorgeschriebenen 30km/h.