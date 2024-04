17-Jähriger auf Frühjahrsmesse angegriffen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Berliner Platz (ots) – Ein 17-Jähriger wurde am Montagabend (08.04.2024, gegen 18:20 Uhr) von einem Unbekannten auf dem Berliner Platz angegriffen. Zuerst trat der Unbekannte dem Jugendlichen unvermittelt in den Rücken und schlug ihn dann ins Gesicht.

Der Angreifer wird beschrieben als männlich, 15- 16 Jahre alt, trug seine Haare zum Pferdeschwanz und hatte eine Kappe der Marke Gucci an.

Der Angreifer war in Begleitung von rund 20 anderen Personen, die jedoch nicht handgreiflich wurden. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Angreifer geben? Dann melden Sie sich bitte bei der PI Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

12-Jähriger bei Unfall verletzt

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – In der Hochfeldstraße wurde ein 12-Jähriger am Montag 08.04.2024 gegen 13 Uhr, von einem Auto erfasst. Das Kind lief zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße. Ein vorbeifahrendes Auto streifte den 12-Jährigen mit dem Außenspiegel. Er stürzte und verletzte sich leicht. Das Kind wurde vom Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht.

Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmittag (08.04.2024, gegen 12:30 Uhr) stürzt ein 59-jähriger Rollerfahrer in der Kallstadter Straße. Der 59-Jährige bremste in einer Engstelle aufgrund eines entgegen kommenden Autos und kam hierbei zu Fall. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Keller in Schulstraße aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (05.04.- 06.04.2024) wurden insgesamt 7 Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auto beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 07.04.2024, 21 Uhr bis zum 08.04.2024, 10 Uhr, schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe eines geparkten Audi Q2 in der Dackenheimer Straße ein. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Es wurde nichts gestohlen.

Haben Sie die Tat beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Autohaus – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Montagmorgen (08.04.2024, gegen 5 Uhr) brach ein Unbekannter in ein Autohaus in der Bruchwiesenstraße ein. Durch den Einbruch wurde ein Alarm ausgelöst und der Einbrecher flüchtete. Ob etwas gestohlen wurde, wird derzeit ermittelt.

Haben Sie am Montagmorgen etwas Verdächtiges in der Bruchwiesenstraße gesehen?

Dann melden Sie sich bitte bei der PI Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruchsversuch in Friseurgeschäft

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten zwischen Samstag 06.04.2024 um 20 Uhr und Montag 08.04.2024 um 09 Uhr, in ein Friseurgeschäft in der der Edigheimer Straße einzubrechen. Es gelang ihnen nicht, die Tür zu öffnen und in das Gebäude einzudringen. Die Schadenshöhe durch die Einbruchsspuren wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfall mit flüchtigem Rollerfahrer

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 08.04.2024 gegen 14:30 Uhr, sollte ein 16-jähriger Rollerfahrer von Polizeikräften kontrolliert werden, der mit überhöhter Geschwindigkeit von der Kanalstraße über die Fußgängerzone in Richtung Von-der-Tann-Straße fuhr. Um den Rollerfahrer zum anhalten zu bewegen, wurden Blaulicht und Martinshorn sowie die Aufforderung „Stop Polizei“ eingeschaltet.

Statt stehen zu bleiben, beschleunigte der Fahrer weiter und versuchte sich zunächst der Kontrolle zu entziehen. Unmittelbar hinter der Kreuzung Von-der-Tann-Straße/Hartmannstraße bremste der 16-Jährige unvermittelt stark ab. Es kam daraufhin zum Auffahrunfall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der 16-Jährige war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auch die Eigentumsverhältnisse des Rollers konnten bislang nicht abschließend geklärt werden.

Falsche Pflegekraft stiehlt Medikamente

Ludwigshafen (ots) – Eine bislang unbekannte Frau klingelte am Sonntag 07.04.2024 um 20 Uhr, an der Wohnungstür eines Seniors in der Bertolt-Brecht-Straße und gab sich als Pflegekraft aus. Noch an der Eingangstür fragte sie das Ehepaar nach Medikamenten. Anschließend betrat sie die Wohnung und suchte dort nach Medikamenten. Als der Senior sie daraufhin ansprach, verließ sie mit einer Packung Schmerzmittel die Wohnung.

