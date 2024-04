Mann rastet aus, wirft Gegenstände nach Frau und leistet Widerstand

Speyer (ots) – Am Montag kurz nach 22 Uhr geriet ein 25-jähriger Mann mit seiner 27-jährigen Bekannten im Außenbereich eines Restaurants in der Rheinallee in Streit. Der Mann warf zuerst mit einem Glas und anschließend mit diversen weiteren Gegenständen des Restaurants nach der Frau. Die Frau wurde durch die geworfenen Gegenstände nicht getroffen und nicht verletzt.

Durch die Würfe wurden mehrere Gegenstände beschädigt. Bei Eintreffen der verständigten Polizei war der Mann weiterhin sehr aggressiv und unkooperativ. Die eingesetzten Beamten fesselten den Mann mit Handschellen, wogegen er sich zunächst zu Wehr setzte und kurzzeitig aus dem Griff der Beamten losriss. Nach erfolgter Fesselung wurde der Mann in den Gewahrsam von hiesiger Dienststelle verbracht.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von 1,54 Promille. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.200 Euro. Gegen den 25-Jährigen wurden Verfahren wegen versuchter, gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung eingeleitet.

Mehrere Diebstähle aus PKW

Speyer (ots) – In der Zeit vom 07.04.2024, 18 Uhr bis 08.04.2024, 07 Uhr, wurden in Speyer in diversen Straßen mehrere PKW aufgebrochen und Gegenstände aus diesen entwendet. Bei sämtlichen Fahrzeugen wurde eine der hinteren Dreiecksscheiben eingeschlagen, um dadurch das Fahrzeug zu öffnen und in das Fahrzeuginnere zu gelangen.

Es wurden insgesamt sieben PKW unterschiedlicher Fabrikate beschädigt, diese waren in den Straßen Wormser Landstraße, Fliederweg, Stöberstraße und Schwerdstraße geparkt. Aus mindestens sechs Fahrzeugen wurden Gegenstände entwendet, dabei handelte es sich unter anderem um Zigaretten, Sonnenbrillen, Bargeld in zweistelliger Höhe und Arbeitskleidung im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf eine mittlere, vierstellige Summe.