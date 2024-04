Verfolgungsfahrt und Straßenverkehrsgefährdung – Zeugen gesucht

Edenkoben (ots) – Am Montag 08.04.24 gegen 20:30 Uhr, sollte ein Motorradfahrer in der Luitpoldstraße in Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Motorradfahrer und fuhr anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit mehrfach über den Parkplatz eines in der Luitpoldstraße befindlichen Einkaufsmarktes, wobei mehrere Fußgänger gefährdet wurden.

Nach einer Verfolgungsfahrt konnte der Motorradfahrer schließlich am Ortsausgang Edenkoben in Fahrtrichtung Edesheim gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Betriebserlaubnis des Motorrads erloschen war. Der 17-jährige Motorradfahrer muss sich zudem wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Personen die durch das Fahrverhalten des 17-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich unter 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de bei der Polizei Edenkoben zu melden.

Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

L516/Edenkoben (ots) – Zwei verletzte Personen sowie ein Gesamtunfallschaden von über 50.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag 09.04.2024 kurz vor 13 Uhr auf der L 516 zwischen Edenkoben und Maikammer ereignet hatte. Dabei kam ein 53 Jahre alter Kia-Fahrer wegen eines Hustenanfalls nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 54-Jährigen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert, wobei der 53 Jahre alte Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Beide Fahrzeugführer kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Infolge des Verkehrsunfalls kam es auf der L 516 zu Verkehrsstörungen.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 08.04.2024 gegen 17 Uhr, fuhr ein 15-jähriger Jugendlicher mit seinem Fahrrad die Turmstraße herunter. Vor ihm befand sich sein Bekannter auf einem E-Scooter. Beide missachteten die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW-Fahrers, indem sie ungebremst über die Kreuzung Luitpoldstraße fuhren.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer, wodurch dieser stürzte. Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt und schließlich aufgrund einer Kopfverletzung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Einen Helm trug der Jugendliche nicht.