Die Frau war circa 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß und hatte lange blonde Haare.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter: 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab.

Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Angebliches Erbe stellt sich als Betrug heraus

Ludwigshafen (ots) – Um an ihr vermeintliches Erbe zu kommen, übermittelte eine 70-jährige Frau aus Ludwigshafen sensible Daten an Betrüger. Über die Plattform Facebook wurde die 70-Jährige von einer bislang Unbekannten angeschrieben. Diese erschlich sich über mehrere Tage das Vertrauen der Ludwigshafenerin. Die Unbekannte behauptete schwer krank zu sein und die Seniorin als Erbin für ihr Vermögen in Höhe von rund 350.000 Euro einsetzten zu wollen.

Schließlich wurde die 70-Jährige am 08.04.24 von einem angeblichen Anwalt kontaktiert. Dieser behauptet, die notwendigen Papiere aufsetzen zu wollen. Hierfür benötige er jedoch noch einige Angaben der Seniorin. Er brachte sie dazu, zahlreiche persönliche Angaben, u.a. eine Kopie ihres Ausweises, zu übermitteln.

Nachdem der falsche Anwalt einige Formulare sendete, wurde die Seniorin zunehmend skeptisch und vertraute sich ihrer Tochter an. Diese erkannte den Betrug.

Die Polizei warnt:

Geben Sie keine persönlichen Informationen preis, um ein vermeintliches Erbe oder einen Gewinn einzufordern! Überweisen Sie kein Geld an Fremde! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Im Zweifel: Vertrauen Sie sich bitte Angehörigen oder Freunden an und informieren Sie die Polizei!

Vorsicht vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmittag 08.04.2024 erschien auf dem Computer eines 86-Jährigen aus Ludwigshafen-Pfingstweide ein Fenster, in welchem er darüber informiert wurde, dass sein PC gesperrt sei. Er wurde aufgefordert eine Telefonnummer zu wählen. Bei dem anschließenden Telefonat mit einer falschen Microsoft-Mitarbeiterin wurde der Senior aufgefordert für die Entsperrung seines Computers zu zahlen.

Die Betrügerin brachte den Senior dazu Google Play Cards im Gesamtwert von 300 Euro zu kaufen und die Codes zu übermitteln. Als sein PC jedoch weiterhin gesperrt blieb und die Frau ihn zu einer weiteren Zahlung aufforderte, wurde der 86-Jährige misstrauisch und informierte die Polizei.

Beachten Sie die Informationen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), falls Sie verdächtige Benachrichtigungen auf Ihrem PC erhalten:

Zunächst sollten Sie alle Aktivitäten auf dem betroffenen System beenden. Insbesondere sollten Sie auf die Eingabe wichtiger Informationen verzichten, z. B. Bankverbindungen oder Passwörter.

Im nächsten Schritt sollten Sie versuchen, die Infektion zu bereinigen. Über das Smartphone oder einen anderen PC können Sie sich zunächst informieren. Auf unseren Seiten für Verbraucherinnen und Verbraucher haben wir Informationen zur Bereinigung von PCs, Smartphones und anderen Geräten bereitgestellt. Im Zweifel sollte das Gerät in den Auslieferungszustand zurückgesetzt und dann neu aufgesetzt werden. Halten Sie dazu auch Ihre bestenfalls regelmäßig durchgeführten Back-Ups bereit. Unter Umständen kann es notwendig sein, sich an einen Dienstleister in Ihrer Nähe zu wenden.

Schließlich sollten Sie auch die anderen Geräte in Ihrem Netzwerk überprüfen. Schadsoftware kann sich in einigen Fällen kopieren und so auch Ihre weitere Informationstechnik befallen.

Auf der Internet-Seite www.bsi.bund.de finden Sie diese und weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.