Auftakt zur Verkehrssicherheitswoche

Schifferstadt (ots) – Die PI Schifferstadt führt in der Woche vom 08.04. bis 13.04.2024 wieder eine Verkehrssicherheitswoche durch. Zum Auftakt wurden gestern mehrere Verkehrskontrollen in Schifferstadt durchgeführt. Zwischen 08-16 Uhr wurden Kontrollstellen im Industriegebiet Süd und anschließend in der Hauptstraße eingerichtet.

Hierbei konnten 26 Verkehrsordnungswidrigkeiten, insbesondere Verstöße gegen die Gurtpflicht, geahndet werden. Zudem wurden 6 Mängelberichte aufgrund von nicht mitgeführten Urkunden bzw. Fahrzeugmängeln ausgestellt.

Verkehrsunfallflucht

Schifferstadt (ots) – Am Montag 08.04.2024 zwischen 11-11:15 Uhr verursachte eine unbekannte Person beim Ausparken mit ihrem PKW auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes im Waldspitzweg ein Schaden an einem geparkten braunem Opel. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Anschließend flüchtet die verursachende Person unerkannt.

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.