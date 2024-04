Landau: Die Polizei-News

Zwei Personen bei Unfall verletzt

Landau (ots) – Am Montag 08.04.2024 befuhr gegen 08:25 Uhr eine 48-jährige VW-Fahrerin die Straße „Im Justus“ in Richtung Hainbachstraße in Landau. An der dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt einer 65-jährigen Hyundai-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der PKW VW wurde durch den Aufprall gegen eine Straßenlaterne und der PKW Hyundai gegen einen Holzpfeiler geschleudert.

Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der PKW Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 5500 Euro. Die VW-Fahrerin wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Einbruch in Baustelle – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am Montagabend 08.04.2024, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Baustellengelände in der Neumühlgasse. Entwendet wurden hierbei unter anderem Baumaschinen. Die Schadenshöhe liegt im mittleren 4-stelligen Bereich.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder unter Tel: 06341-287-0, bei der PI Landau zu melden.

Nachtrag zu Dachstuhlbrand in Lingenfeld

(ots) – Nachdem die Brandstätte von Brandermittlern der Kriminalinspektion Landau und einem Brandsachverständigen des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz in Augenschein genommen wurde, liegt nun ein vorläufiges Ergebnis vor.

Demnach dürfte die Brandursache auf einen elektrotechnischen Defekt eines im Dachgeschoss verbauten Stromverteilerkastens zurückzuführen sein. Die Ursache für den Defekt am Stromverteilerkasten kann aufgrund der umfassenden Zerstörung der Bauteile nicht mehr nachvollzogen werden.